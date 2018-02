American football in existentiële crisis: wat is een vangbal?

'Ik geef het op', zei American-footballcommentator Cris Collinsworth tijdens de Super Bowl zondagnacht tegen ruim honderd miljoen Amerikaanse tv-kijkers. Corey Clement, speler van Philadelphia Eagles, had in de Super Bowl tegen New England Patriots net een bal over zo'n dertig meter gevangen voor een score (touchdown).



In de herhaling was te zien dat de bal nog bewoog onder zijn arm. Clement was daarnaast met zijn voeten niet geheel binnen de lijnen. Volgens Collinsworth voldoende de score te annuleren, zoals hij dit seizoen scheidsrechters in soortgelijke situaties al zo vaak zag doen. Het gebeurde niet, de Eagles wonnen uiteindelijk met 41-33 en commentator Collinsworth was het spoor bijster.