America’s Cup-winnaar Carlo Huisman: ‘Voor mij is het zeilen met foils het zeilen van de toekomst’

De America’s Cup wordt getypeerd als de Formule 1 van het zeilen. Nederlander Carlo Huisman droeg voor de tweede keer op rij bij aan de zege van Team New Zealand.

Uitgerekend in het coronavrije Nieuw-Zeeland won Team New Zealand in de haven van Auckland woensdag de America’s Cup. Kades die zwart zien van de mensen: het leek jaren geleden. De 5 miljoen onbesmette Nieuw-Zeelanders waren in de ban van de spectaculaire, vierjaarlijkse zeilrace. Trots zijn de kiwi’s dat ze met een beperkt budget, deels via crowdfunding, hebben gewonnen van zeilboten van naar verluidt 100 miljoen euro per stuk.

Achter de winnende boot zit een team van 150 merendeels Nieuw-Zeelandse ontwerpers, bouwers en zeilers. De boot zelf heeft een bemanning van 11 mensen. Eén van hen − een grote, afgetrainde kerel, type rugbyer, met helmnummer 11 en ‘Huisman’ op de brede schouders − is een Nederlander: Carlo Huisman (30). Vier jaar geleden, toen Nieuw-Zeeland de America’s Cup won in Bermuda, was hij er ook bij, maar deed Huisman niet mee aan alle races. Vier jaar later is hij een ervaren rot en weet hij zich de komende vier jaar zo goed als verzekerd van een vaste plek tussen de kiwi’s.

‘Die laatste racedag, 17 maart, was de mooiste zeildag die ik ooit heb meegemaakt’, zegt hij over de telefoon over de laatste van de zeven keer dat zijn team als eerste over de finishlijn kwam. ‘Tweeduizend boten op het water en de hele stad op de kade om het te vieren. Een volksfeest. Wat een uitzonderlijk geluk dat het land covidvrij is.’

Huisman is een van de zogenoemde acht grinders (letterlijk: malers) aan boord. Zijn handen en die van Marius van der Pol, een 30-jarige Nieuw-Zeelandse toproeier, houden twee hendels aan weerszijden van een paal vast. Ze malen de hendels zo snel mogelijk rond om de energie op te wekken om het grootzeil aan te trekken en de juiste vorm te geven. Het is topsport. ‘Mijn maximale hartslag is 202 en daar zit ik gedurende een race, die 20 á 25 minuten duurt, zo tegenaan dat ik het net kan volhouden. Om precies op de juiste plek en op het juiste moment over de start te komen, is mijn inspanning maximaal. En bij manoeuvres, als we overstag gaan bijvoorbeeld. Daar tussendoor, als we in een rechte lijn varen, moet ik zorgen dat ik maximaal herstel, om daarna weer te kunnen pieken.’

Wat in 2017 opviel was dat jullie wonnen als grinders op een fiets, op een hometrainer eigenlijk, om voor de energie te zorgen. Dat leek logisch, want benen hebben meer spierkracht dan armen. Waarom is daar deze keer niet voor gekozen?

‘Wie de America’s Cup wint, mag voor de volgende wedstrijd alles bepalen: waar gezeild gaat worden, met wat voor type boot, hoeveel bemanningsleden erop mogen en ook wat niet mag. De filosofie van het team is: ja, we willen innovatieve techniek en een extreme boot bouwen, maar het moet wel toe te passen zijn op het normale zeilen. Op geen enkele andere boot ter wereld dan de onze zat een fiets. Dus besloot het team van de fietsen af te stappen en die techniek voor andere teams illegaal te maken. Voor mij als zeiler is dat beter, want op elke andere boot waarop ik zeil gebruik ik mijn armen en niet mijn benen.’

Deze America’s Cup was spectaculair door de foils, een soort onderwatervleugels aan bakboord en stuurboord die de romp van de boot uit het water tillen. Kwamen die foils er doordat jouw team alles mocht bepalen?

‘Ja, klopt. Oudere zeilers vinden dat de America’s Cup te ver afstaat van wat het was. Dat fietsen aan boord was een stap te ver. Maar de foils niet, want die hebben hun weg gevonden naar de rest van de watersport. Overal op het water in Nederland zijn mensen met foils bezig. Het heeft vooral voor de jeugd watersport aantrekkelijker gemaakt: iedereen wil gewoon snel gaan.

‘Aanvankelijk werd eraan getwijfeld of de foils wel mooie races zouden opleveren. Maar dit was een van de mooiste America’s Cups ooit. De snelheid lag veel hoger dan vier jaar geleden. En de wendbaarheid blijkt groot: je kunt ontzettend agressieve manoeuvres uitvoeren en toch op je foils blijven gaan en die hoge snelheid blijven houden. Voor mij is dit het ultieme zeilen en het zeilen van de toekomst.’

Krijg je als grinder wel iets mee van de race? Je zit diep voorovergebogen te malen.

‘Je levert een enorme fysieke inspanning, maar je wilt wel mee blijven zeilen en weten: waar ben ik, wat gebeurt er, wat is de volgende stap? Je kunt je hoofd omhoogsteken en om je heen te kijken, maar we moeten wel zo aerodynamisch mogelijk blijven. Dus heb ik een telefoonscherm voor me waarop staat wat ik nodig heb om de boot accuraat te zeilen, zoals ‘tijd tot start’ en ‘tijd tot de grens van het circuit’, tot de volgende manoeuvre dus en ‘spanning op de zeilen’.’

Carlo Huisman op zijn positie boven de ‘y’: ‘Ik heb een telefoonscherm voor me waarop staat wat ik nodig heb om accuraat te zeilen.’ Beeld Getty Images

Is het grootzeil ook een innovatie, net als de foils?

‘Ja, het zijn eigenlijk twee grootzeilen met daartussen een hoop techniek zodat het zeil de vorm die wij willen creëren krijgt en houdt. De foils werken met een motor, maar het aantrekken of van vorm veranderen van het zeil doen wij doordat we aan het draaien zijn. Op deze boten zitten allerlei innovatieve technieken die hun weg zullen vinden naar het gewone zeilen, precies zoals de Formule 1 doorsijpelt naar het autorijden.’

Je zeilt al je hele leven, maar geldt dat voor alle grinders?

‘Nee, twee zijn roeier, we hebben een rugbyer, een wielrenner en een zwemmer. Allemaal sporters van olympisch niveau, dus extreem fit en competitief. Maar ze konden geen meter zeilen. Ik heb het op me genomen er echte zeilers van te maken, al was het alleen maar om ze bij een persconferentie geen modderfiguur te laten slaan bij een simpele vraag over zeiltechniek.’

Hoe maak je van bijvoorbeeld een wielrenner een zeiler?

‘Ik heb ze in de afgelopen jaren zeilles gegeven op simpele, traditionele bootjes, type valk. Gingen we gewoon maar eens aan de wind zeilen en zei ik: ok, dan gaan we nu een manoeuvre doen, we gaan overstag, gijpen. Wat doet het zeil? Wat gebeurt er als ik het aantrek? Goed voor de teambuilding en om even te relaxen in plaats van weer een krachttraining in de gym. Die mannen moeten met zelfvertrouwen in de boot zitten en weten wat er tijdens de race gebeurt. Ze moeten zich zeiler durven voelen.

‘Marius was een van hen. Bij het laatste rechte stuk van de laatste race zei ik tegen hem: ‘Geniet ervan, neem het in je op, dit zijn de laatste minuten die we op deze boot doorbrengen.’ Dat is zo onwerkelijk aan de America’s Cup: op het allerhoogste punt van presteren stop je direct met het zeilen met die boot. De kans dat je er ooit nog mee zeilt, is vrij klein.’

En nu: vier jaar wachten?

‘Er zijn een heleboel mooie races die ik heel graag zou willen zeilen. Ik ben in gesprek met een Frans team om mee te doen met de Jules Verne Trofee, een non-stop zeilrace rond de wereld op een hele grote trimaran. Dat is wel een heftige uitdaging, ja.

‘Ik weet zeker dat team New Zealand mij de volgende keer weer wil, dus ik denk dat ik vrij snel hier weer terug ben voor de volgende campagne en dat is een fulltimejob. Ik ga ervan uit dat het team bepaalt dat we met hetzelfde type boot gaan racen, dus weer met de foils. Maar dan nóg harder, want er valt nog zoveel meer uit dit type boot te persen. De volgende America’s Cup wordt ultiem.’