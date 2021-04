Ambitieuze Japanners en een kei van een ontwerper hebben Max Verstappen geholpen aan een snelle F1-auto

Max Verstappen in zijn Red Bull voor de Mercedes van Lewis Hamilton tijdens de GP van Bahrein. Beeld AP

Max Verstappen kan dit jaar zomaar die superieure motor hebben waar hij al jaren naar hunkert. Of een die op z’n minst gelijkwaardig is aan die van Mercedes, het team dat heerst sinds de Formule 1 in 2014 de complexe V6-hybridemotoren introduceerde.

Volgens coureur en Honda-kenner Tom Coronel, die sinds eind jaren 90 racet met het Japanse merk, is vooral het complexe hybridesysteem verbeterd. ‘Max heeft het me uitgelegd, ze noemen het clipping’, zegt Coronel. Hij doelt op het euvel waarbij de auto aan het eind van een recht stuk snelheid verliest, omdat het de batterijen in de motor – die worden opgeladen door het hybridesysteem – niet lukt het gehele stuk een extra ‘boost’ van 160 pk te leveren.

‘Ze ontdekten dat Mercedes dat extra vermogen iets langer kon gebruiken. Dat maakt dan net het verschil’, zegt Coronel. Dat probleem lijkt opgelost. Sterker: volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft Honda op dit moment de krachtigste motor, zei hij na de GP in Bahrein. Verstappen was daar in de kwalificatie viertiende van een seconde sneller dan de rest.

Honda laat zich niet kennen

Honda verlaat na dit jaar de Formule 1. Maar de vele manuren die de Japanners in de fabriek in Sakura staken in het oplossen van het clipping-probleem onderstrepen dat de autofabrikant tot de allerlaatste contractdag zal werken aan het verbeteren van Verstappens aandrijving. Het verbaast Coronel niet. ‘Als bij Japanners iets is gepland, gaat het ook gebeuren’, zegt hij.

Zo is besloten de motor die voor 2022 was gepland dit jaar te gebruiken, waardoor Verstappen dit jaar rijdt met een compleet nieuwe krachtbron. Daar is zo’n beetje alles aan veranderd, legde technisch directeur van Honda Tanabe vorige maand uit. Zo zijn bijvoorbeeld de kleppen in een andere hoek in de motor geplaatst, met als resultaat meer vermogen. Tegelijk is de krachtbron compacter geworden, waardoor de ontwerpers van Red Bull meer vrijheid hadden om te spelen met de vormen van de bolide.

Bandenexpert Kees van de Grint, die bij Ferrari racelegende Michael Schumacher bijstond, vindt daarnaast dat Red Bull via ‘slim lobbyen’ de verschillen kleiner heeft gemaakt. Zo moeten coureurs sinds vorig jaar dezelfde motorstand gebruiken in zowel de race als de kwalificatie, iets waar Red Bull-teambaas Horner sinds 2018 al voor pleitte.

Daarmee verdween de ‘kwalificatiemodus’ en dat heeft met name Mercedes ‘wel wat gekost’, denkt Van de Grint. De renstal was gespecialiseerd in het opvoeren van de motor voor de kwalificatie. Als het nodig was gebeurde dat ook tijdens de race via knoppen op het stuur, tot de overwinning zeker was.

Vraagteken is nog wel de betrouwbaarheid van de flink aangepaste Honda-aandrijving. In het seizoen, dat liefst 23 races telt, mag slechts drie keer straffeloos een motor worden gewisseld. Tom Coronel verwacht niet dat Honda betrouwbaarheid heeft opgeofferd voor vermogen. Ieder onderdeel is eindeloos getest, verzekert hij. ‘Daarvoor is Honda te voorzichtig.’

Een hoge ‘kont’

Het is met het blote oog goed te zien: het hoogteverschil tussen neus en achterkant. Het is het handelsmerk van Adrian Newey, de man die sinds 2007 de auto’s van Red Bull ontwerpt. In zijn filosofie staat de ‘rake’ (het Engelse woord voor helling) centraal, oftewel de hellingshoek van neus naar achterkant. Grof gezegd: hoe hoger de ‘kont’ van de auto, hoe meer lucht er onder de auto doorstroomt. Via aerodynamica onder de achterkant wordt de auto op het asfalt ‘gezogen’. Het levert een bolide op die wendbaar en snel is in bochten.

Mercedes kiest traditiegetrouw voor een lagere kont. Zo is de auto minder gevoelig voor luchtweerstand, wat met name op lange rechte stukken een voordeel is. Tegelijk is zo’n bolide langer, waardoor ontwerpers meer oppervlak hebben voor vleugeltjes en gleufjes om de luchtstromen mee te ‘sturen’. Op die manier wordt de auto van bovenaf op het asfalt gedrukt.

Het is een concept waarmee Mercedes sinds 2014 ongeslagen is. Toen de renstal vorig jaar dertien van de zeventien races won, werd hardop de vraag gesteld of de ‘hoge kont’ van Red Bull definitief moest worden afgeschreven.

Het geheim van de vloer

Newey, die tien kampioensauto’s tekende in de F1, wilde daar niets van weten. Het vertrouwen bij Red Bull in zijn kunde blijkt goud waard. Voor dit seizoen zijn de auto’s nauwelijks veranderd, op één aerodynamische ingreep na. Er is een stuk van de vloer van de auto weggesneden om de auto’s te vertragen, zodat er wat druk op de banden wordt weggenomen.

Maar omdat elke centimeter vloer essentieel is in het autoconcept van Mercedes was al vroeg duidelijk dat de Duitsers harder waren getroffen door de aanpassing dan Red Bull. Bij de kwalificatie voor de openingsrace in Bahrein verloor Red Bull 1,3 seconde in vergelijking met vorig seizoen. Bij Mercedes was dat 2,1 seconde.

Kees van de Grint, die bij Ferrari ook veel bezig was met aerodynamica, betwijfelt wel in hoeverre de ‘rake’ doorslaggevend is voor de huidige pikorde. Zo slecht is de Mercedes niet, zegt hij. ‘Daar kun je pas iets over zeggen als er verschillende soorten circuits zijn aangedaan’, legt hij uit. Het neemt niet weg dat hij Verstappen zondag als topfavoriet voor de zege in Imola ziet, omdat de Red Bull-auto op meerdere vlakken de overhand lijkt te hebben.

Neem het ‘sparen’ van de banden. Van de Grint: ‘Dat is al jaren een sterk punt van de Red Bull, juist een probleem bij Mercedes en dit jaar nog lastiger geworden. Ik zie Mercedes dat niet in een paar maanden oplossen.’ Verder geldt er voor het eerst in de F1 een budgetplafond, wat teams beperkt in het verbeteren van de bolides (132 miljoen euro).

Verstappen blijft wel op z’n hoede. Mercedes is beter dan het doet voorkomen, zei hij donderdag in Imola. Maar als zijn auto de komende GP’s net zo sterk is als in Bahrein kan het volgens Kees van de Grint ‘zomaar heel snel afgelopen zijn’ dit seizoen. ‘Want geef Verstappen een voertuig dat gelijkwaardig is aan het beste en hij wint. Hij heeft niet perse een betere auto nodig. Dus of het jaar interessant wordt, hangt vooral af van Mercedes. Als ze geen partij kunnen bieden, kan het best heel saai worden.’