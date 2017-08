Amateurvoetballer beboet voor onbesuisde sliding: 9.000 euro schadevergoeding en een taakstraf

Rachid Bouaouzan

Het gebeurt zelden dat een overtreding in het veld leidt tot een strafrechtelijke veroordeling. De bekendste affaire is die van oud-Sparta-speler Rachid Bouaouzan, die in 2015 een voorwaardelijke celstraf kreeg voor een bikkelharde overtreding op Niels Kokmeijer. Van kwade opzet werd Bouaouzan vrijgesproken, maar zijn charge was zo roekeloos dat van een sportief ongelukje geen sprake was. Zowel bij profs als de amateurs vinden op de velden elk weekend vreselijke overtredingen plaats, ziet voetbalcommentator Hugo Borst. 'Ik heb voor mijn ogen de overtreding van Bouaouzan op Kokmeijer gezien. Die jongen heeft nooit meer gevoetbald.'



Voor de slidings van de ruim miljoen amateurvoetballers hoeft de uitspraak geen grote gevolgen te hebben. De KNVB wijst op de zaak-Bouaouzan, die geen voorbode/precedent is gebleken voor vergelijkbare strafzaken. Van der Zwan verwacht dat als de verdachte naar de Hoge Raad stapt, die waarschijnlijk een streep haalt door het arrest. Ook als B. niet in beroep gaat, is een onheilspellend precedent nog niet geschapen, zegt hij. 'Een andere rechter kan het Haagse arrest naast zich neerleggen. Pas als de Hoge Raad uitspraak doet, is het bindend.'



Terecht of niet, voor letseladvocaten als Wijsman is de uitspraak in ieder geval gunstig. In civiele zaken zijn rechters erg terughoudend met tackles als letselschade te bestraffen, licht ze toe. 'Als een cliënt nu slachtoffer is van een soortgelijke tackle, kan de verzekeraar erop rekenen dat ik deze uitspraak meestuur.'