Amateurclub uit het dorp van brood en vis speelt in KNVB-beker tegen FC Utrecht: ‘Spakenburg is een theatervoorstelling’

Fans van Spakenburg volgen de wedstrijd kritisch en kundig op een gure zaterdagmiddag. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Aan trainer Chris de Graaf, geboren Spakenburger, de vraag wat een echte Spakenburger eigenlijk is. Niet qua voorkeur voor een voetbalclub, maar als mens. Hij antwoordt: ‘Tachtig, negentig procent is eerst een Spakenburger, en dan pas Nederlander. Onze gemeenschap is hecht.’

Dat gezegd hebbende: Spakenburg ademt voetbal. Twee stadions, bijna letterlijk met elkaar verbonden, met zoveel rivaliteit. Eentje van de Blauwen, van SV Spakenburg, het andere van de Rooien, van IJsselmeervogels. Als ze tegen elkaar spelen in de tweede divisie, zitten er ruim 8.000 toeschouwers.

Maar dinsdag, even na vijven, vertrekt een stoet bussen en auto’s naar de Galgenwaard, voor de kwartfinale van de KNVB-beker tussen FC Utrecht en Spakenburg. Tegen de 3.000 supporters en sponsors ondernemen de korte reis, vanuit de gemeente Bunschoten-Spakenburg, met pakweg 22 duizend inwoners.

Twee clubs in de tweede divisie, dankzij ondernemerschap dat nooit ver weg is in Spakenburg, en met kwalitatief goede spelers, ook van buiten, omdat de eigen opleiding niet kan voldoen aan de ambities van de clubs. Intussen is overal de voorpret voelbaar. Op de zaterdag voor het bekerduel in de tent bij de kantine, met kratjes bier op tafel, terwijl Spakenburg wint van Jong Volendam (3-1). Of in de met zwierige letters beschreven traditionele koek, in de vorm van een hart, die de verslaggevers van de Volkskrant cadeau krijgen van de schrijver van kronieken over de club. In wapperende sjaals met rood en blauw, het rood deze keer van FC Utrecht.

SV Spakenburg - Jong Volendam was een wedstrijd van de mannen uit Spakenburg tegen de jongens uit Volendam. Keeper Kayne van Oevelen heeft het lastig met Spakenburgers Floris van der Linden en Nick Verhagen.

Rivaliteit met IJsselmeervogels

Of bij secretaris Marijn de Graaf in het barstensvolle sponsorhome. In zijn clubkostuum vertelt hij, met een glimlach rond de lippen, over de aanstaande wedstrijd. En over de rivaliteit met IJsselmeervogels, normaal de grotere club die één keer, in 1975, zelfs de halve finales van het bekertoernooi bereikte en uiteindelijk zelfs sportploeg van het jaar was.

De Graaf, leraar geschiedenis aan het Oostwende College in Bunschoten: ‘Als het echt slecht gaat met IJsselmeervogels, hoef ik alleen de deur van de klas te openen en naar binnen te kijken. Niks zeggen. Heerlijk.’ IJsselmeervogels is groter, qua leden en qua reputatie. De rivaliteit tussen de clubs is subtiel, zoals Hille Beekhuis het uitlegt, want in het dagelijkse leven hebben de mensen elkaar nodig. De een is gewoon voor blauw, de ander voor rood. Haat ontbreekt.

Beekhuis leidt rond in het centrum. De haven aan het Eemmeer is klassiek, al is de industrie dan goeddeels veranderd van zelf vissen naar invoer en verwerking van vis. Het oude centrum is gezellig, met arbeidershuizen, smalle straatjes, horeca en de scheepswerf. Beekhuis heeft een Twitterdienst op de dag van de kwartfinale. Alle nieuws meteen melden. Spakenburg is even het middelpunt van belangstelling. Beekhuis: ‘Het fortuin van de eigen club is belangrijker dan het misfortuin van de andere club.’ Maar natuurlijk is er rivaliteit. Tijdens het duel met Jong Volendam, loopt de stand ongeveer gelijk op met die bij IJsselmeervogels, met dat verschil dat de concurrent verliest, bij Rijnsburgse Boys, en op degradatie afstevent. Hoongelach weerklinkt op de tribunes.

Brood en vis

Het samengaan tussen de clubs in de gemeente van brood en vis is nooit echt serieus overwogen, al was er eens een plan voor één stadion, onder de projectnaam San Siro aan de A1. Beide clubs wensen vooral zichzelf te zijn. Spakenburg wil bijvoorbeeld mooi voetballen en meer zijn dan een club. Trainer Chris de Graaf trekt graag de vergelijking met Feyenoord, al is hij idolaat van Johan Cruijff, die toch vooral Ajacied was: ‘Feyenoord is geen voetbal, het is een leven. Spakenburg is een onderdeel van je identiteit, van wie je bent en wat je doet.’

Daarbij wil De Graaf voetballen met lef, zelfs tegen profs. Zoals in Groningen, waar de club nota bene met 3-0 voorstond tegen FC Groningen, twee rondes geleden. De Graaf: ‘De manier van spelen vind ik misschien nog belangrijker dan winnen. Mensen werken de hele week. Op zaterdag gaan ze naar hun cluppie. Dan moet je ze wat geven. Het is een soort theatervoorstelling. Waarvan wordt iedereen enthousiast? Van het compleet domineren van een tegenstander. Als ik alleen mag counteren, geef ik iedereen een hand en ben ik weg.’

Publieksspeler in zijn elftal is voormalig Ajacied Vince Gino Dekker, een pingelaar naar wie een merk kinderkleding is genoemd. Zijn vader, oud-prof Bennie Dekker, is eigenaar en ontwerper van Vingino. Dekker is na omzwervingen bij Spakenburg beland. Hij houdt van pingelen, van de ouderwetse schaar en de wegdraaiende voorzet. De Graaf: ‘De eerste woorden die ik tegen hem zei toen ik instapte was: waarschijnlijk hebben alle trainers tegen je gezegd dat je die schaartjes en hakjes niet meer mocht doen. Nou, ik wil ze veel meer zien.’

Ook op dit voetbalniveau is de tatoeage populair, het linkerbeen van Spakenburger Vince Gino Dekker. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wat De Graaf verwacht, dinsdag in Utrecht? ‘Het wordt zwaar voor ons. Tegen FC Groningen had ik veel vertrouwen. Maar Utrecht is beter, volwassener en gewaarschuwd. Maar we gaan proberen met lef te spelen. We willen ons eigen gezicht laten zien, en dan is het geen schande als je verliest. En als alles meezit…’