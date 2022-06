Alyson Annan leert iedere dag van Chinese hockeysters: ‘Het is toch een heel andere cultuur’

Voorafgaand aan het duel met Nederland wordt de jarige Alyson Annan, bondscoach van China, toegezongen door de speelsters. Beeld Jiri Büller

Op de tribune van Hockeyclub Rotterdam kijken toeschouwers vreemd op als ze Alyson Annan rare kreten horen slaken. Het zijn Chinese termen, opgestoken bij een online-cursus. Of de speelsters van de Chinese hockeyploeg haar aanwijzingen oppikken, is niet direct duidelijk. Wat wel onmiskenbaar is: Annan neemt haar nieuwe baan als bondscoach van China uiterst serieus.

Begin dit jaar werd Annan bij de Nederlandse hockeyvrouwen ontslagen toen bleek dat er onder haar leiding een onveilig prestatieklimaat was ontstaan. Na de gouden Olympische Spelen van Tokio maakte een deel van de spelersgroep melding van een negatieve prestatiecultuur, een sterke hiërarchie binnen de ploeg en een angstklimaat waarin ze niet zichzelf konden zijn. De focus op prestaties was langere tijd ten koste gegaan van het welzijn van de hockeysters.

De geboren Australische, die Nederland hielp aan drie Europese titels, een wereldtitel en olympisch goud, verraste de hockeywereld medio mei door opeens als bondscoach van de Chinese hockeysters aan de slag te gaan. Met de huidige nummer dertien van de wereld bereidt Annan zich voor op het WK volgende maand in Nederland en Spanje.

Gigantische omslag

De overgang van de vrijgevochten Nederlandse cultuur naar de Chinese sportcultuur waarin een ijzeren discipline en duidelijke hiërarchie de boventoon voeren, ervaart Annan als een gigantische omslag. Of haar strakke manier van werken en leiderschapsstijl beter aansluiten bij de harde Chinese cultuur wilde ze niet expliciet zeggen.

‘Het is in deze beginperiode vooral aftasten. Voor mij is het werken met de Chinese ploeg één groot leerproces waaraan ik veel plezier beleef. Ik leer iedere dag van de meiden en zij van mij. Ik vind het echt fantastisch. Er zit veel potentie in de groep’, aldus Annan die haar vertrouwde assistent Albert Kees Manenschijn heeft meegenomen naar de Chinese ploeg. Over haar opzienbarende vertrek en de problemen bij de Nederlandse hockeysters wil Annan niet uitweiden.

Annan tekende bij China een contract tot en met de Asian Games die in september zouden plaatsvinden in het Chinese Hangzhou. Door de coronapandemie is dit sportevenement onlangs verplaatst naar het najaar van 2023. Annan: ‘Deze week komt de grote baas van de Chinese hockeybond naar Rotterdam en praten we over mijn contract. In eerste instantie wilden beide partijen even kijken hoe het zou bevallen. Het is toch een heel andere cultuur.’

Dolletje

China speelde afgelopen weekend in Rotterdam al twee Pro League-wedstrijden tegen de Verenigde Staten (3-2-winst en 2-1-verlies). Tijdens de warming-up van het eerste duel complimenteerde Annan enkele speelsters bij een afwerkoefening. Ook maakte ze een dolletje met de 23-jarige Zhang Ying na een knappe actie van de verdediger.

Annan beschikt bij de Chinese ploeg over een tolk die geen moment van haar zijde wijkt. Tijdens de gewonnen wedstrijd tegen de Verenigde Staten op zaterdag vertaalt de man luidkeels haar Engelse aanwijzingen richting de speelsters. Zo nu en dan gooit Annan er zelf een paar Chinese woorden uit.

Na een online-cursus Chinees wil ze het straks serieuzer aanpakken door een taalopleiding te volgen bij ‘de nonnen in Vught’. ‘Ik hoop volgend jaar bij de Asian Games echt Chinees te kunnen spreken. Nu ken ik vooral woorden als: sneller, passen, verdedigen. De meiden en staf nemen me iedere dag een taaltoets af’, vertelt Annan met een glimlach.

Uitvalsbasis Nederland

De voormalige bondscoach van Nederland heeft grootse plannen met China, dat de afgelopen vijftien jaar is weggezakt op de wereldranglijst. In het eerste decennium van deze eeuw behoorden de Chinese hockeysters tot de wereldtop met goud in de Champions Trophy van 2002 en olympisch zilver in 2008 (finale verloren van Nederland) als hoogtepunten. Op het WK wil de bondscoach in ieder geval de groepsfase overleven.

Na de zomer hoopt Annan zich met de Chinese selectie – in periodes van drie maanden – te vestigen in Amstelveen. ‘In China bestaat er geen hockeycompetitie. Ik zie Nederland als mooie uitvalsbasis om wedstrijden te spelen tegen andere Europese landen.’