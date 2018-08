Alweer is Bayern alleen favoriet in een wat vergeten competitie in Nederland: de Bundesliga

Arjen Robben van Bayern München viert de winst op VfB Stuttgart in mei 2018. Foto EPA

Hoe groot de Bundesliga ook mag zijn, het is ook een wat vergeten competitie in Nederland, waar de blik vaak gericht is op Spanje en Engeland. Toch is de Duitse competitie interessant, onder meer vanwege de om erkenning strijdende Nederlandse profs. Vrijdag is de aftrap met de topper Bayern München – Hoffenheim.

Rekik, Bruma, Willems, De Guzman, Klaassen, Bazoer. Voormalige talenten, mannen met menig interland achter de naam. Profs in Duitsland. Ze zijn wat uit beeld geraakt van Zeist. Soms omdat ze hun plek in het elftal verloren (Klaassen overigens al bij Everton in Engeland), dan weer omdat de competitie ogenschijnlijk minder aandacht krijgt dan de Premier League.

Terugkeer in Oranje

In zijn voorselectie voor duels met Peru en Frankrijk nam bondscoach Ronald Koeman één speler op uit de Duitse competitie, de onlangs naar Wolfsburg vertrokken spits Wout Weghorst. Linksachter Willems, veel fitter dan in zijn tijd bij PSV en vorig seizoen de hele linkerflank bestrijkend bij Eintracht Frankfurt, is het type dat Koeman zoekt voor zijn speelwijze. Willems wierp een balletje op over een terugkeer in Oranje. Zo ver is het nog niet, misschien mede om de kansloze nederlaag van Frankfurt in de strijd om de Super Cup: 5-0 voor Bayern.

Als laatste van de toplanden begint vrijdag de Bundesliga, de competitie die vooral in het zuiden en oosten van Nederland altijd van nabij is gevolgd. De Bundesliga is alleen al jaren niet meer spannend als het om het kampioenschap gaat. Bayern München is na zes titels op rij opnieuw huizenhoog favoriet. Afgelopen seizoen had Bayern 21 punten voorsprong op nummer 2, Schalke.

Bayern trapt thuis af tegen TSG Hoffenheim van de 31-jarige Julian Nagelsmann, de wonderjongen van het trainersgilde die in 2019 zal vertrekken naar Red Bull Leipzig. Hoffenheim, dat meedoet aan de Champions League, was actief op de transfermarkt en haalde onder andere PSV’er Brenet. Nagelsmann gaf aan dat hij het beter wil doen dan in afgelopen seizoen. Dat kan alleen door tweede te worden of kampioen.

Arjen Robben

De 34-jarige Arjen Robben tekende een jaar bij in München voor zijn tiende seizoen in de Bundesliga. Bayern heeft een nieuwe trainer, Niko Kovac, en twee belangrijke nieuwe spelers: Goretzka en Gnabry. De rivalen zijn dus Hoffenheim, waar Justin Hoogma hoopt door te breken, Dortmund, Schalke en mogelijk Leipzig. Dortmund trok met Lucien Favre een gerenommeerde trainer aan, een 60-jarige Zwitser met veel tactisch vermogen. Aanvoerder Reus, die eerder met Favre werkte bij Mönchengladbach, noemde hem al de beste trainer in zijn loopbaan. Dortmund verraste met het aantrekken van de Belgische middenvelder Witsel, die terugkeerde uit China.

De Bundesliga is populair onder Nederlandse voetballers die net onder de absolute top zitten. Klaassen wil zijn loopbaan een impuls geven bij Werder Bremen, Willems en De Guzman wonnen met Eintracht Frankfurt de beker, Gouweleeuw doet het goed bij Augsburg. Brenet is dus nieuw, net als Weghorst, die voor 10 miljoen kwam van AZ. Ook Verhaegh zit nog bij Wolfsburg, net als Bazoer en Bruma. Bij Hertha voetballen centrale verdediger Rekik en dribbelaar Javairo Dilrosun, in 2016 uit de jeugd van Ajax vertrokken naar Manchester City en nu neergestreken in Berlijn. Dilrosun is een spectaculaire dribbelaar met veel snelheid, normaliter een toekomstig international van Nederland.

Vuurwerk in stadions

Het is niet alleen hosanna in de Bundesliga, waarin HSV voor het eerst ontbreekt. Tussen de bond DFB en de harde supporterskernen bestaat spanning, onder meer over het afsteken van vuurwerk in stadions. De supporters keren zich tegen het alsmaar commerciëlere karakter van de liga. Interessant is de videoarbiter, vorig jaar al ingevoerd in de Bundesliga. In het eerste jaar ontstond onvrede, vooral over de communicatie met het publiek. Omdat beelden op de grote schermen kwalitatief niet goed genoeg worden geacht, zal dit seizoen korte uitleg verschijnen op de schermen. Bijvoorbeeld: doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel.