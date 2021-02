Alvarez gooit de beuk erin als het moet en brengt Ajax in balans

Alvarez wint een kopduel van Rai Vloet van Heracles. De Mexicaan bewijst zijn waarde vooral bij balverlies. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Na vier minuten is Edson Alvarez in zijn volle glorie te zien. De controlerende middenvelder van Ajax onderbreekt een gevaarlijke uitbraak van Heracles Almelo door Tom Bijleveld in een stevig duel van de bal af te zetten. Enkele seconden later verspeelt hij de bal knullig na een mislukte combinatie met Jurriën Timber.

Het is precies waarom er al sinds zijn komst anderhalf jaar geleden twijfels bestaan over de 23-jarige Mexicaan, die voor 15 miljoen euro werd overgenomen van Club America, maar nooit een onbetwiste basisspeler wist te worden. Zijn meerwaarde bij balverlies woog niet op tegen zijn gebrek aan voetballend vermogen in balbezit, hetgeen haast heilig verklaard in Amsterdam.

Toch doet trainer Erik ten Hag, in tegenstelling tot voor de winterstop, de laatste weken stelselmatig een beroep op de kwaliteiten van Alvarez. Met zijn fysieke spel voegt de Mexicaanse international iets toe aan Ajax, dat zaterdagavond in het vrieskoude Almelo van Heracles won (2-0) en het gat met nummer twee PSV vergrootte tot zes punten, met nog een wedstrijd tegoed.

‘In wedstrijden als deze, waarin het voetballend niet top is, kan Edson zijn meerwaarde tonen. Hij staat vaak op de goede plek, wint zijn duels, onderschept ballen en geeft nooit op’, zegt Ten Hag na afloop. Het is precies waar Ajax, zeker tegen sterkere tegenstanders, behoefte aan heeft.

Kwetsbaar

Ajax scoorde in de eerste seizoenshelft aan de lopende band, maar oogde bij tijd en wijle kwetsbaar. Met Davy Klaassen en Ryan Gravenberch had het twee controlerende middenvelders die van nature een aanvallende gedachtegang hebben. Liever nog een keer een combinatie opzetten of bijsluiten bij de spits, dan denken aan de dreigende tegenaanval of een beuk uit delen als het moet.

De slungelachtige Alvarez (1.86 meter) is er voor het vuile werk in een ploeg waar verfijnd combinatiespel de norm is. Sinds zijn terugkeer in de basis iets minder dan een maand geleden is hij van de centrale verdedigers en middenvelders, de posities waarop hij uit de voeten kan, de speler met het hoogste percentage gewonnen persoonlijke duels (65,4 procent) en kopduels (77,8 procent). Ook qua geslaagde tackles scoort hij het best (70 procent), blijkt uit cijfers van databureau Opta Sports.

Daartegenover staan zijn beperkte kwaliteiten in balbezit. Alvarez heeft de laagste passnauwkeurigheid (78,4 procent) van de centrale verdedigers en middenvelders. Ook geeft hij gemiddeld per wedstrijd de minste passes (51,7) en heeft hij de minste balcontacten (68,8).

Ter vergelijk: de sierlijke en getalenteerde Gravenberch heeft een veel hogere passnauwkeurigheid (88,6). Ook heeft hij meer balcontacten (86,5) en verstuurt meer passes (66,6) dan zijn Mexicaanse compagnon op het middenveld. ‘Het klinkt oneerbiedig om te zeggen dat Edson een breker is, maar met hem staan we verdedigend beter’, zegt Klaassen, die de laatste weken als aanvallende middenvelder speelt en tegen Heracles met een doelpunt en assist belangrijk was.

Beter ingespeeld

De komst van Klaassen naar Ajax in oktober vorig jaar was de reden dat Alvarez zijn basisplek verloor. Met een omtrekkende beweging is de Mexicaan terug waar hij aan het begin van het seizoen was, al oogt hij zelfverzekerder en beter ingespeeld. Ten Hag: ‘De balans op het middenveld klopt.’

Zeker nu sterke tegenstanders, zoals AZ, PSV en het Franse Lille in de Europa League elkaar in rap tempo opvolgen, is een middenvelder die altijd vanuit de verdedigende organisatie denkt geen overbodige luxe. ‘In het begin van het seizoen hebben we tegen veel ploegen uit het rechterrijtje gespeeld die ver inzakten’, zegt Ten Hag over het feit dat hij Alvarez destijds voor Klaassen inwisselde. ‘Dan heb je op die positie meer behoefte aan een speler die iets extra’s kan brengen in balbezit.’

De afgelopen weken bewijzen waarom Ajax in de winterstop niet wenste mee te werken aan een tussentijds vertrek van de ontevreden Alvarez naar Valencia. Met het oog op de zware tweede competitiehelft voorzag Ten Hag een rol van betekenis voor hem. Met de van een blessure herstelde Mohammed Kudus en opgeleefde Alvarez heeft Ten Hag opties te over op het middenveld. ‘We kunnen op het middenveld in verschillende samenstellingen spelen’, aldus Ten Hag.

Tegen Heracles won Ajax in de geest van Alvarez: zonder goed te voetballen trok Ajax het spel na een lastige openingsfase naar zich toe. Klaassen scoorde voor rust op aangeven van Sébastien Haller. Tien minuten voor tijd waren de rollen omgedraaid en scoorde Haller, over wie Ajax donderdag tegen Lille niet kan beschikken omdat de club hem vergat in te schrijven voor de Europa League.

De kans dat Ten Hag tegen de koploper uit Frankrijk een plek op het middenveld inruimt voor Alvarez lijkt daarentegen evident.