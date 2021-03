Altijd is hij bezig. Verbaal. Fysiek. En ook tegen PEC is er weer een assist van Tadic

Dusan Tadic (rechts) in duel met Bram van Polen en Sam Kersten van PEC Zwolle. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

De eerste helft van PEC Zwolle - Ajax duurt nog eventjes bij de stand 0-1 (David Neres), als Dusan Tadic zo’n typische Tadic-voorzet geeft vanaf links. De inlopende Nicolas Tagliafico rondt af, voor zijn eerste goal van het seizoen. Weer een assist voor de 32-jarige Serviër met de prachtige rapportcijfers. De stroom is bijna constant.

Tadic is de aanvoerder en verbinder, man van doelpunten, assists en geschonken kansen, van opgestoken duimen en applausjes, van aangeboren werklust en omhelzingen. Hij is symbool ook van het Ajax van de laatste jaren, in zekere zin, het Ajax van trainer Erik ten Hag, de aanstaande kampioen. Ten Hag brak zondag een oeroud record van Aad de Mos, met het hoogste moyenne in punten in zijn eerste honderd competitieduels. ‘Leuk, maar het gaat om titels', weet Ten Hag.

Tadic is bijna letterlijk het verlengstuk van de trainer in het veld, qua inzicht, bedoelingen, tactiek, discipline, noem maar op. ‘Dusan stelt hele hoge eisen aan zichzelf en aan zijn omgeving’, aldus Ten Hag na afloop. ‘Daardoor kunnen we een steeds hogere standaard bereiken.’

David Neres in duel met Kenneth Paal. Neres scoorde het eerste doelpunt voor Ajax. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

In 2018

Het begon allemaal met Tadic, in 2018, toen de leiding brak met het ‘voorzichtige’ beleid en besloot een poging te wagen weer aan te sluiten bij de Europese top, door onder meer het salarisplafond te verhogen en Tadic als eerste uit de Premier League te halen. Daley Blind was die zomer de tweede grote aankoop. Later volgden anderen, ook uit andere competities, Davy Klaassen en Sébastien Haller bijvoorbeeld, die deze zondag voor de gelegenheid eens niet scoren.

Het resultaat is een elftal dat in Nederland ver boven de rest uitsteekt en spelenderwijs zijn wedstrijden wint. Het best dappere PEC Zwolle krijgt op een kille zondagmiddag bijna geen kans, op ééntje van Virgil Misidjan na, na een oplettendheid van rechtsachter Devyne Rensch. Doelman Maarten Stekelenburg redt bekwaam. Ajax speelt geconcentreerd genoeg, doch niet zo scherp, en verzuimt vooral na rust ver weg te lopen. De titel lonkt, met acht punten voorsprong en een duel meer te spelen bovendien. Volgende week ontvangt AZ - PSV en speelt Ajax thuis tegen ADO. Het kan snel gaan nu, met dat kampioenschap, voor de ploeg die ook al in de bekerfinale staat en met anderhalf been in de kwartfinales van de Europa League.

Tadic dan weer. De aanvoerder is soms een aansteller, hetgeen goed is te horen in de lege stadions. Hij laat zich vaak met misbaar vallen, als hij een tikje krijgt van achteren, bij het aannemen van de bal. Soms is zo’n tik echt pijnlijk, want hij kan niet goed zien waar de tegenstander hem raakt. Hij gaat vaak schreeuwend neer. In Zwolle gebeurt dat al in de eerste minuut, als Bram van Polen hem aanpakt. Ooooaahhh, is het geluid van de gil. Je weet, die staat meestal zo weer op.

Sportbeleving

Maar Tadic is ook een voorbeeld, van sportbeleving bijvoorbeeld. In het begin van zijn loopbaan, toen hij net prof was bij FC Groningen, lag hij tijdens een trainingskamp eens op de kamer bij Kees Kwakman. Dan ging Kwakman na gedane arbeid even lekker op bed liggen, terwijl Tadic een matje uitrolde en op de grond begon met oefeningen. Buikspieren en zo. ‘Kom op Kees, je bent niet klaar’, zei Tadic dan.

Altijd trainen, altijd anderen opzwepen en strijden. Zeggen dat prof zijn een bestaan is van 24 uur, niet van trainingen en anderhalf uur wedstrijd. En dan is de oogst indrukwekkend, zo blijkt uit de cijfers: 136 duels in bijna drie seizoenen, in alle competities, gelardeerd met 73 goals en 59 assists. Alleen over dit seizoen is de balans 19 goals en 18 assists, in 38 duels. Over drie seizoenen gezien blijven, als het puur over de eredivisie gaat, alleen Steven Berghuis van Feyenoord en Donyell Malen van PSV enigszins bij hem in de buurt, al is hun achterstand toch al eerbiedwaardig te noemen.

Altijd is hij bezig. Verbaal. Fysiek. Altijd schiet hij de laatste ballen van de warming-up. Nog even dat gevoel krijgen. Na rust, als het al 0-2 staat en Ten Hag meteen twee man wisselt, blijft de 32-jarige Tadic vooralsnog staan, want hij blijft bijna altijd staan. Hij wenst aan de zijlijn nog even snel de invallers succes. Pas in de 79ste minuut wisselt de trainer zijn aanvoerder. Hij geeft de band aan doelman Stekelenburg, dribbelt naar de kant en schudt een paar handen. Op naar Zwitserland, naar Young Boys-uit, donderdag.