Alsnog geen goud na imponerende versnelling, maar teleurgesteld met zilver is Hassan zeker niet

Imponerende versnelling

De revanche kwam in Londen op de 5.000 meter met een bronzen medaille. Of die goede prestatie mee heeft gespeeld in haar keuze voor de 3.000 meter? 'Toch wel een beetje', denkt Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekbond.



Voorafgaand aan de finale van de 3.000 meter was onduidelijk hoe het met de vorm gesteld was van Hassan. Die ene wedstrijd die ze dit jaar liep, op een baan die niet was goedgekeurd volgens de bond gaf weinig prijs over de vorm van Hassan.



In de mager gevulde Birmingham Arena bleef Hassan rustig. Pas toen Dibaba vijf rondjes voor het einde haar versnelling inzette, volgde Hassan van achteruit. Met een imponerende versnelling kwam Hassan snel dichterbij Dibaba, maar de tweevoudig wereldkampioen op het onderdeel bleek haar race het beste ingedeeld te hebben. In de eindsprint was ze niet meer te pakken.