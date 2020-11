Alsnog een ‘schaatsbubbel’ in Thialf met EK en wereldbekers

De NK afstanden werden in een leeg Thialf verreden. Beeld BSR Agency

Het EK, dat aanvankelijk voor het tweede weekend van januari gepland stond, is een weekje naar achteren geschoven, naar 16 en 17 januari. In de daaropvolgende weekeinden (22-24 en 29-31 januari) zullen twee wereldbekerwedstrijden worden georganiseerd, meldt de ISU woensdag in een persbericht.

Het plan voor een Heerenveens ‘hub concept’, zoals het officieel genoemd wordt, ligt er al langer. De KNSB en House of Sports, het sportmarketingbureau dat in Thialf alle grote schaatsevenementen organiseert, ontwikkelden het al in de zomer. De schaatsbubbel moest vervanging mogelijk maken voor de wereldbekerwedstrijden van november en december, die vanwege de coronapandemie waren geschrapt.

Hoewel het enthousiasme groot was, besloot de ISU in september om af te zien van een bubbel in de laatste maanden van 2020. Tegelijkertijd bleef de deur open voor uitvoering op een later moment. ‘Ze vonden het toen te riskant’, zegt Patrick Wouters van den Oudenweijer van House of Sports. ‘Dat was een begrijpelijk besluit. Nu durven ze het, alles wegende, wel aan.’

De NK afstanden die afgelopen weekend in Thialf werden verreden, hebben er volgens Wouters aan bijgedragen dat de ISU nu om is. ‘Die wedstrijd zullen ze met bovengemiddelde belangstelling hebben bekeken. Ik denk dat het zeker de doorslag heeft gegeven.’

Of alle schaatslanden de reis naar Friesland zullen maken is nog niet duidelijk. ‘Als de bubbel niet 100 procent gesloten is, dan is geen enkel land bereid om naar Nederland te komen’, zei Bart Schouten, bondscoach in Canada, er vorige week over. Ook in Japan bestaan bezwaren tegen een reis naar Nederland, niet in het minst vanwege de nog altijd zorgwekkende besmettingscijfers, vertelde bondscoach Johan de Wit toen. ‘Ze zijn doodsbenauwd om naar het buitenland te gaan.’

Naast de langebaanschaatsers mogen ook de shorttrackers zich opmaken voor wedstrijden in 2021. Eerst is er het EK in Gdansk (22-24 januari) en dan twee wereldbekerwedstrijden in Duitsland. Daarna, zo liet ISU-voorzitter Jan Dijkema bij de NOS weten, volgt het WK in Nederland. Niet zoals gepland in Ahoy, maar in Dordrecht.