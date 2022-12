Als voetballer is Messi het dichtst bij grootmeester Maradona gekomen

De foto zit altijd in mijn agenda, is versleten aan de randen en lichtjes verkleurd. Zo gaat dat met de tijd, met foto’s toen we die nog afdrukten. Een baby van bijna vier maanden met een groen pakje, grote, nieuwsgierige ogen en een vrij kaal hoofdje zit tegen een kussen op de bank. Opgestuurd door mijn echtgenote naar het WK van Frankrijk, in het tijdperk van ver voor WhatsApp. Kon ik zien hoe hij groeide.

De foto was op 4 juli 1998 in de buurt toen we met een paar collega’s toevallig Diego Maradona ontmoetten bij het zwembad van ons hotel. Opwinding alom. Zenuwen ook. Maradona, dat is van een andere orde. Wij zagen dat hij zich vreemd gedroeg (drugs?), wat vooral te zien was aan de dwaze sprongen in het zwembad en zijn reacties daarop, een satanisch gelach dat bijna bangmakend was.

We zaten even naast hem te keuvelen in koeterspaans en voorspelden de uitslag van de wedstrijd van die middag: Nederland - Argentinië, de kwartfinale van het WK in Frankrijk. En we vroegen om een handtekening, op de foto dus, de enige van een voetballer die ik voor altijd bewaar.

Een paar uur na die bijzondere ontmoeting voltrok zich die ongelooflijke wedstrijd in Stade Vélodrome, waarvan u die laatste goal al drieduizend keer hebt gezien, dat doelpunt kort voor tijd na de pass van Frank de Boer over 50 meter, de controle en afronding van Dennis Bergkamp. Bij voorkeur, of juist niet, bekeken met het radiocommentaar van Jack van Gelder, en hoe vaak hij met overslaande stem als in een mantra ‘Dennis Bergkamp’ riep (tien of elf keer, ben het even kwijt).

Het zou goed zijn om ook die andere goal nog een paar keer te bekijken, want die past meer bij het huidige Oranje, vanwege de combinatie via Ronald de Boer, Bergkamp en afmaker Patrick Kluivert door het centrum, een combinatie zoals ze niet allemaal lukken nu, in het tijdperk van Louis van Gaal, maar soms wel.

Vrijdag is het dus weer Nederland - Argentinië, opnieuw de kwartfinale, nu niet in Marseille maar in Doha, in een stadion dat bijna net zo Argentijns zal voelen als Buenos Aires. Het is raar wat de tijd doet. Maradona is al ruim twee jaar dood, maar overal leeft hij voort. Zijn voetbal missen we al een jaar of 25, als degene die onverschrokken was, die in zijn eentje hele systemen en plannen van tegenstanders oprolde. Nu al zie ik op tegen de dag dat Lionel Messi stopt met voetballen. Een heel andere persoonlijkheid, maar als voetballer het dichtst bij de grootmeester gekomen, terwijl hij Maradona qua duurzaamheid met jaren heeft overtroffen.

De baby op de foto heet trouwens David. Hij is nu 24 jaar en onze oudste zoon. Hij studeert aan de Universiteit van Illinois te Urbana-Champaign. Tijdens het WK, met al dat chauvinisme, ben ik blij dat hij zich ontwikkelt tot wereldburger zonder vooroordelen, met vrienden uit alle werelddelen, van alle gezindten; ze komen uit Duitsland, Georgië, Portugal, Brazilië, het maakt hem niets uit. Bij Brazilië - Servië trok hij een shirt van Servië aan, omdat zijn studievriend Nikola anders alleen was tegen een groepje uit Brazilië. Bij Nederland - Verenigde Staten ontmoette hij voor het eerst sinds september een andere Nederlander dan een klasgenoot, een jongeman uit Hoofddorp. En hij zag meerdere mensen op Google opzoeken waar Nederland ligt.

Hij heeft nog steeds grote, nieuwsgierige ogen.