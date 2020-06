Als vanouds vliegen de tackles rond bij de herstart van de Premier League

De wedstrijd tussen West Ham United en Wolverhampton Wanderers in een nagenoeg leeg stadion. Beeld REUTERS

‘Shoot!’, ‘Ruben!’. ‘Come on!’. ‘Mark!’. ‘Watch out.’ Anderhalf uur lang echoën namen en kreten tegen de 60.000 verlaten kuipstoeltjes van het Olympische stadion in Londen, afgewisseld door het doffe geluid een getrapte bal. De enige aanwezige fans zijn de zoomgezichten van West Ham United en Wolverhampton Wanderers-supporters op twee schermen. Op het veld lijken de spelers even te moeten wennen na hun lenteslaap, maar naarmate de wedstrijd tussen degradatiekandidaat en hoogvlieger vordert, vergeten ze de afwezigheid van de twaalfde man.

Kroegen, kastelen en kappers zijn nog dicht, maar de Premier League terug. De bal werd woensdag afgetrapt bij Aston Villa waar meteen een ouderwetse controverse ontstond over een glaszuiver doelpunt van Sheffield United dat over het hoofd werd gezien door Hawk-eye. Later op de avond speelde Manchester City Arsenal van de mat en vrijdag scoorde Steven Bergwijn ook in zijn derde thuiswedstrijd voor Spurs, in een 1-1 met Manchester United. Voor de wedstrijd had Jose Mourinho kritiek op de FA wegens de schorsing van Dele Alli die een foute coronagrap had gemaakt. Tot zover is alles bij het oude gebleven.

Maar het Engelse voetbal is niet ongevoelig voor de ontwikkelingen elders.

Op de achterkaft van West Ham’s programmaboekje staan niet zoals gebruikelijk de namen van de spelers, maar die van personeel van ziekenhuizen in Londen en Wolverhampton. Voor de wedstrijd is het nog stiller in het stadion, wanneer de spelers een minuut stilstaan bij de coronaslachtoffers. Even later knielen de spelers om de dood van George Floyd te herdenken. Bij West Ham wordt nog meer herdacht: het clublied I’m forever blowing bubbles klinkt uit de mond van de donderdag overleden Vera Lynn, de OostLondense volkszangeres die opgroeide als buurvrouw van West Ham-manager Charlie Paynter.

Van de fameuze Keep Calm, Carry On-geest die Lynns patriottische liedjes oproepen is niet heel veel te merken. Buiten het stadion houden nerveuze stewards met plastic schermen voor hun gezichten de wacht. De 25 schrijvende journalisten worden geacht mondkapjes te dragen, maar de meesten vergeten het na het nuttigen, tijdens de pauze, van de zelf meegebrachte lunch. De wedstrijdballen worden regelmatig gedesinfecteerd, net als om een of andere reden de cornervlag. Sinds de coronacrisis heeft de term elleboogstoot een nieuwe betekenis gekregen in het voetbalwoordenboek.

De afwezigheid van toeschouwers is vooral een probleem voor tv-zenders. Om de sfeer in de huiskamers te verhogen zetten ze soms spreekkoren onder de bewegende beelden. Sky Sports zendt ook ‘stomme’ wedstrijden uit, waarbij kroegcommentaar van vier analisten het stadiongeluid vervangen. Voor het meeste rumoer zorgt analist Roy Keane, de spraakmakende oud-aanvoerder van Manchester United. De hoop is dat de voetbalautoriteiten de waarde van fans gaan inzien. De laatste jaren worden steeds meer wedstrijden wegens commerciële belangen op supportersonvriendelijke tijdstippen gespeeld.

Opstootje

De spelers lijken maar wat blij te zijn dat ze eindelijk weer hun lucratieve hobby kunnen uitoefenen. Waar het er op de Duitse velden na de hervatting wat timide aan toeging, vliegen de tackles als vanouds rond op de Engelse velden. Spelers hebben zelfs geen aanmoedigingen nodig voor een opstootje, zo bewijst een handgemeen na Brighton – Arsenal (2-1). Het eerste volledige weekeinde brengt ook een schitterende vrije trap van Crystal Palace-aanvoerder Luka Milivojevic bij Bournemouth en een subliem schot van Leicester’s linksback Ben Chilwell dat, vanaf de hoek van de zestien meter, in de kruising van het Watford-doel verdwijnt.

De spelregelwijziging om vijf keer te mogen wisselen bewijst zijn waarde, omdat er nogal wat blessures waren – met name bij het labbekakkerige Arsenal – en de clubs hectische voetbalweken tegemoet gaan. De angst bij de politie dat voetbalfans bij de stadions zouden gaan samenkomen blijkt ongegrond. Naast het Olympisch stadion van West Ham zit het zonovergoten Queen Elizabeth Park weliswaar vol, maar daarbij gaat het om picknickende Londenaren. Iets verderop staan rijen sportliefhebbers bij de Sportsdirect in winkelcentrum Westfield. Geen spoor van West Ham-fans.

Voor West Ham is het de tweede keer dat het thuis zonder publiek speelt. In 1980 ontving het Castilla in een leeg Upton Park, dit na rellen tijdens het heenduel waarbij een West Ham-fan stierf. De spelers kregen indertijd te horen dat ze niet mochten vloeken, omdat het clubbestuur alles kon horen. Ze bekerden door na een 5-1-winst. Dit keer loopt het minder goed af. Na het inbrengen van geweldenaar Traoré winnen de Wolves met 2-0, mede door een supervolley van Neto. Voor West Ham-eigenaren David Gold en David Sullivan, gehaat door de eigen fans, is het een geluk bij een ongeluk dat het jongste verlies zich voltrekt in een leeg stadion.