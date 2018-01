Als Van Persie terugkomt, dan wordt het Rotterdam

Mogelijke terugkeer

Van Persie is een gelauwerde speler, zonder dat hij overdreven veel prijzen won. De UEFA Cup bij Feyenoord in 2002, in het eerste jaar van zijn profloopbaan, de FA Cup bij Arsenal, het kampioenschap met Manchester United. De stijlvolle aanvaller, tweede en derde op de laatste WK's, is wel maker van vele (mooie) doelpunten. Dick Advocaat was vorig seizoen bij Fenerbahce tevreden met Van Persie, omdat hij in belangrijke wedstrijden bracht wat de trainer vroeg.



Advocaat riep hem als bondscoach zelfs weer op voor Oranje, voor de cruciale wedstrijd tegen Frankrijk in Parijs, in augustus. De topschutter van het Nederlands elftal aller tijden viel in op het moment dat Nederland door de rode kaart van Strootman was gereduceerd tot tien man en liep een knieblessure op. Zijn club reageerde woedend, want Van Persie zou door een schouderblessure niet klaar zijn geweest voor de wedstrijd. Toen hij weer fit was, kwam hij bij trainer Kocaman niet meer aan spelen toe.



Feyenoord liet zich eerder positief uit over de mogelijke terugkeer van Van Persie, die al voor dit seizoen op de rol stond. De situatie is overigens veranderd. Zijn ervaring is niet meer nodig in de Champions League, want Feyenoord is uitgeschakeld. In de competitie staat de kampioen veertien punten achter PSV, met één wedstrijd minder gespeeld. In het bekertoernooi speelt Feyenoord in de kwartfinale thuis tegen PSV.