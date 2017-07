Als Shanice van de Sanden aanzet, zindert het stadion

Ze staat symbool voor Oranje, afdeling vrouwen: van relatief onbekend naar beroemd in recordtijd. Zo snel als zij is, zo vlotjes nestelde het Nederlands elftal zich in menig sporthart. Of het EK voor vrouwen nu een hype is of niet.



Shanice van de Sanden (24) is de snelste van Oranje en, naar eigen zeggen, de ijdelste. En opeens is ze nog bekend ook, door dat EK in Nederland, door haar kopbal in de openingswedstrijd tegen Noorwegen, door haar sprintje richting familie, koning en koningin, door de expressie op haar gezicht.