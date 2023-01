Als riante nummer 1 begint soepel draaiend Feyenoord straks aan de Klassieker

Groningen-keeper Michael Verrips kijkt naar de kopbal van Igor Paixao die hem kansloos laat. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met een enorme buffer trapt Feyenoord komende zondag af tegen Ajax. Vijf punten is na de 3-0-winst op Groningen het gat op de ranglijst met het chronisch morsende Ajax en PSV. Toch wil trainer Arne Slot zijn ploeg niet als titelfavoriet bestempelen voor de Klassieker. ‘Door de stand op de ranglijst gaan we er met een goed gevoel naartoe werken,’ hield Slot zich op de vlakte.

Het optimisme was desondanks bijna tastbaar. Ajax, de grote rivaal, leek dit decennium niet meer te achterhalen voor Feyenoord vanwege het verschil in financiële mogelijkheden. Wat cijfers. Feyenoord betaalt ongeveer anderhalf miljoen euro jaarsalaris aan de beste speler, Ajax met gemak ruim het drievoudige. De duurste aankoop van Feyenoord is Timber, die voor 8,5 miljoen euro overkwam. Ajax betaalde ruim 31 miljoen euro voor Bergwijn. De huidige eerste spits van Feyenoord Danilo was vorig seizoen nummer 3 in de pikorde bij Ajax. Hij kwam transfervrij over.

Bij winst op Ajax is sprake van een serieuze kloof van acht punten, halverwege het seizoen. Die is in theorie nog te dichten, maar qua verschil in gevoelstemperatuur zal het dan zijn alsof Amsterdam ter hoogte van de Noordpool ligt en Rotterdam aanvoelt als Marbella.

Meevaller

In Groningen was het, in letterlijke zin, geen lekker weer, maar de storm trok al voor de wedstrijd over. Dat was een meevaller, net als het puntenverlies van PSV tegen tien Fortuna-spelers (2-2) zondagmiddag, volgend op de remise (0-0) tussen Twente en Ajax zaterdagavond.

Feyenoord blokkeerde niet, maar combineerde doodeenvoudig van achteren naar voren doordat spelers als Jahanbakhsh, Szymanski en Paixão bijna altijd tussen de linies aanspeelbaar waren en middenvelders Wieffer, die speelt voor de geblesseerde Timber, en Kökcü hen hard en accuraat aanspeelden.

Het is ook in verdedigend opzicht een prettig blok, de tukker Wieffer en de voor Turkije spelende Haarlemmer Kökcü. Ze schoten daarnaast allebei een keer met een fraaie krul op doel vanaf een meter of zeventien. Kökcü tekende op die manier na een half uur prachtig voor de 2-0, Wieffers schot werd net gered door Verrips, prima op dreef in het doel van Groningen. Wieffer gaf wel de assist voor de 1-0 van de vogelvrije Paixão in de 19de minuut. Danilo werkte zich de blaren, waarna invaller Giménez met een knappe individuele actie kort voor tijd de verhoudingen op het veld ook in de score meer tot uiting bracht.

De defensie? Daar is rechtsback Geertruida in het centrum voor de geblesseerde Trauner een behoorlijke oplossing, maar er moet echt niemand meer wegvallen in die linie. Machtig was vooral de sliding waarmee Hancko Groningen-spits Pepi afstopte, toen die na een uur de 1-2 dacht aan te tekenen. De soeverein spelende Slowaakse verdediger werd na afloop van top tot teen in het ijs gestopt vanwege allerlei pijntjes, maar snapt dat rust pakken even geen optie is.

Onsamenhangend Groningen

Groningen kwam er verder totaal niet aan te pas, nergens kreeg de thuisploeg druk op de bal. Het rommelige, onsamenhangende spel op het veld was een weergave van de gemoedstoestand binnen de club na nota bene de financieel meest profijtelijke zomer ooit door de verkoop van Strand Larsen (12 miljoen) en Meijer (6 miljoen).

Technisch directeur Fledderus wisselde trainer Danny Buijs om voor Frank Wormuth, waar hij eerder mee werkte bij Heracles, in de hoop dat die een nieuwe, jonge ploeg snel kon laten floreren, maar al vlot werd de Duitse coach weer afgedankt. Voor de groep staat nu, tot zijn eigen verrassing, Dennis van der Ree die vorig seizoen nog video-analist was bij Feyenoord en dit seizoen aanvankelijk als assistent fungeerde.

Bij de degradatiekandidaat vielen naast Verrips alleen de getalenteerde verdediger Blokzijl en de gehuurde Amerikaanse spits Pepi positief op. Pepi had na rust nog meer goede schietkansen, maar Feyenoord-doelman Bijlow hoefde pas na tachtig minuten voor het eerst serieus in actie te komen.

Het vizier kon dus snel op volgende week zondag 14.30 uur. Speelplaats: een afgeladen Kuip. Al voor rust klonken er in Groningen vanuit de twee volle uitvakken hatelijke liedjes en spreekkoren over de aanstaande opponent en oud-Feyenoorder en huidige Ajacied Steven Berghuis in het bijzonder.

Jammer dat het daarvoor ingezette lied ‘De allermooiste rotstad’ niet vaker klonk. ‘Rotterdam zonder hart. Mijn hart ligt er wel verdomme! Rotterdam: geen flauwekulstad, Rotterdam geen gelulstad.’

Rotterdam straks misschien wel weer eens de kampioensstad? De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 14 mei is al uitverkocht. Geen speler of trainer wil er al over dagdromen. Zo vaak werd er de laatste jaren immers van Ajax verloren. Maar die wedstrijd als riante nummer 1 beginnen, komt ook niet vaak voor, wist Bijlow te melden.