Als Raonic’ service hapert slaat Djokovic toe, Nadal is op weg naar 21ste grandslamtitel

Vooraf was de opdracht voor het Canadese servicekanon Milos Raonic eenvoudig: de partij tegen de geblesseerde Novak Djokovic zo lang mogelijk laten duren. Maar ook Raonic kampte met een blessure.

‘Als het geen grandslamtoernooi was geweest, had ik me zeker allang teruggetrokken.’ Met die woorden rondde Novak Djokovic de eerste week af van de Australian Open. Dat de als eerste geplaatste Serviër die week heeft overleefd, is de grote verrassing tot dusver van het grandslamtoernooi in Melbourne. Na winst zondag tegen het Canadese servicekanon Milos Raonic, 7-6, 4-6, 6-1, 6-4, komt Djokovic in de kwartfinale uit tegen de als zesde geplaatste Duitser Alexander Zverev.

Drie uur voor zijn wedstrijd tegen de als zestiende geplaatste Raonic hield Djokovic er rekening mee zijn deelname aan het treffen te moeten annuleren. Maar na de warming-up besloot hij het er toch maar op te wagen. Een vermoedelijk gescheurde rechterbuikspier zat de rechtshandige, achtvoudig winnaar van de Australian Open dwars.

Hij liep de blessure op na een val in zijn vorige wedstrijd, tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Tot dat moment was er in die partij niets aan de hand voor ‘Nole’, maar de pijn veranderde het wedstrijdbeeld. Het eindigde in een vijfsetter die Djokovic op zijn tandvlees tot zijn eigen verbazing binnenhaalde.

Die partij zal alsnog de geschiedenisboekjes halen, omdat in de vierde set om half twaalf het publiek werd verzocht het tennisstadion onmiddellijk te verlaten. Een half uur later zou iedereen in Victoria, de Australische deelstaat waarvan speelstad Melbourne de hoofdstad is, vijf dagen lang thuis moet blijven.

De strenge maatregel volgde op de besmetting met de Britse variant van het coronavirus van dertien mensen in een hotel. De onderbreking van het tegenstribbelende, traag vertrekkende publiek was een gelukje voor de geblesseerde Djokovic, die zich twee keer aan zijn buikspier liet behandelen.

Ingeblikt geroezemoes

Twee dagen later, zondag, waren de tribunes van de Rod Laver Arena leeg. Een in het stadion afgespeeld bandje met constant geroezemoes, onderbroken door gejuich bij een winner en een beleefd applausje bij een onnodige fout, diende de spelers en thuiskijkers het gevoel te geven dat het niet ging om een trainingspotje tussen Djokovic en Raonic.

In de eerste twee sets was de blessure soms na een sprint af te lezen aan de grimassen van Djokovic. Bij het wisselen van zijn shirt werd een enorme pleister op zijn buik zichtbaar. Naarmate duidelijk werd dat hij voor de twaalfde keer in twaalf ontmoetingen van zijn tegenstander Raonic ging winnen, liet Djokovic vaker ballen lopen en leek zijn pijnlijke spier hem minder te hinderen.

Vooraf was de opdracht voor zijn Canadese tegenstander eenvoudig: de partij zo lang mogelijk laten duren. Maar ook Raonic kampte met een blessure. Hij werd tijdens de wedstrijd behandeld aan zijn voet. In de drie games dat zijn service, waaromheen Raonic’ spel is gebouwd (hij sloeg 26 aces, Djokovic 10) haperde, sloeg de Serviër toe en veroverde de laatste twee sets.

‘Ik kon me niet voorbereiden op deze wedstrijd’, zei Djokovic na afloop. ‘Ik ben bezig met herstel, minder met trainen. Omdat dit een grandslam is, ga ik door.’ Dat zal eerst zijn tegen ‘goede vriend’ Zverev. ‘Die heeft dezelfde blessure als ik, maar dan aan de andere kant’, zei Djokovic met een grote glimlach.

Hartstochtelijk meelevend

De Servische titelhouder zag eerder op de dag zijn tegenstander in de finale van vorig jaar, Dominic Thiem, kansloos ten onder gaan. De als derde geplaatste Oostenrijker had vrijdag in de derde ronde nog op indrukwekkende wijze de Australiër Nick Kyrgios en diens hartstochtelijk meelevende thuispubliek verslagen, nadat hij de eerste twee sets had verloren.

Het contrast met de wedstrijd van zondag kon niet groter zijn. Er was geen publiek aanwezig en datzelfde gold eigenlijk voor Dominic Thiem. Grigor Dimitrov uit Belarus veegde hem met 6-4, 6-4, 6-0 in twee uur van de baan. ‘Kan gebeuren’, zei de uitgebluste Oostenrijker na afloop. ‘Kwestie van een slechte combinatie: paar pijntjes, een slechte dag en een heel goede tegenstander. Ik ben geen machine.’

Thiems als 18de geplaatste tegenstander Dimitrov verloor nog geen set. Datzelfde geldt voor twee spelers die hun partij in de vierde ronde nog moeten spelen: de Rus Andrey Roeblev, nummer zeven op de plaatsingslijst, en de als tweede geplaatste Spanjaard Rafael Nadal.

Hoewel de laatste rugproblemen meldde en om die reden zei zelfs te hebben overwogen de Australian Open te laten schieten, speelt Nadal tot dusver een rimpelloos toernooi. Mochten zijn drie tegenstanders door het medisch Nadal-bulletin het gevoel hebben gehad dat er wat te halen viel, dan zal de vierde, de Italiaan Fabio Fognini, nu toch wel beter weten.

Geen set stond Nadal tot dusver af en zelfs als er slordigheden in zijn spel sluipen, zet hij elke wedstrijd naar zijn hand. Ogenschijnlijk moeiteloos kan Nadal in een rally een versnelling bijschakelen, alsof hij domweg heeft besloten: laat ik dit punt maar eens winnen. Zo bezien ligt hij op koers voor de grootste tennisprestatie bij de mannen: een recordaantal van 21 grandslamtitels.