Als ramptoeristen komen de Australische fans op de tierende Nick Kyrgios af

Nick Kyrgios speelt vrijdag een bal tussen zijn benen door in zijn wedstrijd tegen Dominic Thiem. Beeld AP

Maar niet dus. De derde-rondepartij in de Australian Open die de tenniscarrière van de 25-jarige Kyrgios samenvatte, kantelde bij de eerste de beste tegenslag voor de zoon van een Griekse vader en Maleisische moeder.

Zoals de wedstrijd begon, zo begon Kyrgios tenniscarrière in 2013. ‘Wat een uitzonderlijk talent’, was toen het oordeel, ‘top 10, misschien wel top 5’ de voorspelling. In de eerste twee sets tegen Thiem stond Kyrgios, de nummer 47 van de wereld, als zo’n topspeler te tennissen. Hij is nu weliswaar niet de hoogst geklasseerde Australiër, dat is de 21-jarige Alex de Minaur op nummer 23, Kyrgios is wel de bekendste en populairste in eigen land.

Voor de helft is dat om het spel dat hij vrijdag twee sets liet zien. Kyrgios’ service is, als die ‘aan’ staat, een machtig wapen. Thiem moest bijna tussen het publiek gaan staan om hem op te vangen. ‘Maar door zo ver naar achteren te staan, kon ik Nicks service wel steeds beter lezen’, zei de 27-jarige Oostenrijker na afloop. Kyrgios stuurde hem van links naar rechts met mooi in de hoeken geplaatste ballen, onderwijl het publiek opzwepend zodra gamewinst op het spel stond.

De partij had meer weg van een landenwedstrijd in de Davis Cup, gezien de oorverdovende steun van het maximaal toegelaten aantal Australiërs voor hun landgenoot. Vooral toen hun held de tweede set binnensleepte met een zachte, onderhandse service - allesbehalve sportief, maar vintage Kyrgios. Alsof hij Australië wereldkampioen rugby had gemaakt, dirigeerde hij na dat punt met weidse armgebaren het publiek naar nog luidruchtiger loftuitingen.

En dat was het dan.

Thiem brak de Australiër voor het eerst in de tweede game van de derde set en was het de beurt aan de veel bekendere Nick Kyrgios om tevoorschijn te komen. Toen begon waarvoor de Australische toeschouwers óók waren gekomen: zijn zelfdestructie. Daarmee is de andere helft van Kyrgios’ nationale populariteit verklaard. Hij is er zelf eerlijk over: mijn uitbarstingen, die niets met tennis te maken hebben, is de reden waarom mensen naar me komen kijken.

‘Mensen komen ook altijd op auto-ongelukken af’, zei de Australische grandslamwinnaar Pat Cash over Kyrgios. Het is ook spannend. Wat of wie zal het nu weer eens ontgelden als het niet meer loopt? Zijn racket, een lijnrechter, een ballenjongen die een fractie te laat is, de umpire, de schotklok, de vriendin van een trainer in zijn spelersbox? Zal hij weer gaan telefoneren tijdens de wedstrijd, een stoel het veld op schoppen of doen alsof hij masturbeert? Of gaat Kyrgios weer zijn frustratie botvieren op zijn tegenstander zoals hij in 2015 de Zwitser Stan Wawrinka toebeet dat diens vriendin was vreemdgegaan met Kyrgios’ beste vriend en dat Wawrinka minderjarige vriendinnetjes had?

Oud-spelers zoals Cash en de Amerikaan John McEnroe - ook beroemd om zijn uitbarstingen - verafschuwen het gedrag waarvoor Kyrgios een recordbedrag aan boetes betaalt. Die weerzin is ingegeven door de niet ingeloste belofte van Kyrgios onomstreden tennistalent. ‘Een beetje een bal over een net slaan, dat kan ik. Big deal’, zegt hij dan. ‘En ik houd niet eens van tennis. Die drang en toewijding om elke dag beter te worden, één procent. Zo’n jongen ben ik niet.’

Tegen Thiem kneedde Kyrgios zijn goede spel weer tot een karikatuur. Het was de schotklok die niet eerlijk aftelde naar de volgende service, het ‘defecte’ apparaat dat een signaal geeft als een service de netband raakt, het was zijn steunkous die afzakte; Kyrgios leek niet bij zichzelf uit te komen waarom het niet meer liep. Hij beklaagde zich bij de scheidsrechter zelfs over het rumoerige publiek dat hem zo afleidde.

Thiem speelde solide en onverstoorbaar door terwijl Kyrgios een waarschuwing voor verbale vuilspuiterij kreeg en daarna een punt aftrek toen hij een bal zo hard hij kon het publiek insloeg. Dat publiek dat vijf sets en ruim drie uur lang toch maar mooi twee Nick Kyrgiossen had gekregen voor de prijs van één: 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.