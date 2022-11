Als Philippe Gilbert nu langs de door hem aangelegde tuintjes fietst, vervullen die hem met trots

Vorige maand, op zijn veertigste, zwaaide Philippe Gilbert af als professioneel wielrenner. Lange carrière, vier van de vijf ‘monumenten’ gewonnen, pragmaticus en romanticus in één. Voor een Waal sprak hij uitstekend Vlaams, Nederlands dus. Dat had hij zichzelf geleerd door als kind veel naar de Vlaamse televisie te kijken. Maar wist hij als kind dan al dat hij later vele Vlaamse microfoons onder zijn neus zou krijgen? Dat niet, hij vond het Nederlands gewoon een boeiende taal. In zijn regio was er geen enkele sociale of economische noodzaak een andere taal dan Frans te spreken.

Ik zal ze gaan missen, de interviewtjes met Gilbert voor de Vlaamse televisie. De accentrijke accuraatheid van de autodidact deed mijn hart keer op keer smelten. Weinig woorden, veel muzikaliteit, nauwelijks betekenis.

Nog maar net coureur af of er is al een biografie uit. Nou ja, ‘al’. Tegenwoordig verschijnen er biografieën over sporters die nog maar net begonnen zijn. Het boek snelt de eeuwige roem vooruit, zelfs als die uitblijft.

Zijn hele carrière lang was ik een groot fan van Philippe Gilbert. Hij had iets van een mijnwerker: niet lullen maar graven. Hij komt uit een vrij eenvoudig nest. Hij had tuinbouw gestudeerd en legde met zijn broer tuintjes aan. Als hij nu nog eens langs die tuintjes fietst, vervullen die hem met trots.

Het graven. De Grote Oorlog heeft hij nog meegemaakt. Hij refereert aan Operación Puerto waarin de Spaanse politie een groot netwerk blootlegde rondom de Madrileense gynaecoloog Eufemiano Fuentes, tevens hormonen en bloedtransfusietovenaar voor sportlieden, meest wielrenners. Dat hij toen dacht: wat heb ik nou toch aan mijn fiets hangen.

Dat geloof ik niet. Het peloton is een dorp, geheimen bestaan net zo min als sprookjes.

Philippe Gilbert reed in die tijd voor de Franse ploeg FDJ. Ploegleider c.q. manager Marc Madiot sprak zich fel uit tegen het oever- en gewetenloze gemanipuleer van sportlichamen.

Philippe Gilbert zegt in het boek dat hij geïntimideerd werd door zijn vrienden. Renners van Quick Step, Rabobank, US Postal en T-Mobile slingerden allerlei beledigingen naar zijn hoofd. ‘Gasten als Valverde en Vinokoerov hebben me toen verbaal aangevallen’.

Zo ging dat in die tijd. Wie niet tot de maffiose familie behoorde werd het leven bijzonder zuur gemaakt.

Een mooi onderwerp voor een documentaire, dunkt me. Is het niet op Netflix dan toch bij een andere aanbieder van even rigoureuze als vermakelijke content.

‘Het was een zware tijd die me ongetwijfeld enkele mooie overwinningen heeft gekost. Het rot zat erin, de sfeer was hatelijk, maar ik hield vol en hoopte op betere tijden.’

Aldus Gilbert.

Ik herinner me de foto’s van na de inval in het lab van de gynaecoloog. Een gros bloedzakken in de vriezer, pallets pillen in een morsig magazijn. Het leek op een veldhospitaal net achter een militaire frontlijn. Dat ik toen dacht: geen enkele sportconsument pikt dit nog.