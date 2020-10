Als ook Götze uitvalt blijkt PSV kwetsbaar tegen Granada

Mohamed Ihattaren tijdens de verloren wedstrijd tussen PSV en Granada CF. Beeld ANP

Met een teamfoto en de begeleidende tekst ‘missie gestart, doel de knockout fase’ op het eigen Twitteraccount startte PSV vol bravoure aan de groepsfase van de Europa League. Maar na negentig minuten en een 1-2-nederlaag tegen het Spaanse Granada had branie plaatsgemaakt voor treurnis en verslagenheid.

Met twee fijnzinnige passes en een technisch volmaakt doelpunt, zette Mario Götze PSV voor rust op het juiste spoor. Maar zonder de gewisselde oud-speler van Borussia Dortmund en Bayern München bleef er in de tweede helft weinig over van PSV, dat toch al vier basisspelers moest missen vanwege een positieve coronatest.

De ploeg van de Duitse trainer Roger Schmidt vaak machteloos in de eerste serieuze Europese krachtmeting dit seizoen. In plaats van de tegenstander onder druk te zetten, werd PSV na rust akelig ver teruggedrongen door de debutant op het Europese bal. Het duel tegen Granada was in meerdere opzichten een test voor Schmidt en zijn ploeg, die het in de groep verder opnemen tegen Cypriotische Omonia en PAOK Thessaloniki uit Griekenland.

De Duitser wil graag omschakelvoetbal spelen met PSV. Dus, zo snel mogelijk de bal van de tegenstander veroveren om vervolgens de kortste route richting het vijandelijke doel te zoeken. Zwolle trapte er afgelopen weekend met open ogen in door de bal in de opbouw simpel te verspelen. Met Donyell Malen, Cody Gakpo en Mauro Junior waande PSV zich in de omschakeling in een speeltuin.

Het stugge Granada, de huidige nummer zes van Spanje, voetbalde minder naïef. Daardoor was het voor de ploeg van Schmidt veel moeilijker om het geliefde spel te spelen en spits Malen op waarde te bedienen. PSV zocht gecontroleerd naar openingen in de hechte zwartblauwe organisatie. Maar de opbouw verliep te traag om Granada, dat twee seizoen geleden nog uitkwam op het tweede niveau, daadwerkelijk te verontrusten.

Mario Gotze of PSV Eindhoven viert de 1-0 tijdens de UEFA Europa League groep E wedstrijd tussen PSV Eindhoven en Granada CF in het PSV-stadion op 22 oktober 2020 in Eindhoven, Nederland.ANP MAURICE VAN STEEN Beeld ANP

Schmidt moest het doen zonder een viertal basiskrachten. Net als bij AZ, waar dertien spelers besmet raakten, greep het virus ook bij PSV om zich heen. Jordan Teze, Eran Zahavi, Cody Gakpo, Pablo Rosario, evenals twee stafleden en derde doelman Maxime Delanghe, testten positief.

Het is een zwaarwegende factor waar clubs rekening mee dienen te houden in de huidige tijdsgeest. Al wilde Schmidt in aanloop naar het duel tegen Granada er niet te gewichtig over doen. ‘Wij kunnen ons werk blijven doen en doorgaan met voetballen. Dan moeten we professioneel zijn en accepteren dat dit kan gebeuren.’

Bij de nieuwe puzzel die Schmidt had gelegd, was plek ingeruimd voor Mohamed Ihattaren. Het verbleekte talent moest toezien hoe Schmidt de afgelopen weken de voorkeur gaf aan ‘tactisch betrouwbare’ spelers, zoals Mauro Junior. Nu had hij Ihattaren als tweede spits, schuin achter Malen, geposeerd. Al bleef hij onzichtbaar.

PSV klampte zich vorig seizoen angstvallig vast aan de geniale ingevingen van het 18-jarige groeibriljant. Nu leunde het vooral op het surplus aan kwaliteit van Götze. De 63-voudig Duits international stond voor rust aan de basis van de twee schaarse kansen die PSV zichzelf schiep. Malen vergat zijn voorzet binnen te lopen. Na een fijnzinnig boogballetje van Götze schoot Mauro Junior schuin voor Granada-doelman Rui Silva ongecontroleerd over.

Op slag van rust sloeg Götze zelf toe. Vanaf de rand van het strafschopgebied mikte hij de bal al dorpkickend fraai in de hoek, nadat Denzel Dumfries de bal uit een vrije trap met het hoofd had klaargelegd. Dat PSV het moest hebben van een stilstaande situatie was geen toeval.

Zonder Götze, hij bleef in de rust geblesseerd achter, raakte PSV de grip op de wedstrijd al snel kwijt in de tweede helft. Met de afwezigheid van vijf basisspelers boette de ploeg van Schmidt hevig in aan kwaliteit. Vanaf de rand van het veld moest hij lijdzaam toezien hoe zijn ploeg alle moeite had om Granada van zich af te houden en uiteindelijk capituleerde.

Jorrit Hendrix verloor bij een vrije trap Jorge Molina uit het oog. Via de onderkant van de lat schoot de 38-jarige spits hard raak. De gelijkmaker bezorgde PSV de bibbers. Granada vond keer op keer de opening in de wiebelige Eindhovense defensie.

Darwin Machis profiteerde na iets meer dan een uur opnieuw. Vanaf links kreeg hij alle tijd om de bal voor zijn rechtervoet klaar te leggen. Met veel gevoel krulde hij de bal in de lange hoek voorbij de verbouwereerde Yvon Mvogo. Ook een bal op de paal van Malen kon niks veranderen aan een nederlaag.