Als Muchova is afgekoeld in de hitte van Melbourne, raakt Barty de weg kwijt

Ashleigh Barty. Beeld EPA

Vaak belooft een medische behandeling tijdens een tenniswedstrijd niet veel goeds voor de speler die om de ‘medische time-out’ vraagt. Helemaal als de gedwongen pauze ook nog bijna 10 minuten duurt. Maar woensdag gaf juist de tegenstander van Karolina Muchova, die duizelig was geworden van de hitte, de bijna zekere winst volledig uit handen in de kwartfinale van het vrouwentoernooi in Australië.

En die tegenstander was niet de minste, maar de als eerste geplaatste Ashleigh Barty. De 24-jarige Australische nummer 1 van de wereld was vóór de onderbreking hard op weg naar het door haar landgenoten opgelegde doel: voor het eerst sinds 1978 het grandslamtoernooi op eigen bodem te winnen. Geen set had Barty nog verloren in het toernooi en ze speelde ook een foutloze eerste set, die ze in 25 minuten won.

Ze had een comfortabele voorsprong van 2-0 in de tweede set toen de als 25ste geplaatste Muchova vroeg om een arts. ‘Mijn hoofd tolde’, zei de 24-jarige Tsjechische, die in 2019 de kwartfinale van Wimbledon bereikte, maar eerder in Melbourne slechts één keer de tweede ronde haalde. ‘Ik was een beetje de weg kwijt. Ze hebben me met wat ijs afgekoeld.’

Toen de twee weer op de baan stonden, was het Barty die was verdwaald, zei ze zelf. Ineens stapelde ze onnodige fout op onnodige fout, terwijl bij een wonderlijk opgeknapte Muchova opeens alles lukte, vooral aan het net. ‘Ik had de partij onder controle’, zei Barty na afloop, ‘en ik heb ervaring genoeg om met zo’n onderbreking om te gaan. Maar ik ging me haasten en heb er zo zelf voor gezorgd dat die pauze de ommekeer betekende.’ Van de 15 resterende games won Muchova er 12 en ze bereikte met 1-6, 6-3, 6-2 de halve finale die ze speelt tegen de als 22ste geplaatste 25-jarige Amerikaanse Jennifer Brady.

Ashleigh Barty. Beeld BELGA

‘Natuurlijk is dit hartverscheurend’, zei Barty. ‘Maar morgen komt de zon weer op. Je wint of je leert en vandaag was een steile leercurve voor me.’ Hartverscheurend is het verlies ook voor de Australische toeschouwers, want die zijn de rest van het toernooi weer welkom, na vijf dagen van lege tribunes. Het thuispubliek had de hoop gevestigd op een finale van Barty tegen de Amerikaanse Serena Williams of de als derde geplaatste Japanse Naomi Osaka.

Die komen tegen elkaar uit in de andere halve finale. De 39-jarige Williams is op jacht naar haar 24ste grandslamtitel, waarmee ze de Australische Margaret Court hoopt te evenaren. Ze won in 2017 haar laatste grandslam in Melbourne en verloor in de jaren erna vier keer een finale. De als tiende geplaatste Williams rekende in een intense kwartfinale met 6-3, 6-3 af met de als tweede geplaatste Roemeense Simona Halep. Williams toonde zich in die wedstrijd veel scherper en hongeriger dan Halep die naar eigen zeggen met te veel negativiteit op de baan stond. ‘Maar daar ga ik aan werken’, zei de nummer 2 van de wereld enigszins plichtmatig.

De 23-jarige Osaka won in haar kwartfinale met opvallend gemak en in iets meer dan een uur van de Taiwanese, 35-jarige veterane Su-Wei Hsieh: 6-2, 6-2. Een wedstrijd eerder had Osaka nog twee matchpoints overleefd. Hsieh Su-Wei was in Melbourne de oudste speelster die voor het eerst in de kwartfinale van een grandslamtoernooi stond.