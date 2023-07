Als moeder heeft Lizzy Deignan het plezier op de fiets hervonden

Lizzy Deignan in het shirt van Lidl-Trek voert het peloton aan in de Tour voor vrouwen. Beeld Getty Images

In een hemdje stapt Lizzy Deignan (34) donderdagmorgen in Onet-Le-Château de bus van Lidl-Trek uit en zoekt snel de schaduw op aan de voorzijde van het voertuig. Straks zal ze in de volle zon 126 kilometer naar Albi trappen, de vijfde etappe in de Tour de France Femmes. Dan kun je als kopvrouw van het team maar beter het hoofd nog even koel houden.

Ze is frêle van gestalte, maar de Britse is al lang een grote naam in het vrouwenwielrennen. Wereldkampioen ploegenachtervolging in 2009 op de baan, toen ze nog Armitstead heette. Wereldkampioen op de weg in 2015, in Richmond. Op de Olympische Spelen in Londen in 2012 greep ze het zilver, achter Marianne Vos.

Een fraai cv is niet de enige reden waarom ze de aandacht trekt. Deignan is de moeder van dochter Orla (september 2018) en zoon Shea (september 2022). Een gezin stichten midden in een carrière als wielerprof geldt als een krachttoer: veel weg van huis voor wedstrijden en wekenlange stages.

Eenmaal terug in eigen kring moeten uren worden ingeruimd voor zowel trainingen als rust; niet zo vanzelfsprekend met kinderen. Deignan prijst zich gelukkig: haar man Philip, een voormalige wielrenner bij onder meer voor Team Sky, stopte in 2018 en is fulltime vader.

Ze was niet de eerste moeder in het peloton, maar staat wel te boek als wegbereider, mogelijk doordat ze op social media veel van haar gezinsleven laat zien. Het slechten van grenzen is allesbehalve een drijfveer. ‘Het was nooit een droom van me wielrenner te worden. De enige droom die ik had was moeder te worden, van jongs af. We wilden een familie beginnen voordat het laat was. Je wordt geen moeder om ergens pionier in te zijn.’ Ze was 30 toen ze Orla kreeg.

Ze zal niet tegenspreken dat er hindernissen te nemen zijn. ‘Fysiek is het nogal een uitdaging. Je lichaam verandert. Zeker de tweede zwangerschap. Ik was veel misselijk, mijn buik was veel groter dan bij Orla, ik kwam 22 kilo aan.’ Ze is wel blijven fietsen, tot op de dag voor de geboorte. ‘Ik zat meer rechtop, het was niet echt trainen meer, het was meer oefenen.’ Ze kreeg toch last van spier in het bovenbeen.

Ze voelt dat de hormonen soms nog opspelen. Met het geven van borstvoeding is ze pas drie maanden geleden gestopt. Daarna reed ze de Waalse Pijl, de Vuelta, de Giro Donne en zitten er nu vijf etappes in Frankrijk op.

Of dat niet wat veel is, zo snel? ‘Ik ben prof. Dit is mijn werk. Het is een deel van het proces. Ik ben nog niet op het niveau waarop ik wil zijn. Dat accepteer ik, ik wil niets forceren. Het lichaam zal me het wel laten weten als het zover is.’

Er zijn meer moeders in het huidige vrouwenpeloton. Chantal van den Broek-Blaak beviel in mei van dochter Noa en hoopt over enige tijd de draad weer op te pikken, haar contract bij SD Worx loopt tot 2024.

In Frankrijk rijdt de Finse Lotta Hautala voor AG Insurance NXTG, ze beviel in januari 2022 van een zoon. De Oezbeekse Olga Zabelinskaya heeft drie kinderen – op de Spelen in 2012 was de geboren Russische derde, achter Vos en Deignan. Ellen van Dijk, ploeggenoot van de Britse, wordt in september voor de eerste keer moeder, zij wil er op de Spelen in Parijs weer bij zijn. Ze hebben geregeld contact.

Toen Deignan in 2018 in verwachting raakte, waren er volgens haar voor de ploegen nog geen verplichtingen. Ze stapte destijds over van Boels Dolmans, de voorloper van SD Worx, naar Trek Segafredo. Dat team plooide zich naar haar nieuwe levensfase. ‘Trek wilde graag rond mij een team bouwen, terwijl ze wisten dat ik zwanger was. Toen ik vertelde dat ik na de geboorte nog zes maanden borstvoeding wilde geven, zeiden ze: neem je tijd.’

Intussen is er meer geregeld: de internationale wielerfederatie UCI legt de grote teams op dat ze renners gedurende de eerste drie maanden van het zwangerschapsverlof volledig uitbetalen en vijf maanden daarna de helft van het salaris. Ook mogen ze tijdelijke vervangers aantrekken.

Na de geboorte van Orla, keerde Deignan terug op de weg, met als paukenslag de winst in de eerste editie van Parijs-Roubaix van vrouwen, in extreem glibberige omstandigheden. Na afloop stond ze in de smoezelige douches van graniet, met rood gelakte nagels. De Italiaanse Elisa Longo Borghini was op haar afgekomen en zei dat zij de meest aangewezen persoon was deze dag te zegevieren. ‘Omdat je een moeder bent.’

Met kinderen heeft Deignan het plezier in haar vak hervonden. ‘In die periode daaraan voorafgaand begon ik om eerlijk te zijn wat aan motivatie te verliezen. Wielrennen kan zo overweldigend zijn dat je je alleen maar daarop richt. Kinderen geven een ander perspectief, het belangrijkst voor mij is nu dat ze gezond en gelukkig zijn. Tegelijkertijd gaven die onderbrekingen mij het besef hoe mooi het is om nog steeds te kunnen fietsen.’

Sommige renners raadplegen haar. Wat adviseert ze dan? Doen? ‘Nee. Elke ervaring is anders, omstandigheden zijn nooit te vergelijken. Ik zeg alleen: doe wat je wil doen.’