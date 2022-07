Als laatste grootheid blijft Djokovic op het gras overeind

Novak Djokovic blokt de bal bij een service van Cameron Norrie. Beeld Getty

Op Centre Court gaat hij zondag op jacht naar zijn 21ste grandslamtitel – één minder dan recordhouder Nadal. Voor Djokovic is het hoogstwaarschijnlijk zijn enige kans op een grandslamtitel dit jaar.

De Serviër weigert zich te laten vaccineren om in augustus aan de US Open mee te kunnen doen. In de Verenigde Staten zijn niet-gevaccineerden reizigers vooralsnog niet welkom. ‘Ik zou heel graag naar de Verenigde Staten gaan, maar onder deze omstandigheden is dat onmogelijk’, zei hij in aanloop naar Wimbledon.

Djokovic miste om dezelfde reden al de Australian Open. Op Roland Garros, waar hij wel welkom was, werd hij in de kwartfinale uitgeschakeld door zijn eeuwige rivaal Nadal.

Met het vasthouden aan zijn principes, ontneemt Djokovic zich niet alleen de kans op twee grandslamtitels. Hij is ook bereid een hoge prijs te betalen. Hij loopt tussen de drie en vijf miljoen euro aan prijzengeld mis, ervan uitgaande dat hij in Melbourne en New York, net als in 2021, minimaal de finale zou hebben gehaald.

Watertanden

De wetenschap dat Wimbledon zijn enige overgebleven kans op een grandslamtitel is, motiveerde hem naar eigen zeggen extra om het toernooi in Londen voor de vierde keer op rij te winnen. Zondag wacht Nick Kyrgios op het Centre Court. ‘Het wordt een finale om van te watertanden’, zei de 27-jarige Kyrgios.

De flamboyante Australiër kreeg een vrijgeleide richting de finale, nadat Rafael Nadal zich geblesseerd had teruggetrokken voor de halve finale. Waar de deftige All England Club stiekem had gehoopt op een eindstrijd tussen de rivalen Djokovic en Nadal, wacht nu de onberekenbare Kyrgios, die op Wimbledon geweldig tennis afwisselde met wangedrag.

De Australiër en Djokovic stonden twee keer eerder tegenover elkaar. Kyrgios won op hardcourt twee keer in twee sets. Hij is samen met de Tsjech Jiri Vessely (ATP-68) de enige actieve tennisser die in de onderlinge duels met Djokovic een positief resultaat kan overleggen.

‘We hebben tegenwoordig een soort van vriendschapsband, dat is best vreemd’, zei Kyrgios tijdens zijn persconferentie in aanloop naar de finale. ‘Iedereen weet dat er ook een periode is geweest dat er weinig liefde voelbaar was tussen ons. Ik denk dat het goed was voor de sport. Als we tegen elkaar speelden, ontstond er een soort hype.’

Zieke obsessie

De uitgesproken Australiër zei in 2019 een ‘ongemakkelijk gevoel’ te krijgen bij ‘de zieke obsessie van Djokovic om aardig gevonden te willen worden’. Kyrgios grapte over de gebaren die Djokovic richting het publiek maakt na een overwinning om zijn liefde te verspreiden. ‘Als ik tegen hem moet en ik win van hem, dan vier ik de overwinning recht voor hem zoals hij dat normaal doet’, zei hij destijds.

De kans dat Kyrgios zijn tegenstander zondag op de korrel neemt, mocht hij winnen, is niet zo groot. Hun relatie verbeterde naar eigen zeggen dit seizoen toen Kyrgios de kant koos van Djokovic in de vaccinatiesoap in aanloop naar de Australian Open. ‘Ik was bijna de enige speler die het voor hem durfde op te nemen. Daar is het respect voor elkaar gegroeid. We hebben nu zelfs weleens contact via Instagram.’

Kyrgios veroverde de afgelopen weken de harten van de Britse tennisfans door de show die hij telkens maakte op de baan. Het is de vraag of het publiek ook op zijn hand is tegen Djokovic, een van de grootste tennissers uit de geschiedenis, die zijn zevende titel op Wimbledon hoopt te pakken.

Voorkeur Britten

Tijdens de halve finale lieten de Britse toeschouwers wel duidelijk hun voorkeur blijken. Een dag nadat premier Boris Johnson na een reeks schandalen zijn vertrek had aangekondigd, overheerste op de All England Club aan de Church Road de Britse trots. Oorverdovend was het kabaal dat van de tribunes rolde na een belangrijk punt van hun landgenoot Norrie.

Brutaal trok de 26-jarige Brit, die werd geboren in Zuid-Afrika en opgroeide in Nieuw-Zeeland, de eerste set naar zich toe. De nummer twaalf van de wereld was nog nooit verder gekomen dan de derde ronde op een grandslamtoernooi, maar in de grootste wedstrijd uit zijn carrière leek hij zich in het begin meer op zijn gemak te voelen dan Djokovic.

De Serviër oogde afwezig en maakte soms onbegrijpelijke keuzes, alsof hij er met zijn gedachte niet bij was. Hij werd in de eerste set drie keer gebroken op zijn service en sloeg twaalf onnodige fouten en slechts zeven winners. Het waren veelzeggende cijfers voor de onherkenbare titelverdediger.

Maar zoals wel vaker wist Djokovic zich op te richten. Niemand kan zichzelf zo streng toespreken als de mentaal onbreekbare Serviër. Ook nu lukte het hem, zonder grootst te spelen, om de wedstrijd om te draaien.

Zondag gaat hij op voor zijn 21ste grandslamtitel, al zal hij met Kyrgios nog nooit zo’n onberekenbare tegenstander in de finale tegenover zich hebben gehad.