Als Kudus afscheid neemt van Ajax, is het duel met Ludogorets (1-4) een vaarwel in stijl

Alsof Ludogorets de rode loper had uitgerold voor de hooggeëerde gasten uit Amsterdam, zo kreeg Ajax alle gelegenheid om vrijuit te voetballen en te oefenen op de patronen van trainer Maurice Steijn. Van alles was te aanschouwen: passes van Steven Berghuis. Doelpunten. Een rake kopbal van Brian Brobbey. Kunst van Mohammed Kudus. Fijne reddingen van Jay Gorter, nodig in de nonchalante, soms schokkend slordige fase van Ajax na rust.

Het was bijna een therapeutische sessie voor Ajax, al is dat niet helemaal juist gesteld. Het gaat helemaal niet zo slecht met Ajax in de competitie, maar aan alles is te zien dat het elftal groeiende is en tijd nodig heeft, zeker als de ene na de andere nieuweling is ingepast. Het volk dat van Ajax houdt, is benieuwd wat het seizoen brengt, zeker nadat de markt eind volgende week is gesloten, met al die andere spelers op het veld, en trouwens ook op de bank en in de clubleiding.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Ludogorets stelde Ajax in de gelegenheid een show op te voeren, een uitvoering overigens in een meestal traag tempo, met vooral tot de rust af en toe frivool, gedegen spel. Mohammed Kudus liet zijn kunsten zien als pure voetballer, misschien wel voor het laatst bij Ajax. Drie goals. Steven Berghuis, in de competitie geschorst, mocht fijne passes geven op positie 10. Kenneth Taylor bewees dat hij een middenvelder is met overzicht en verantwoordelijkheidsbesef. Devyne Rensch en Owen Wijndal voelen de concurrentie van de inmiddels aangetrokken concurrenten, Anton Gaaei en Gaston Avila. Ze verdedigden tot de rust geconcentreerd en waren betrokken bij doelpunten.

Kabbelend was een kwartier lang het tempo, babbelend het volk dat Ajax eens wilde zien in de Huvepharma Arena in het stadje Razgrad. En toen, toen iedereen een beetje doezelde in de avondhitte, sloeg Kudus twee keer toe binnen twee minuten. Eerst met een schot in de korte hoek, nadat Devyne Rensch de bal ontfutselde aan Bernard Tekpetey. Tja, Kudus, elke dag zijn er berichten dat hij vertrekt voor een miljoen of 45, naar West Ham United. En telkens zegt trainer Maurice Steijn dat hij de Ghanees wil houden. Begrijpelijk. Het beste van Kudus moet nog komen. Hoe langer Ajax wacht, des te lastiger zal het zijn een vervanger van niveau te halen.

Publieksspeler

Kudus is de publieksspeler van het elftal. Lang niet altijd goed, soms het overzicht kwijt of niet helemaal overtuigd van het belang van een wedstrijd, maar als het zijn afscheid was donderdag, was het een vaarwel in stijl. Hij scoorde nog twee keer, na mooie aanvallen. Eerst de bal van Taylor op Brobbey, twee mannen die elkaar al jaren kennen en weten wat ze willen. Het kaatsen van Brobbey, het steekballetje in het strafschopgebied van Taylor naar Kudus, plus diens bijna laconieke afwerken. Prachtig doelpunt.

Na rust scoorde hij na een snelle counter via Berghuis en invaller Carlos Forbs Borges. Die zette laag voor op Steven Bergwijn, die de bal aannam en zag dat Kudus nog beter stond. De aanval volgde op een schitterende redding van Gorter op een lage Bulgaarse inzet. Gorter is een van de grootste keeperstalenten van het land, maar op een of andere manier kwam het er bij Ajax nog niet uit. Omdat hij reserve was of was uitgeleend. Bij deze vorm is hij meer dan een uitstekende vervanger van de geblesseerde Gerónimo Rulli. Hij werd alleen gepasseerd door een strafschop van Verdon in de slotfase, na hands van Jorrel Hato. Het duurde even voordat de strafschop genomen kon worden, omdat een onverlaat met een laserpen in het gezicht van Gorter scheen.

Niet veel soeps

Nee, die tweede helft van Ajax was niet veel soeps, maar van Ludogorets viel weinig te duchten. Al voor rust wist Ajax dat het zich over een week officieel zal plaatsen voor de groepsfase van de Europa League, toen Brobbey de voorzet van Wijndal niet helemaal goed raakte, maar de bal ging tussen de benen van de Nederlandse doelman Sergio Padt door.

Steijn kan rustig verder boetseren aan zijn elftal. Van de aankopen speelden alleen Jakov Medic en Benjamin Tahirovic in de basis. Forbs en Branco van den Boomen vielen in. Avila, Chuba Akpom en Josip Sutalo zijn deze ronde nog niet beschikbaar. Ze krijgen straks speeltijd genoeg, in de groepsfase van de Europa League, al voetbalt Ajax volgende week eerst nog thuis tegen Ludogorets. Een soort oefenduel.