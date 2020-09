‘Als je een positieve test probeert te verdoezelen, hang je natuurlijk’

Tour de France-directeur Christian Prudhomme teste afgelopen maandag positief op het coronavirus. Alle renners testten negatief. Beeld AFP

Dag Rob, waar ben je nu?

‘Ik sta hier in de Village Départ en ik zie de bus van Jumbo-Visma staan. Alle acht renners, onder wie Tom Dumoulin en Primoz Roglic, zijn daar vanmorgen ingestapt. Ze starten vanmiddag om kwart voor twee op Île d’Oléron.

Ik hoor net dat er een staflid positief is getest bij Ineos, de ploeg van Tourwinnaar Bernal, waar ook de Nederlander Dylan van Baarle rijdt. Dat staflid gaat de Tourkaravaan uit. Maar Ineos gaat wel gewoon van start.

Niks aan de hand dus?

‘Als er iets alarmerends aan de hand was geweest, dan hadden we het waarschijnlijk wel gehoord. Er is de Tour-organisatie veel aan gelegen om Parijs te halen en de belangen zijn groot. Maar als je zoiets probeert te verdoezelen, dan hang je natuurlijk.’

Wat betekent zo'n positieve besmetting in een ploeg?

‘Als er één teamlid positief wordt bevonden, gebeurt er niets. Pas bij twee positieve testen - en daaronder valt ook de staf – wordt de hele ploeg uit de Tour de France gehaald. De Tour-organisatie wilde deze eis eerst beperken tot de renners, maar de Franse overheid houdt vast aan de strengere regel.

‘De renners zijn wel op hun qui-vive trouwens. Bij eerdere wedstrijden zijn in drie of vier gevallen ook renners positief getest en mochten ze niet meedoen, maar later bleken ze bij hertesten alsnog negatief. Zo konden wielrenster Inge van der Heijden en haar ploeggenoten niet starten bij het NK, terwijl ze later negatief bleek. Dus ik vraag me wel af hoe betrouwbaar die testen eigenlijk zijn.’

Hoe reageren de wielrenners op al die mensen die op de cols staan te schreeuwen?

‘In het begin was dat een issue, vooral toen het aantal besmettingen in Frankrijk opliep tot 7000 of 9000 per dag. Later zakte dat weer een beetje weg, toen het hele circus was begonnen. In het begin stond op de cols ook niet zo veel publiek. Bij de latere etappes in de Pyreneeën zag je de drukte weer toenemen en dus ook de bezorgdheid bij de renners.

‘Op de cols staan mensen met en zonder mondkapjes. Een renner als Bauke Mollema maakt zich daar totaal geen zorgen over. Die zegt: er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat een besmetting in de buitenlucht mogelijk is. Ik merk dat renners als Tom Dumoulin en Robert Gesink daar iets gereserveerder over zijn. Pogacar en Kwiatkowski zag ik op de cols ook gebaren dat mensen opzij moesten gaan. Nicolas Roche meldde eerst dat hij kippevel kreeg van die aanmoedigingen. Een minuut later realiseerde hij zich dat het toch niet zo goed was.’

Gaan ze nog cols afsluiten voor publiek?

‘Misschien dat ze het doen bij Col de la Loze. Ik verwacht dat ze daar niemand zullen toelaten. Dat is heel smal en heel steil. En dat kan wel eens een beslissende col worden voor de Tour.’

Kun jij nog met renners spreken?

‘Dat is moeilijk. Je moet renners van tevoren aanvragen, en dan nog is het niet zeker dat ze komen. Alle interviews die we doen, worden onderling gedeeld met andere journalisten in een whatsapp-groep. Dat werkt tot nu toe redelijk. Maar het is natuurlijk niet wat je wil. Je wil je eigen accenten leggen. Officieel mogen er ook alleen mensen met hesjes in de mixed-zone komen. Ik sta daar ook wel eens zonder hesje, terwijl ik de anderhalve meter in acht houd. Soms word ik daar weggeblaft, andere keren lukt het me wel om te blijven. Het is hier elke dag improviseren.’

Wie maakt er vandaag kans om te winnen?

‘Het is een heel vlakke etappe. Misschien dat Cees Bol het redt. Er waren wel speculaties dat het een waaieretappe zou worden vandaag, maar aan de bomen te zien staat er niet genoeg wind. Dus er is kans op een massasprint. Dan geef ik Cees Bol wel een kans. Hij is een van de beste sprinters van het peloton. Hij heeft het nu een paar keer niet kunnen afronden. Maar drie keer is scheepsrecht.’