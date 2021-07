‘Als je de ambitie hebt om een absoluut topteam te bouwen, kun je je niet beperken tot Nederlanders’

Merijn Zeeman: 'Als Dumoulin al die opofferingen nog wil en voor een grote ronde wil gaan, dan zijn wij daar de beste ploeg voor.' Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Weinig ploegen hebben in de Ronde van Frankrijk van 2021 zoveel tegenslag gehad als de Nederlandse equipe Jumbo-Visma. De helft van de acht gestarte renners viel door valpartijen en ziekte uit, onder wie de kopman die kans maakte op de eindzege, Primoz Roglic.

Toch kijkt ploegleider Merijn Zeeman trots terug op deze Tour. Dat is niet alleen omdat het team vier overwinningen boekte in een tijdrit en zware bergetappes en totaal onverwacht Jonas Vingegaard op het podium in Parijs heeft staan naast winnaar Tadej Pogacar. ‘Het is ook omdat het hele team de neergaande lijn heeft kunnen omzetten in iets positiefs. Vergelijkbaar met het Deense elftal bij het EK.’

Wat is de overeenkomst met de voetballers?

‘De Denen kregen een enorme klap te verwerken met de hartaanval van Christian Eriksen en ontleenden daaraan de kracht om zich op te richten. Wij hebben de zaak ook omgedraaid. Primoz valt weg en er staat een totaal onbekende renner op, die wel de beste na Pogacar is. Dat laat zien dat we iets gebouwd hebben dat structureel bij het beste van de wereld hoort.’

Wat zegt de plotselinge opkomst van die onbekende renner, Jonas Vingegaard, over jullie structuur?

‘Toen Jonas bij ons kwam wist hij helemaal niks, nul. Niets over training, niets over voeding: hij was een onbeschreven blad. Als hij niet in een professionele structuur was terechtgekomen, had je nooit meer van hem gehoord. Hij zegt zelf ook: bij de beloften was ik helemaal niet goed, ik heb alleen maar afgezien. Omdat hij wel steeds een heel klein beetje beter werd, begon hij te denken: misschien kan ik hier wel iets mee. Ik hoor van andere ploegen, die hem voor deze Tour ook niet kenden, dat ze er bewondering voor hebben dat we Jonas gevonden hebben, hebben opgeleid en hem nu dit niveau laten halen.’

Terwijl de ploeg tijdens de Tour is gehalveerd.

‘Dat de mannen die er nog zijn zo’n hoog niveau halen, dat de dynamiek in de groep hetzelfde blijft, dat ze voor elkaar door het vuur gaan en tegelijk ambitieus en gedreven blijven: mij zegt dat dat we het deze Tour goed hebben gedaan. Deze lijn gaan we de komende jaren vasthouden en dan komt er een moment dat alles samenvalt en we ook een keer de gele trui mee naar huis nemen.’

Daarvoor zetten jullie in op de Deen Vingegaard of de Noor Tobias Foss. Wil jullie hoofdsponsor, supermarktketen Jumbo, niet een Nederlandse rondewinnaar?

‘Alleen: die is er niet.’

Ook Tom Dumoulin niet?

‘Ja, maar dat is lang geleden, hè. Tom is heel duidelijk geweest in wat hij wil. Hij zit in een andere fase van zijn carrière, hij is niet bezig met het winnen van grote rondes. Hij is bezig met Tokio en daarna maakt hij voor zichzelf de balans op van: oké, wat wil ik nog in het wielrennen en hoe wil ik dat realiseren?

‘Als hij al die opofferingen nog wil en voor een grote ronde wil gaan, dan zijn wij daar de beste ploeg voor. Dat heeft Tom zelf al vaak genoeg gezegd, en dan gaan we er ook voor. Alleen, we hebben met Tom het afgelopen jaar ook geleerd dat we daar eerst eens even heel rustig over moeten spreken. Ook omdat er vanuit de sponsor geen druk op zit welke nationaliteit we naar voren schuiven.’

Een Nederlandse renner die al heel lang bij jullie is en als twaalfde eindigde in de Giro dit jaar is Koen Bouwman. Schuilt in hem geen ronderenner?

‘Koen gaat geen grote ronde winnen en ook niet op het podium eindigen, maar hij heeft het wel in zich om in de Tour de France erbij te zitten als in de bergen nog tien, vijftien man over zijn om Jonas of Primoz bij te staan. Om dat te kunnen, moet je al verschrikkelijk goed zijn. De Nederlandse ronderenners van nu, Dumoulin, Steven Kruijswijk, Bauke Mollema en Wilco Kelderman zijn allemaal 30 jaar en ouder. In de groep daaronder zit geen potentiële grote ronde winnaar.’

En Mathieu van der Poel?

‘Die is er heel duidelijk over dat hij dat niet wil. Ik denk dat Mathieu een geweldenaar is voor het Nederlandse wielrennen, maar een grote ronde is niet zijn ambitie. Hij is een Lionel Messi: een groot talent dat eens in de zoveel jaar wordt geboren. Wat wij doen is renners vinden die wel die begeleiding nodig hebben en wel met professionals moeten werken, dat we die naar een hoger niveau kunnen meenemen. Zoals Jonas Vingegaard.’

En die is geen Nederlander.

‘Ik ben Nederlander en ik vind het ook mooi als Nederlanders het goed doen. Maar als je de ambitie hebt om een absoluut topteam te bouwen en je laat je vervolgens beperken tot nationaliteit in plaats van kwaliteit, dan kun je geen topteam bouwen. Als je daarboven een Nederlandse renner zet, omdat de Nederlandse fans ons dan leuker vinden: daar wordt het geheel niet beter van. Dan gaat de rest ook met minder genoegen nemen.’

Het wachten is dus op een Nederlander die á la Vingegaard opkomt?

‘We gaan niet overal Nederlanders wegplukken omdat het Nederlanders zijn. De laatste jaren is het grote probleem geweest in Nederland dat talenten niet werden opgespoord of niet professioneel werden begeleid. Nu zijn we kinderen met CyclingClass NL aan het stimuleren om op de fiets te zitten en bij gebleken talent gaan we ze professioneel begeleiden in ons development-team. Ik hoop van harte dat daar de nieuwe Nederlander tussen zit die straks meedoet met de besten van de wereld. Dat is iets van de lange adem, maar ik ben er 100 procent van overtuigd dat dat succes gaat opleveren.’

Dan praat je over minstens tien jaar. Hebben jullie sponsoren zoveel geduld?

‘Die lange adem is in het wielrennen vaak moeilijk, want het gaat meestal om sponsorcontracten voor twee jaar. Gelukkig hebben we sponsors zoals Jumbo, Visma en Pon: die zitten er voor onbepaalde tijd in.’