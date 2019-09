Als Ihattaren voor Marokko kiest, moeten we hem succes wensen

Na de wedstrijd PSV – Ajax werd Mohamed Ihattaren (17) zondag geïnterviewd door Voetbalzone, een knip- en plaksite die blijkbaar ook filmpjes maakt. De verslaggever wilde het eerst even hebben over de achternaam van Ihattaren, een veelbelovende aanvaller van PSV.

Dat kwam door Jack van Gelder. Op Ziggo had hij van de h in Ihattaren een g gemaakt, of zoiets. Ihattaren vond het maar vreemd, die verbastering van zijn naam. Hij sloeg terug door Jack van Gelder Jack van Zjelder te noemen, lachend. Ook legde hij uit dat het gewoon Ie-hat-taren was, Ie-hat-táren om precies te zijn, nadat hij eerst had verteld dat hij Mohamed heet met maar één m in het midden en dat zijn tweede voornaam Amine is.

In het programma Rondo op Ziggo Sport ging het ’s avonds weer gewoon waar het altijd over gaat, de toekomstige keuze van Ihattaren voor Nederland of Marokko. Daar is al heel lang gedoe over, net zoals destijds bijvoorbeeld met Hakim Ziyech. Onze bondscoach, Ronald Koeman, had hem het liefst al geselecteerd voor de wedstrijden in oktober tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland.

Van Gelder zei in Rondo dat uit ‘bevestigde geruchten’ is gebleken dat Marokkaanse Nederlanders ‘vanuit het geloof’ onder druk worden gezet om voor Marokko te kiezen. Hij had het gehoord van een oude rot in het voetbal, Joop Brand, een oud-trainer die actief is voor de jeugdopleiding van AZ.

Brand zou hebben gezegd dat tegenwoordig, veel meer dan in het verleden, het geloof een rol speelt. ‘Je bent dienaar van de islam, dus je hebt daar je rol te vervullen.’ Khalid Boulahrouz (35 interlands, voor Nederland) zat ook in de studio en keek alsof hij water zag branden. Hier had hij nog nooit van gehoord. Hij suggereerde dat geloof werd verward met ‘identiteit.’

Feit is dat de druk die op voetballers met een dubbele nationaliteit wordt uitgeoefend om voor Marokko te kiezen, veel groter is – en vanuit een andere hoek komt - dan lange tijd is gedacht. Het gaat wel wat verder dan een opa die erop aandringt dat Mo de eer van het vaderland gaat verdedigen.

Twee weken geleden schreef NRC Handelsblad over de ‘warme benadering’ van de Marokkaanse voetbalbond. Al in een vroegtijdig stadium wordt de familie vertroeteld. Deze week bleek dat er achter de verwennerij een veel groter plan schuilgaat en dat een zo sterk mogelijke nationale voetbalploeg niet het voornaamste belang is.

Vier Marokkaanse Nederlanders die ervoor strijden om van hun dubbele nationaliteit af te komen, deden in de Volkskrant onthullingen over de ‘verleidingsarm van Rabat.’ Voetballers zijn een belangrijk doelwit van de regering, vanwege hun populariteit en hun aantrekkingskracht op jongeren. In alle gesprekken over de pogingen van de Marokkaanse regering om de diaspora onder controle te houden, bleken steeds twee groepen terug te keren: imams en voetballers.

Publiciste Laila Ezzeroili noemde Ziyech als voorbeeld. Diens keuze voor Marokko zendt volgens haar twee belangrijke, ondermijnende signalen uit naar Marokkaans-Nederlandse jongeren. De eerste is dat Marokko onvoorwaardelijk van ze houdt, in tegenstelling tot Nederland, de tweede dat ze Marokkanen zijn en blijven. Daar komt bij dat de voetballers zich nadrukkelijk scharen aan de zijde van een repressief regime.

De meest opzienbarende conclusie van Ezzeroili wordt gewoonlijk alleen verwoord in Veronica Inside, door Johan Derksen, en in de Tweede Kamer, door Geert Wilders. Als Ziyech voor Marokko kiest, doet hij nog iets anders, zei ze: ‘Hij kiest tegen Nederland.’

Mo Ihattaren uit Utrecht is pas 17. Hij heeft zijn keuze uitgesteld. In interlandweken wil hij bij zijn zieke vader zijn. Als hij voor Marokko kiest, schreef Willem Vissers maandag in zijn column, rest ons niets dan hem oprecht succes te wensen met zijn interlandloopbaan.

Daar sluit ik me bij aan, maar wel met een kanttekening. De juiste keuze bestaat niet, de minst foute wel.