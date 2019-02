Als het stroef draait stroopt PSV eendrachtig de mouwen op

Het spectaculaire duel had ook op 3-3 kunnen eindigen, wanneer arbiter Pol van Boekel beide ploegen een strafschop had gegeven. Bijna wekelijks wordt zowel de autoriteit van de arbiter op het veld als de videoscheidsrechter bij het KNVB-centrum in Zeist betwist. In de catacomben van de Galgenwaard liepen de gemoederen weer hoog op, nadat Utrecht-coach Dick Advocaat zich vorige week al had beklaagd over de volgens hem falende VAR in Zwolle.

‘War with the VAR’

Van Boekel zag voor rust niet dat Utrecht-verdediger Letschert PSV-aanvoerder De Jong opzichtig vasthield in het strafschopgebied. ‘Zijn shirt werd bijna uitgetrokken’, aldus PSV-coach Mark van Bommel. En in de slotminuut had de bal eveneens op de stip gemoeten, toen PSV-back Dumfries uitgleed en daardoor Utrecht-middenvelder Gus­tafson torpedeerde.

‘War with the VAR’ stond op een groot spandoek bij de harde kern van FC Utrecht. De vermeende oorlog met de ‘videoref’ wordt gevoed door verwarring na uiteenlopende interpretaties. De VAR sommeerde Van Boekel om de beelden na de onbesuisde actie van Dumfries te bekijken en de Utrecht-fans wisten het zeker. Dit was een strafschop.

Maar Van Boekel maakte het beruchte gebaar met de vingers en vervolgens een bijna theatraal wegwerpgebaar, nadat hij de botsing had teruggezien op een beeldscherm. Hij vond het niks, tot onvrede van Advocaat.

Oud-scheidsrechter Mario van de Ende constateerde eerder dat het ego van de arbiters in het geding is. Ze laten zich niet graag in een vol stadion overrulen door een collega achter een tv-scherm. Advocaat en Van Bommel zijn niet alleen geestverwanten door hun gezamenlijke verleden bij PSV, ze zijn geboren winnaars die geen onrecht kunnen verdragen.

Uiteindelijk was de VAR niet doorslaggevend, want Utrecht blokkeerde opnieuw bij een voorsprong. Vorige week verloor de labiele ploeg van Advocaat na een 3-1-voorsprong met 4-3 van PEC Zwolle, zondag riep Utrecht de 2-2 over zichzelf af. De drijfnatte grasmat in de Galgenwaard nodigde volgens PSV-trainer Van Bommel uit tot vechtvoetbal, waarbij Utrecht de bal niet hoefde te hebben. Lukraak wegtrappen werd in de slotfase alsnog bestraft.

Linksback Gavory meende de bal eerst te moeten opwippen en leverde hem prompt in bij Dumfries, die topschutter De Jong op maat bediende: 2-2. Bij de 2-1 werd De Jong geholpen, toen Utrecht-keeper Jensen de bal onder zich liet doorrollen. ‘Hij had wel wat meer kunnen doen’, mopperde Advocaat.

Kampioensstress

Gevoelsmatig had PSV de kampioensrace met Ajax al kunnen beslissen met een zege in Utrecht, maar de proeve van mentale weerbaarheid kan straks van grote waarde zijn geweest. Bij PSV draaide het de afgelopen week ook vrij stroef, al ontkende Van Bommel glimlachend elke vorm van kampioensstress.

Het tegendeel was zichtbaar in het eerste bedrijf. Al na zeven minuten kon Utrecht een muurtje opbouwen, nadat Van de Streek uit de corner van Gavory vrij had ingekopt: 1-0. En rechtsbuiten Kerk rondde de gedroomde counter op aangeven van Van de Streek na een lange demarrage beheerst af: 2-0.

De achterstand dwong Van Bommel tot een correctie, want zijn vleugelspelers Bergwijn en Lozano bleven onzichtbaar. Het was al een medisch wonder dat Bergwijn kon starten, nadat hij vorige week tijdens het duel met Fortuna Sittard op een brancard van het veld was gedragen. De vrees voor een kuitbreuk bleek ongegrond, de spelers van PSV kunnen in meerdere opzichten tegen een stootje.

Juist die kwaliteit kan het verschil bepalen in de wedren met Ajax. Meteen na de gelijkmaker sommeerde De Jong zijn medespelers om haast te maken. Er viel niks te vieren, PSV wilde nog op jacht naar de 3-2, dat moment typeerde de gretigheid bij de koploper. Al had PSV wellicht alsnog averij opgelopen, wanneer de VAR in Utrecht het laatste woord zou hebben gehad.