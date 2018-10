Als het op vloerturnen aankomt, is Verhofstad weer van de partij

Bram Verhofstad werd vorig jaar in Montreal vierde op de WK turnen op het onderdeel vloer. Hij werd bedolven onder complimenten. De wereld leek voor hem open te liggen, een serie WK’s zou volgen. Maar Bram Verhofstad turnde zaterdag de interland Nederland-Zwitserland, de laatste voorbereiding op de WK in Qatar, voor spek en bonen.

Bram Verhofstad in actie Foto AFP

De lange gymnast (1.77 m) gaat deze week niet mee naar de wereldtitelstrijd in Doha. Bondscoach Bram van Bokhoven kiest om tactische redenen (er mag niets misgaan in de landenwedstrijd die voorsorteert voor Tokio 2020) voor vier allrounders, mannen die alle zes toestellen beheersen, plus een specialist. En die ene heet niet bij verrassing Epke Zonderland, de koning van de rekstok.

Wie dacht zaterdag in Hoofddorp een teleurgestelde Verhofstad aan te treffen, kwam bedrogen uit. Hij sprak van de strijd die hij toch niet kon winnen. ‘Epke uit het team turnen is een heel lastige opgave’, aldus de man uit Overloon die een slordige wedstrijd turnde. Zelfs op vloer, zijn terrein, moest hij drie man (twee Zwitsers plus teamgenoot Bart Deurloo) voor zich dulden.

Het is het resultaat van zijn aanpak van dit jaar, zegt Verhofstad. ‘Dit is het jaar dat ik mijn allroundprogramma moest opbouwen. Volgend jaar komt dat er hopelijk uit. Vorig jaar deed ik het specialistische jaar. Nu heb ik keihard getraind op andere toestellen.’

Specialistische kracht

Volgend jaar, bij de WK van Stuttgart, zal het misschien heel anders zijn. Dan gaat Nederland leunen op de specialistische kracht van Verhofstad op vloer en op sprong. ‘Nu gaat het erom dat Nederland bij de beste 24 landen komt. Dan kun je niet met drie allrounders aan de start verschijnen. Want als er een uitvalt, dan heb je een probleem. Volgend jaar in Stuttgart moet er risico genomen worden, om bij de beste twaalf landen te komen.’

Daar worden de laatste negen startbewijzen voor de olympische landencompetitie uitgedeeld. In Doha gaan al drie landen zich kwalificeren. Het is het begin van een uiterst ingewikkelde kwalificatierace. Voor turners is het zaak zich op hun eigen functioneren te concentreren.

Bij de vrouwen, deze zomer de nummer drie van Europa, is het kwalificeren en daarna medaillekandidaten opstellen in Tokio. Toestelspecialisten als Sanne Wevers hebben dan de voorkeur. De mannen, teleurstellend negende bij de EK van Glasgow, zullen die aanpak waarschijnlijk kopiëren. Verhofstad zal in de komende 21 maanden moeten bewijzen dat zijn vierde plaats van de WK-vloeroefening in Canada geen toevalstreffer is geweest.

Glasgow

Hij leek daar eind vorig jaar direct al in te slagen, toen hij bij de prestigieuze wereldbeker van Cottbus tweede werd op vloer. Nu het wat minder gaat, hij werd 49ste op vloer in Glasgow, tracht hij vertrouwen uit te stralen. ‘We gaan zo door, want we wisten dat de WK halen moeilijk zou zijn.’

Zijn voorkeur voor de bouw van een nieuwe vloeroefening laat Verhofstad achterwege. Daar sprak hij zich onlangs zonder mankeren over uit in De Gelderlander. ‘Met een paar nieuwe trucjes.’ In Hoofddorp heeft hij het over het weglaten van de Shirai, de salto met viervoudige schroef die hij als een van de weinigen ter wereld beheerst. Hij vindt de opbrengst in punten te gering en spreekt van een ‘drieënhalve’. ‘Ik wil slimme sprongseries.’

Hij kan zich in de maand dat de turnploeg in de woestijnstad verkeert ook tijd besteden aan alle creatieve uitingen waarmee hij bezig is. Naast de vlogs, met vijftienduizend volgers, is hij druk met muziek. Marb, de naam waaronder hij musiceert met een schoolvriend, heeft al twee albums uitgebracht. Maar turnen, benadrukt hij, staat op één.