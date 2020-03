Als het nationale rugbyteam de tegenstander heeft afgemat, komen de jonkies in het veld

Aanvoerder Krieges probeert door de defensie van Litouwen te breken. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Jasey van Kampen (21) RC Hilversum:

‘Jong ben ik ja, net als veel anderen in de selectie, maar ik heb best veel ervaring. Ik ben in Zuid-Afrika geweest, heb daar gespeeld en de high school afgemaakt. Daarna ben ik naar Frankrijk gegaan. Ik heb daar gespeeld met de nieuwe captain, Kevin Krieger. Bij Fleurance was ik zijn teamgenoot. Daar was ik halfprof. Zo’n club heeft tien volledig-betaalde krachten. Ik behoorde tot de andere helft.

‘Nu ben ik terug in Nederland, bij Hilversum, in afwachting van een transfer. In mei of juni hak ik de knoop door. Ik ben iemand die veel van zichzelf verwacht. Maar kijken waar dat eindigt.

‘Deze drie weken met het Nederlands team bevallen erg goed. Wij spelen running rugby. In de eerste helft matten we de tegenstander af en dan komen wij, jongeren, er in de tweede helft in.

‘Ik kom van de Academie Zuid-West, in Den Haag. Als pikkies van 12 hebben Siem Noorman en ik al gerugbyd onder Zane Gardiner, de huidige bondscoach. De gasten die nu doorstromen naar de nationale ploeg komen allemaal van de academies. Dat is toch vijf, zes keer per week trainen. Velen doen ervaring op in het buitenland.

‘Vanaf nu gaat het alleen maar beter worden. Twee jaar geleden wonnen met onder-20 voor het eerst van Roemenië. Dat is het niveau waar we naar toe willen. Ik denk dat de toekomst er goed uitziet voor het Nederlandse rugby.’

In duel met Litouwen. Zaterdagmiddag won het Nederlands rugbyvijftiental met 36-17. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Siem Noorman (21) RC Diok (Leiden):

‘Ik ben een van de spelers die om de tegenstander heen moeten rennen. Die van Litouwen waren steviger, een flinke portie vlees zogezegd. We spelen niet alleen running rugby. Er is ook de kracht van Josh Gascoigne.

‘Ik heb al een route naar het buitenland achter de rug. Ik heb in België gespeeld, bij Dendermonde. Daar werden we landskampioen. Ik raakte geblesseerd en ben toen naar Nederland teruggegaan. Vorig jaar ben ik naar Nieuw-Zeeland gegaan, het walhalla van rugby.

‘Ik ging voor Old Boys University Wellington spelen. In mijn tweede wedstrijd brak ik mijn been. Een enkelbreuk. Het seizoen is daar kort. Dus mijn kansen waren voorbij. Ik wist dat ik niet meer in actie zou komen. Dat is een flinke klap geweest.

‘Nu speel ik weer in Nederland, bij landskampioen Diok. Ik weet niet wat ik na dit seizoen ga doen. Of spelen en studeren in het buitenland. Of in Nederland blijven, studeren en me inzetten voor de nationale ploeg. Voorop staat dat ik 21 ben en wil gaan studeren.’

Kevin Krieger (21) RC ’t Gooi:

‘Ik ben een jonge captain. Coach Zane kent mij van onder-16 en onder-20. In dat laatste team was ik het laatste jaar ook aanvoerder. De bondscoach heeft mij zien groeien in het buitenland. Ik ben bovendien de captain van een erg jong team, met veel leeftijdgenoten. Oudere spelers zijn 24, 25 jaar.

‘Ik speel als de 8, als een scharnier tussen de backs en de voorwaartsen. Ik moet veel communiceren. Ik doe de scrums en de line-outs. Ik praat me rot. Na de wedstrijd heb ik vaak geen stem meer.

‘Ook ik ging op jonge leeftijd naar het buitenland. Ik speelde drie jaar voor Montpellier als semiprof. Daarna nog een half jaar bij Fleurance, met Jasey van Kampen, maar ik had geen klik met de coach. Ach, het is daar zo’n andere cultuur. Jasey en ik hebben toen besloten naar Nederland terug te gaan en ons te focussen op het Nederlandse team. Dat was een grote beslissing.

‘Ik ben geen jongen van een van de zes regionale academies. Ik heb op het NTC in Amsterdam gezeten. Als jongen van 5 werd ik bij een clinic gegrepen door deze sport. Als ik voetballer was geweest, dan zou ik heel vaak geschorst zijn geweest. Ik houd ervan erin te vliegen. Ik ben 1.93 en 107 kilo. Er zijn groteren hoor.

‘Mijn kracht is dat ik het grote plaatje zie. Anderen richten zich op het kleine plaatje, ik zorg dat alles samenvalt. Ik ben een tacticus die zorgt dat iedereen zijn taak weet.

‘In Nederland ben ik weer even halfprof. Eigenlijk amateur, maar in ons familiebedrijf waar ik werk, krijg ik de ruimte om me op rugby te richten. Mijn vader is mijn grootste fan. Mijn broertje Koen speelt in onder-16. In ons gezin ben ik met rugby begonnen.

‘We willen ons met deze nationale ploeg steeds verbeteren. Hoe gaan we iedereen in Europa verslaan. Europa on fire is het thema. Dat is de inbreng van de nieuwe coach, Zane Gardiner. Nu de jeugd doorstroomt, spelen we sneller. We zijn hongerig. Dat hadden we eerst niet.

‘Voorheen gingen we naar een toernooi om deel te nemen, nu willen we winnen. We gaan om ze af te maken, we willen omhoog, de top bereiken. Iedereen zit op die lijn. Dat was eerst niet zo.’