Als het moet, ‘vliegt’ handballer Kay Smits de bal in het doel

Kay Smits scoort voor Nederland. De Pool Piotr Chrapkowski wordt eenvoudig aan de kant gezet. Beeld Klaas Jan van der Weij

Kay Smits haalde in maart de sociale media van de internationale handbalwereld. Hij maakte in de laatste seconde van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen grootmacht Polen de winnende treffer (26-27) voor Nederland. De goal betrof een zogenaamde vlieger. Na een korte spurt, ongedekt en hoog zwevend boven het cirkelgebied kreeg hij de bal van de zijkant aangespeeld door Luc Steins, die andere uitblinker. Smits dunkte de bal in het doel.

Het sensationele slot, bedacht in een time-out 10 seconden voor tijd, bracht een golf van geestdrift voor de Nederlandse handballers tot stand. Bij zijn Deense profclub Holstebro werd hij echter geplaagd. ‘Bij mijn eerste training na terugkeer zeiden ze: Kay, jij passte de bal al voor het fluitje van de scheidsrechter had geklonken en Steins maakte vier passen (overtreding loopregel, red.) voor hij mij uit de hoek de bal toespeelde. Die Denen hadden allemaal op- en aanmerkingen op onze laatste aanval.’

Uitbraak volgens plan

Toch was die uitbraak fraai van opzet, doorgenomen met coach Richardsson. ‘Hij ging precies zoals we hadden afgesproken. Eventueel had Steins zelf geschoten, maar Luc werd erg naar buiten gedwongen, de hoek om af te ronden werd te klein en dus kreeg ik hem op de stropdas. Het lukte perfect. Die actie hebben we nooit specifiek getraind. Maar die overgang naar de hoek door Steins doen we vaker, als we een man-minder situatie hebben.'

‘Het ziet er gemakkelijk uit, omdat het precies zo ging als we ons hadden voorgenomen. Dat het lukt heeft puur met Luc te maken. Bij mijn club in Denemarken kunnen mijn teamgenoten dat niet zo goed als hij. We hebben het wel geprobeerd. Voor mij is zo’n ‘vlieger’ gemakkelijk. Ik kon vrij doorlopen, omdat de aandacht op Luc was gevestigd en ik hoefde de bal vervolgens maar binnen te tikken. Er stond even niemand meer tussen de palen. De Poolse doelman was bij de paal gaan staan om het verwachte schot van Steins te stoppen. Er was niet meer nodig dan een klein tikje.’

Naar het Duitse Magdeburg

Twee maanden eerder had Smits zijn transfer naar het Duitse Magdeburg bekendgemaakt. Hij was de topscorer van het kwalificatietoernooi voor het EK 2022 geworden en leek prematuur getekend te hebben. Het zit anders. ‘Ik was in februari 2020 al tot een akkoord met Magdeburg gekomen. Ik heb het in januari pas naar buiten gebracht. Dat mensen zeggen dat ik te vroeg getekend heb, nu ik op de topscorerslijsten verschijn, is alleen maar een teken dat het met mijn ontwikkeling goed gaat. En dat het Nederlands team het goed doet. Zelf neem ik veel verantwoordelijkheid in het team. Daar mag ik tevreden mee zijn.’

Spelers bij grote clubs, zoals Luc Steins nu bij grootmacht Paris SG en Smits straks bij Magdeburg, de nummer drie van Duitsland, moeten ervoor zorgen dat de nationale mannenploeg langzaam opschuift in de Europese rangen. De vrouwen achterna, zegt een optimist als voorzitter Tjark de Lange van het handbalverbond NHV. Al zei hij dat in de tijd dat die nog geen wereldkampioen waren geworden.

De linkerarm van Smits is van wereldklasse. Hij heeft de genen van vader Gino Smits (23 interlands) en moeder Cecile Leenen (103 caps, 296 goals), beiden internationals. Zijn broer Jorn speelt ook bij Holstebro en in de nationale ploeg. Zus Inger maakt een grote kans op een plaats in de olympische selectie van bondscoach Mayonnade. Zij is wereldkampioen geworden.

Kay en Inger delen hun opleiding. ‘Inger en ik zaten van ons 6de tot 12de op atletiek, naast handbal natuurlijk. Atletiek is een geweldige opleiding geweest. Het is de basis van mijn beweegpatroon en mijn explosiviteit.’

Wel of niet naar het WK

De vorderingen in zijn handbalcapaciteiten en die van de nationale ploeg moeten komen van ‘het spelen van grote toernooien’. Vorig jaar werd de eindronde van het EK in Noorwegen gespeeld; een primeur. Begin dit jaar leek het WK in Egypte een haalbaar doel. Smits raakt haast weer opgewonden, als hij het over de maand januari heeft.

‘Het was een vreemde periode. Het ging allemaal zo snel met de besmettingen wereldwijd dat ons werd gevraagd als back-up klaar te staan. We waren de nummer drie. Toen zegden Tsjechië en de VS af. Noord-Macedonië en Zwitserland reisden af. Toen begon de kwestie-Kaapverdië. Die hadden zeven coronagevallen tijdens een trainingskamp in Portugal. Je begint dan echt te hopen. Het was een reële kans dat wij naar Caïro zouden gaan.

‘Kaapverdië ging uiteindelijk toch. Was beter geweest van niet, want na de eerste wedstrijd met elf man, moesten ze opgeven wegens een gebrek aan gezonde spelers. Heel zuur dat het niet lukte, want we hebben het besef dat die eindtoernooien heel belangrijk voor ons zijn.’