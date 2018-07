Als het moet, is Serena Williams een Power Woman

Het vrouwentennis is een tombola, waarin de kampioen van vandaag morgen de verliezer kan zijn. Reputaties en rankings zijn geen graadmeter meer. Wimbledon herstelt de hiërarchie met twee opgebloeide grandslamkampioenen in een herhaling van de finale van 2016. Serena Williams keert zaterdag na een jaar afwezigheid als moeder terug in haar huiskamer voor een achtste Wimbledontitel. De Amerikaanse treft wederom Angelique Kerber voor wie 2017 aanzienlijk minder liefdevol was.

Voor Williams (36) is Wimbledon een bedevaartsoord, waar ze na een moeizame comeback een wedergeboorte beleeft. Haar eerste partij tegen Arantxa Rus op het gras van Wimbledon lijkt gevoelsmatig een eeuw geleden. Toen oogde het Amerikaanse krachtmens stroef en roestig, donderdag was de swing terug bij Williams en sloeg ze Julia Görges in twee sets van de baan: 6-2, 6-4. Bij haar achttiende deelname op Wimbledon is de honger groter dan ooit.

Een jaar geleden moest Serena Williams na de zware bevalling van haar dochter Olympia vier operaties ondergaan om bloedproppen te verwijderen. Het is een chronische kwaal en Williams vreesde even dat ze nooit meer zou kunnen tennissen. ‘Het maakt me extra trots dat ik na een jaar afwezigheid weer een finale mag spelen. Deze comeback is heel speciaal.’

Williams zet een nieuwe standaard, met een tiende Wimbledonfinale, formeel als nummer 181 van de wereld. Elk getal is nietszeggend in de turbulente carrière van Serena Williams, of het nu haar leeftijd is of haar plaats op de wereldranglijst. De All England Club besefte dat de beste tennisster aller tijden moeilijk kon ontbreken op de plaatsingslijst. Wimbledon hanteert zijn eigen regels, waarin prestaties op gras worden meegewogen.

Simona Halep, de huidige nummer 1, had het geaccepteerd als Williams de lijst van de beste 32 speelsters zou hebben aangevoerd. De 25ste positie leek een zuinige geste aan de zevenvoudig kampioen. Wimbledon beleefde een revolutie, waarin de toptien van de plaatsingslijst al voor de kwartfinales werd afgevoerd. Williams ontmoette in de halve finales voor het eerst een speelster uit de topvijftig, in die zin werd ze naar de finale gedragen.

Messcherpe groundstrokes

Vanaf 2-2 zette Williams de turbo aan en kraakte ze Görges met spetterende opslagwinners en messcherpe groundstrokes, als altijd vocaal begeleid met een bijna dierlijk gekreun. Die Serena is de Power Woman met een missie, mama was duidelijk de baas op het Centre Court. Williams had de negen maanden oude Olympia al op die baan gezet, alsof ze haar dochter de magie van het gras wilde laten ervaren. Een mooiere speeltuin dan Wimbledon is er niet.

De 29-jarige Görges had op Wimbledon vijf keer in de eerste ronde verloren en was al zielsgelukkig dat ze in haar eerste kwartfinale Kiki Bertens had verslagen. Volgens Görges had ze donderdag verloren van de geschiedenis, van een monumentale speelster die haar ‘A-game’ presenteerde toen het nodig was. Typerend was de slotfase van de tweede set, toen Williams op 5-3 voor de set serveerde.

Görges speelde gedurfd en dwong een verlenging af, maar maakte geen punt meer in haar opslagbeurt op 5-4. ‘Daar maakte de ervaring van Serena het verschil. Zij hield me een spiegel voor door te laten zien hoe je dit soort partijen wint.’

Williams voorkwam een Duitse finale en het lijkt bijna symbolisch dat ze zaterdag dezelfde tegenstander treft als in 2016. Toen beleefde Kerber met twee grandslamtitels en de eerste plaats op de wereldranglijst haar beste seizoen. In 2017 bezweek ze onder de verwachtingen, wekelijks spelen als een nummer 1 bleek te hoog gegrepen.

Dit jaar sluipt Kerber terug naar de top. Op Roland Garros was ze tegen Bertens weer de sluwe ‘keeper’ die de powerhitters ontregelt, op het snelle gras kan de linkshandige Duitse nog beter schaken. Ze deed het stijlvol tegen Jelena Ostapenko, de derde grandslamwinnaar in de halve finales op Wimbledon die weer wordt begeleid door de Nederlander Glenn Schaap.

Schaap zal hebben geconstateerd dat het eendimensionale spel van Ostapenko onder druk te snel uit elkaar valt, al was Kerber solide met slechts zeven onnodige fouten. Het is de kracht van ‘Angie’ om de hardhitters altijd een bal extra te laten staan. Het zal ook in de finale haar voornaamste wapen zijn, als Serena Williams een partij voor de eeuwigheid speelt om het recordaantal grandslamtitels (24) van Margaret Court te evenaren.