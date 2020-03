Als het moet hervindt schaker Ding zijn ritme

De acht deelnemers waren zo verstandig verstek te laten gaan, al vroegen ze zich wel af hoe de massale bijeenkomst te rijmen viel met de strenge voorzorgsmaatregelen die tijdens het toernooi gelden.

Elke dag wordt tweemaal de temperatuur van de spelers gemeten. De Amerikaan Fabiano Caruana vertelde dat paniek uitbrak, toen de thermometer bij hem 37.0555 Celsius aangaf. Haastig toegesnelde verplegers waren pas gerustgesteld toen bij een tweede meting de minimale verhoging verdwenen bleek.

De bijzondere omstandigheden hebben vooralsnog in de toernooizaal geen negatief effect op het spel van de potentiële uitdagers van wereldkampioen Magnus Carlsen. De eerste drie ronden leverden vijf winstpartijen op, met de twee sterkste spelers in een hoofdrol.

Caruana leek na een zege op de Russische outsider Kirill Aleksejenko een grote stap te hebben gezet op weg naar een tweede achtereenvolgende kandidatentriomf. Maar in de derde ronde werd hij verslagen door de Chinees Liren Ding, de andere ­favoriet voor de eindzege.

Dings voorbereiding op het belangrijkste toernooi van het jaar werd ­danig verstoord door de coronacrisis. In februari had hij huisarrest in zijn appartement in Wenzhou en na aankomst in Rusland moest hij veertien dagen in quarantaine doorbrengen in een datsja buiten Moskou. In de eerste twee ronden in Jekaterinenburg was hij een schim van de speler die vorig jaar vrijwel onverslaanbaar was.

Na twee gevoelige nederlagen ­besloot Ding de voorbereiding op het gevecht met Caruana tot een minimum te beperken: ‘In plaats daarvan ging ik op zoek naar mijn betere zelf. Ik keek nog eens naar de partijen die ik vorig jaar in topvorm speelde in de hoop daaruit inspiratie te putten. Het bleek de juiste aanpak.’

Anish Giri kan met een score van 1 uit 3 slechts hopen op betere tijden. Hij verloor in de openingsronde van de Rus Ian Nepomniatsjtsji en ontsnapte een dag later door een wonder met remise uit een verloren stand tegen de Chinees Hao Wang. In de derde ronde was licht voordeel tegen de Fransman Vachier-Lagrave onvoldoende voor de winst.