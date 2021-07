Als het lichtjes omhooggaat, moet viervoudig Tourwinnaar Froome al lossen

Chris Froome ploetert tijdens de 16de etappe van de Tour. Beeld Belga

Twaalfde staat Chris Froome in het algemeen klassement van deze Ronde van Frankrijk. Van onderen welteverstaan, 134ste van boven. De viervoudig Tourwinnaar (2013, 2015, 2016, 2017) is verworden tot pelotonvulling en heeft al een achterstand van meer dan drie uur op geletruidrager Tadej Pogacar.

Het ging meteen al mis op de eerste dag van deze Tour. De 36-jarige Froome kon geen kant op toen een fan met een kartonnen bordje een massale valpartij veroorzaakte. Na de finish liet hij foto’s maken van zijn heup, maar omdat hij niets gebroken had, stapte hij daags nadien gebutst weer op.

‘Het gaat elke dag een beetje beter’, is sindsdien zijn mantra. Dat is alleen te zien door heel welwillend zijn uitslagen te bekijken. In de eerste tien etappes eindigde hij altijd buiten de top-100. In de zes ritten daarna haalde hij vier keer die eerste honderd wel, met als uitschieter zijn 72ste plaats afgelopen zondag.

Hij is een schim van zichzelf. In zijn beste jaren reed hij, naar zijn stuurpen starend en razendsnel met zijn spillebenen malend, iedereen bergop eraf. Nu behoort hij steevast tot de eerste lossers van de dag als het ook maar lichtjes omhooggaat.

Ondertussen is hij wel de bestbetaalde renner in koers. Toen hij vorig jaar door Israel Startup Nation als kopman en mogelijk hernieuwd Tourwinnaar werd binnengehaald bedong hij een jaarsalaris van 5,5 miljoen.

Toch was op dat moment al duidelijk dat zijn beste jaren achter hem lagen. In 2018 werd Froome nog derde, achter ploegmaat Geraint Thomas en Tom Dumoulin, maar in 2019 kwam hij zwaar ten val in het Criterium du Dauphiné. De gebroken nekwervel, dijbeen, bekken en ribben die hij opliep maakten een Tourdeelname onmogelijk. Dat jaar won zijn teamgenoot Egan Bernal.

Vorig jaar werd hij door Team Ineos niet geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk. Niet omdat hij weg zou gaan, maar omdat hij niet goed genoeg was. 2021 moest de ommekeer zijn. Froome wilde zijn vijfde Tourzege boeken, vrij van de medekopmannen bij Ineos, en het kleine Israel Startup Nation wilde bij de grote jongens horen.

De realiteit had lak aan die wensen. Na een slechte Dauphiné, waar hij bergop nauwelijks mee kon komen en in het klassement als 47ste eindigde, werd Froome nog wel opgenomen in de Tourselectie, maar niet langer als kopman. Hij werd weggepromoveerd tot ‘wegkapitein’. Canadees Michael Woods mocht voor het klassement gaan.

Een neergang als die van Froome is ongekend. De mannen bij wie hij zich zo graag zou voegen, de vijfvoudig Tourwinnaars, overkwam dat niet. Bernard Hinaults slechtste resultaat was tweede, in 1984 en 1986. Eddy Merckx werd in zijn laatste Tour de France in 1977 zesde en Miguel Indurain werd bij zijn laatste keer, in 1996, elfde.

Jacques Anquetil reed de Tour in 1966 niet uit en dus is zijn laatst voltooide Tour de gewonnen editie van 1964.

Lance Armstrong won zeven keer op rij (1999-2005) en probeerde in 2009 en 2010 nog een achtste eraan toe te voegen, maar bleef op de derde en 23ste plaats steken. Net als zijn zeges werden die uitslagen om zijn

dopingbedrog geschrapt.

Als het niet meer ging, stapten de grote kampioenen liever af dan in de marge mee te rijden. Froome stapt elke dag weer op. Uit plichtsbesef, omdat hij niet graag opgeeft en omdat ‘La Grande Boucle’ hem te lief is. Ondanks alle ellende vertelde hij nog altijd te genieten van de Toursfeer.

Mark Cavendish, die na magere jaren deze Tour viermaal een rit won, ziet een vijfde zege nog wel gebeuren, ooit. ‘Schrijf nooit iemand af’, antwoordde hij vorige week op de vraag of Froome net zo’n comeback zou kunnen beleven.

Froome putte hoop uit die woorden en tweette: ‘Bedankt, Mark. Je stelt een aardig voorbeeld.’