Als het kan, is tennisser Novak Djokovic beter dan de rest

Novak Djokovic werd dit jaar Australië uitgezet en was niet welkom in Amerika. Zijn keuze om zich niet te laten vaccineren, kostte hem deelname aan twee grandslamtoernooien en een aantal masterstoernooien. Bovendien liep de 35-jarige Serviër miljoenen aan inkomsten mis.

Maar tijdens de ATP Finals in Turijn, het officieuze WK, toonde Djokovic aan het einde van een bewogen seizoen weer de beste versie van zichzelf. Hij oogde hongerig, onverstoorbaar en vastberaden. Hij mocht dan als nummer acht van de wereld aan de ATP Finals zijn begonnen, in de imponerende indoorhal Pala Alpitour toonde hij aan nog altijd van een ander niveau te zijn.

Djokovic bekroonde zijn ijzersterke spel met zijn zesde titel in de ATP Finals. Hij versloeg in de finale de Noor Casper Ruud in twee sets: 7-5, 6-3. Met zijn zege in Turijn evenaarde hij het record van Roger Federer. De laatste keer dat Djokovic het eindtoernooi van het seizoen op zijn naam schreef was in 2015.

Geen vuist Ruud

Djokovic kroonde zich in Turijn tot kampioen zonder een partij te verliezen. In de poule rekende hij af met Stefanos Tsitsipas (ATP-3), Daniil Medvedev (ATP-5) en Andrej Roeblev (ATP-7). In de halve finale ondervond de Amerikaan Taylor Fritz, nummer negen van de wereld, hoe goed een getergde Djokovic nog altijd is. En ook Ruud, die dit jaar de finale van Roland Garros en US Open verloor, kon geen vuist maken tegen de Serviër.

‘In elk toernooi dat Djokovic meedoet, is hij de favoriet’, zei Andrej Rublev eerder in de week. De Russische nummer zeven van de wereld was kansloos in zijn partij tegen Djokovic. De Serviër is 35 jaar, maar van enige sleet op zijn spel is nog geen sprake. Hij was in Turijn fitter dan zijn tegenstanders die minimaal negen jaar jonger zijn.

De manier waarop Djokovic zich presenteerde weerspiegelde het karakter van de 21-voudig grandslamwinnaar. Als wel vaker bloeide hij op na een periode vol tegenslag. Op de moeilijke momenten komt in Djokovic, die als kind de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië ontvluchtte, de overlever in hem naar boven.

Aan het begin van dit jaar leek hij hard op weg om de succesvolste tennisser aller tijden te worden – afgemeten in aantal grandslamtitels. Hij stond als fitste van De Grote Drie met twintig titels gelijk met Rafael Nadal en Roger Federer. Maar dankzij zeges bij de Australian Open en Roland Garros (waar Nadal in de kwartfinales van Djokovic won) heeft de 36-jarige Spanjaard nu 22 grandslamtitels achter zijn naam, een meer dan Djokovic en twee meer dan Federer, die in september met pensioen ging.

Zakken op wereldranglijst

Djokovic prolongeerde zijn titel op Wimbledon en zegevierde voor de zevende keer op het meest prestigieuze grandslamtoernooi, maar zakte een dag later op de wereldranglijst van plek drie naar plek zeven. Bij afwezigheid van Russische en Belarussische tennissers vanwege de oorlog in Oekraïne waren er geen punten te verdienen in Londen. Hij moest toezien hoe de 19-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz de US Open won en de jongste nummer één aller tijden werd.

Voor Djokovic, die gedurende een recordaantal van 373 weken de nummer één van de wereld was, heeft de wereldranglijst niet langer prioriteit. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt wat zijn drijfveer is: hij wil de tennisser worden met de meeste grandslamtitels achter zijn naam. Hoe meer hij afgelopen jaar voor zijn gevoel werd tegengewerkt, hoe groter de eerzucht.

In Turijn kreeg Djokovic aan het eind van een roerig seizoen toch nog goed nieuws. Terwijl hij met zijn sterke spel zijn tegenstanders geselde, werd bekend dat hij een visum voor Australië heeft gekregen en in januari op jacht kan naar zijn 22ste grandslamtitel. De Serviër had een inreisverbod voor drie jaar overgehouden aan zijn poging om Australië ongevaccineerd binnen te komen, maar dat besluit werd door de minister van Immigratie teruggedraaid. De vaccinatieplicht voor bezoekers is niet meer van kracht in Australië.

‘Ik ben heel blij met dit nieuws. Het is natuurlijk een opluchting als je weet wat mijn naasten en ik dit jaar hebben doorgemaakt in en na Australië’, zei Djokovic. ‘De Australian Open is mijn meest succesvolle grandslamtoernooi. Ik heb daar de beste herinneringen aan. Natuurlijk wil ik er weer heen en doen waar ik goed in ben: tennissen.’

Rivaal Nadal

Het is de vraag wie de grootste uitdager van Djokovic gaat worden komend seizoen. Ook de één jaar oudere Nadal wil nog niet van opgeven weten, maar zijn broze lichaam stribbelt steeds vaker tegen. Het supertalent Alcaraz maakte de hooggespannen verwachtingen waar en pakte het record van de Australiër Lleyton (2001) Hewitt af als jongste nummer één van de wereld, al is de ATP-ranglijst enigszins vertekend door het gemankeerde seizoen van Djokovic.

‘Het was geen normaal jaar voor mij’, zei hij. ‘Ik heb een aantal grote toernooien gemist, waaronder twee grandslamtoernooien. Ik ben dankbaar voor het hoge niveau dat ik de afgelopen periode heb gehaald. Daar heb ik hard voor gewerkt, omdat ik meer tijd had om te trainen. Ik heb geprobeerd mijn spel verder te perfectioneren.’

Met zijn vrouw en kinderen op de tribunes in Turijn voelde de tennisser, die zo vaak controverse oproept, zich naar eigen zeggen in harmonie. Het lijkt voor de beste tennisser van dit moment een van de belangrijkste elementen bij zijn jacht op de meeste grandslamtitels aller tijden.