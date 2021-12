Als het er op aankomt, kunnen de handbalroutiniers nog altijd beuken

Danick Snelder helpt Inger Smits die geblesseerd op de grond ligt in de wedstrijd tegen Roemenië, de eerste groepswedstrijd in de hoofdronde van het WK handbal. Beeld Ronald Hoogendoorn / ANP

Het was ‘gewoon beuken’ op het eind, vond Estavana Polman. Opnieuw maakte Nederland het spannend op het WK in Spanje, maar tegen Roemenië (31-30) trok de titelverdediger wel aan het langste eind. ‘Dan maakt het niet meer uit hoe je het doet’, vond Polman, ‘desnoods kruipend.’

Het zat er op het eind van de wedstrijd niet ver vanaf. Twee dagen eerder mocht Nederland tegen Zweden al de handjes dichtknijpen met een gelijkspel. Nu liep het tegen het op papier zwakkere Roemenië net goed af. Een magere zege waar niemand echt blij mee was, vooral ook omdat het doelsaldo belangrijk kan worden om de kwartfinale te halen.

Een rommeltje

‘Op een gegeven moment missen we wat ballen’, analyseerde Polman na afloop. ’Het wordt rommelig en dan wordt het toch nog spannend. ‘ Ruim tien minuten voor tijd stond Nederland nog vijf doelpunten voor en leek alles onder controle, maar in een paar minuten tijd slonk die marge tot twee goals.

Het was Polman (29) die met routiniers als Lois Abbingh (29) en Laura van der Heijden (31) op dat moment werd ingebracht. Uitgerekend zij leed snel balverlies, waardoor de Roemenen nog dichterbij kwamen en even later zelfs op gelijke hoogte. Maar het was ook Polman die Nederland van afstand weer op voorsprong bracht. Uiteindelijk maakte Angela Malestein de verlossende 31-30.

Zo deed Polman, de beste speelster van het vorige WK, voor het eerst waarvoor ze dit toernooi is meegegaan. Na anderhalf jaar blessureleed is ze pas net hersteld. Hele wedstrijden kan ze nog niet spelen, maar bondscoach Monique Tijsterman wilde haar ervaring en lef op belangrijke momenten niet missen. ‘Dat heb je in deze ploeg wel nodig’, vond ze.

Ook aan het eind van de eerste helft haalde Tijsterman de meest ervaren krachten al van stal. Na een kwartier keek de ploeg tegen een achterstand aan: 8-9.

‘Nee, het voelde niet alsof wij orde op zaken moesten stellen’, zegt Polman. ‘Maar misschien dachten de coaches wel dat er wat meer rust moest komen.’

Het werkte wel. Polman zelf bracht de stand op gelijke hoogte (10-10) en Nederland kreeg meer greep op de Roemenen. Bij rust was de stand 17-14.

‘Ja, ik denk dat we daarna goed de controle hadden’, zegt de speelster van het Deense Esbjerg. ‘Dat voelde ik, en de anderen ook. We zeiden tegen elkaar: dit moeten we vasthouden.’

Chaos

De routiniers startten de tweede helft weer op de bank, waarna Nederland eerst uitloopt en dan toch weer in de problemen komt. ‘Uiteindelijk komen we er weer in als het spannend is’, zegt Polman. ‘Maar op dat moment was het al een chaos. Dan moet je gewoon proberen het zo goed mogelijk op te knappen.’

Bij haar Deense club Esbjerg had ze voor het WK nog geen minuut gespeeld. Dat ze desondanks meeging naar het WK komt ook omdat niemand haar plek heeft opgeëist. Op de Olympische Spelen speelde Inger Smits veel sterke wedstrijden, maar dit WK komt ze minder aan bod.

‘Bij Manu was ik het afgelopen jaar belangrijk’, zegt Smits (27) over de vorige bondscoach, de Fransman Mayonnade. ‘Ik heb zijn vertrouwen moeten winnen en dat heeft lang geduurd, maar ik had het eindelijk afgelopen zomer en dan willen ze niet met hem door. Dat is voor mij natuurlijk jammer. Nu moet ik weer het vertrouwen van Monique winnen.’

Tegen Roemenië kreeg ze voor het eerst dit WK wat meer speeltijd. Ze startte zowel in de eerste als de tweede helft, speelde een prima partij en scoorde drie keer, maar op de cruciale momenten zat ze aan de kant. ‘Je probeert natuurlijk altijd het verschil te maken en ik denk dat er goeie dingen tussen zaten, maar we moeten het met zijn allen doen.’

Zaterdag speelt Nederland tegen het zwakke Kazachstan. Maandag zal tegen favoriet Noorwegen beslist worden of de titelverdediger doorgaat. Vlak voor het WK verloor Nederland in een oefenwedstrijd nog met 15 treffers verschil. En nu het doelsaldo tegen Roemenië niet flink is opgekrikt, is de kans groot dat alleen winst genoeg is om door te gaan naar de kwartfinale. ‘We hebben alles nog in eigen hand, hè?’, zegt Polman. ‘Hoezo zouden we niet kunnen winnen? Maar dan moet er wel een stapje bij.’