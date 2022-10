Als het aan de coach ligt, speelt Kampong ‘sexy hockey’

Vreugde op de bank bij Kampong, met rechts coach Tim Oudenaller. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De Kampong-trein dendert voort in de hoofdklasse. Na negen wedstrijden gaan de Utrechtse hockeyers ruim aan kop. Als enige ploeg is Kampong dit seizoen nog ongeslagen. Het team van de 38-jarige hoofdcoach Tim Oudenaller oogt als herboren. Vorig seizoen miste Kampong juist de play-offs om de landstitel en eindigde het als vijfde.

In een heerlijk hockeygevecht in Amstelveen won Kampong zondag met 3-4 van Pinoké, de verliezend play-offsfinalist van afgelopen seizoen. De winnende treffer kwam van de 20-jarige Duco Telgenkamp. Het was alweer de tiende (veld)goal van de jonge spits die deze zomer overkwam van het Haagse HDM. Telgenkamps overtuigende korte backhandslag, twee minuten voor tijd in het dak van het doel, zorgde voor grote opluchting bij Oudenaller.

De jonge Kampong-coach, die dit seizoen debuteert in de hoofdklasse, zag eerder op de middag hoe zijn ploeg had verzuimd een 3-1-voorsprong na rust verder uit te bouwen. Geheel tegen de verhouding in kwam Pinoké dankzij twee fraaie treffers langszij (3-3). Met zijn tweede goal van de middag bezorgde de lange Telgenkamp de Utrechtse hockeyers alweer de achtste overwinning in negen duels. Dit seizoen speelde Kampong alleen gelijk bij regerend landskampioen Bloemendaal (0-0).

Desastreus

‘Een mooiere start van de competitie had ik me niet kunnen wensen’, zei Oudenaller na de wedstrijd tegen Pinoké met een grote glimlach. ‘En dat Duco de bal er in de slotfase nog inramt, is natuurlijk helemaal lekker.’

Oudenaller volgde afgelopen zomer Roelant Oltmans op die na de desastreuze tweede seizoenshelft van Kampong het veld moest ruimen. Na vier play-offsfinales op rij eindigde de club vorig seizoen onder Oltmans buiten de topvier die recht geeft op deelname aan de play-offs om de landstitel.

Als vervanger voor de 68-jarige Oltmans strikte Kampong de dertig jaar jongere Oudenaller. Het klonk als een gedurfde zet van het bestuur van de ambitieuze club, maar dat was het allesbehalve. Oudenaller was niet alleen een oude bekende, hij heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd al een aardig palmares opgebouwd.

Oudenaller werkte maar liefst veertien jaar als jeugdtrainer bij Kampong, was twee jaar assistent-coach van Alexander Cox bij Heren 1, promoveerde als coach met bescheiden clubs als Qui Vive en Schaerweijde naar de hoofdklasse, was assistent-coach van Jong Oranje, dat afgelopen zomer Europees kampioen werd, én Oudenaller is al veertien jaar technisch directeur van hockeyvereniging Houten. Deze laatste functie combineert hij met het hoofdtrainerschap bij Kampong.

Architect

De architect van de wederopstanding van Kampong staat te boek als een verbinder die eerlijk en duidelijk is. Oudenaller vindt het belangrijk dat iedere speler in zijn team zichzelf kan zijn. ‘Ik ben een trainer die verder kijkt dan alleen de hockeyer. Ik wil ook weten hoe het met de studie gaat, op het werk of thuis.’

Diverse jongens die nu bij Kampong spelen heeft Oudenaller in de A-jeugd onder zijn hoede gehad, onder wie de huidige internationals Lars Balk en Jip Janssen. Volgens Janssen, die hem 2,5 jaar meemaakte in de jeugd, is zijn coach ‘geen steek veranderd’.

‘Tactisch gezien is Tim sterker geworden. Maar als je kijkt naar de manier waarop hij met zijn spelers omgaat, is-ie nog precies dezelfde Tim’, aldus Janssen. ‘Hij heeft veel oog voor het menselijk aspect. Dat vond ik toen heel fijn werken en dat vind ik nu nog steeds fijn. Tim is een coach die als geen ander weet hoe hij een team moet smeden’, zei de strafcornerspecialist die zondag eenmaal trefzeker was tegen Pinoké.

Oudenaller heeft een bijzondere ambitie. ‘Ik wil heel graag dat Kampong weer sexy wordt. Ik wil dat we kinderen inspireren met mooi spel en dat toeschouwers genieten. En als we een keer verliezen, vind ik het ook belangrijk dat spelers ervoor openstaan om handtekeningen uit te delen. We moeten plezier uitstralen, voor mezelf geldt dat ook. Ik mag binnen het hockey werken, dat is het leukste dat ik me kan wensen.’

Oudenaller heeft zelf nooit in de hoofdklasse gespeeld. De handige, wat luie oud-spits van Cartouche uit Voorburg reikte niet verder dan de toenmalige overgangsklasse (één na hoogste niveau). ‘Doordat ik zelf geen topcarrière als speler heb gehad, denk ik dat ik altijd een beetje harder heb moeten werken als coach. En dat is ook helemaal niet erg’, haast hij zich te zeggen.

Chef de mission

Aan ambities geen gebrek bij Oudenaller. Hij zou graag bondscoach willen worden (‘maakt mij niet eens uit welk land’). ‘Maar mijn grootste droom is om ooit een keer chef de mission te worden van de olympische ploeg. Dat is mijn allergrootste wens, al weet ik dat ik daar nog heel ver van verwijderd ben. En, wie weet, word ik wel de Foppe de Haan van Kampong. Als ik twintig jaar Kampong mag trainen, zou ik daarvoor ook tekenen.’

Oudenaller heeft een contract tot medio 2024 bij Kampong. Als de voortekenen niet bedriegen, wordt zijn verbintenis snel opengebroken.