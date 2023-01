Als haat de dienst uitmaakt, is gezond verstand kansloos in de Kuip

De leiding van Feyenoord had nog maar net een beroep gedaan op het ‘gezonde verstand’ van de aanhang of er verscheen een filmpje op Twitter van een supporter die ervoor pleitte om zondag het shirt van Ajacied Steven Berghuis in de fik te steken, met de voetballer er in. Het was geen grap, ondanks zijn gelach.

In de Kuip zijn netten opgehangen om de spelers van Ajax in de Klassieker te beschermen. Het ging er deze week over in Vandaag Inside. René van der Gijp had ergens een oproep van een Feyenoord-supporter gelezen om dan maar dartpijltjes mee te nemen. Dat was ook geen grap, hoewel Van der Gijp er lang en hysterisch bij lachte.

De trainer van Lazio Roma, een man die in de Serie A echt wel het een en ander gewend is, omschreef de Kuip eerder dit seizoen als een psychiatrische instelling. Maurizio Sarri zei het nadat de dug-out van de Italianen was getroffen door bekers pis. Lazio had met 1-0 verloren.

Er werd vastgesteld dat Sarri een slechte verliezer was. Dat was nog maar de vraag, helemaal toen bekend werd dat er ook een katheterzakje was gegooid. RTL Nieuws maakte er een bericht over en zette er een foto bij van het voorwerp in kwestie. ‘Je ziet het goed, het is een katheter’, schreef de verbaasde redactie.

In de aanloop naar de klassieker in de Kuip staat een speler centraal die in 2021 Feyenoord de rug toekeerde en naar Ajax vertrok, om zich sportief en financieel te verbeteren. Berghuis en zijn vrouw en kinderen moesten het bekopen met tientallen doodsbedreigingen. Bij de aangifte werden negentien A4’tjes met bedreigingen aan de politie overhandigd.

Voor het eerst maakt Berghuis zondag in Ajax-shirt zijn opwachting in een Kuip met publiek. Een in Nederland nooit eerder vertoond pandemonium dreigt, analyseerde het AD de stemming. De haat is ‘onwaarschijnlijk’ en Feyenoord en Ajax zijn opgezadeld met een ‘hoofdpijndossier’.

Dus deden de directeur, Dennis te Kloese, en trainer Arne Slot op de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord dinsdag een beroep op het gezonde verstand van de supporters; de kwaadwillende supporters, want de overgrote meerderheid in het stadion piekert er niet over om de kleuters van een voetballer met de dood te bedreigen of met een katheter te gooien.

Het is een kleine minderheid die Feyenoord al jarenlang in gijzeling houdt. Niemand weet er raad mee, de angst is groot. In een interview met Te Kloese en assistent-trainer John de Wolf stelde het AD de vraag of Berghuis zondag veilig is. Te Kloese zei dat het verhaal, lees het pandemonium-Berghuis, niet groter moet worden gemaakt dan het is, wat niet echt een antwoord was op de vraag.

Waar je zou hopen op ferme taal, kwamen ze niet verder dan dooddoeners, zelfs over het katheter. Feyenoord wil het beste voor álle supporters, zei Te Kloese; voor ‘de meest fanatieke’ en voor de families. Zijn moedeloze slotsom: ‘De oplossing hebben we nog niet.’

Het is de machteloosheid die alle bestuurders van Feyenoord de afgelopen decennia kenmerkt. Een beroep doen op het gezonde verstand doet het publicitair goed, maar is totaal zinloos, wegens een totaal gebrek aan gezond verstand bij sommigen.

De onverwachte meevaller kwam vrijdag. De Rotterdamse politie maakte bekend dat elf leden van de harde kern van Feyenoord waren aangehouden, op verdenking van bedreiging, belediging, intimidatie en brandstichting. De teamleider legde uit deze ‘grote slag’ moet worden geïnterpreteerd als een signaal: ‘Jullie gedrag is onacceptabel, wij zitten er bovenop.’

Houden zo. In Rotterdam werd zo alvast één overwinning geboekt, op de georganiseerde misdaad. Niet alleen voor Steven Berghuis was de timing perfect, twee dagen voor een mogelijke nachtmerrie.