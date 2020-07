Als Ennio Morricone niet componeerde, zat hij achter het schaakbord

In de aan Ennio Morricone gewijde herdenkingen werd niet altijd vermeld dat hij een groot schaakliefhebber was. Hij kreeg les van Italiaanse meesters en hij kende vele grote spelers persoonlijk. Hij zei eens dat hij graag het leven van een grootmeester van wereldklasse zou hebben geleid als hij niet ­componist was geworden. Er zijn meer liefhebbers met die alternatieve carrièrewens.

De topspelers gunden Morricone graag het genoegen van een vriendschappelijke partij. Een remise tegen Boris Spassky ­tijdens een ontmoeting in Turijn beschouwde de componist als een hoogtepunt, al gaf hij toe dat zijn tegenstander misschien niet op volle kracht had gespeeld. Tot zijn spijt was het niet gelukt het volgens hem adembenemende gevecht te reconstrueren voor het nageslacht.

Wederzijdse bewondering koesterden Judit Polgar en Morricone. Polgar zei eens dat ze voor het begin van een toernooipartij in de juiste vechtstemming kwam door naar de muziek van Morricone te luisteren. In 2004 speelde ze tijdens een bezoek aan Rome twee partijen tegen haar inspirator. Anders dan Spassky had ze geen mededogen.

Polgar – Morricone

Rome 2004

1.e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 Pf6 5. 0-0 Lc5 6. c3 0-0 7. d4 exd4 8. cxd4 Lb6 9. d5 Pa7?

Hierna is zwart niet meer te redden. Na 9 ... Pe7 is wits volgende zet verhinderd.

10. e5 Pg4 11. h3 Pxf2 12. Txf2 Lxf2+ 13. Kxf2 Te8 14. Dd3 b5 15. Lc2 g6 16. Lg5 Te7 17. Pc3 Df8 18. Pe4 f5 19. Pf6+ Kg7 20. Dc3 Kh8 21. Dd4 Tf7 22. Tc1 Lb7

Diagram links

23. e6 dxe6 24. dxe6 Td8 25. Pd7+

Zwart geeft op.

De door Magnus Carlsen gewonnen ­finale van het derde toernooi van de ­Online Chess Tour viel tegen. Tegenstander Anish Giri speelde lang niet slecht, maar miste te veel kansen voor open doel om op de eindzege te mogen hopen. Carlsen schitterde alleen in de volgende partij:

Carlsen – Giri

1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Pc3 c5 5. cxd5 Pxd5 6. e4 Pxc3 7. bxc3 cxd4 8. cxd4 Lb4+ 9. Ld2 Lxd2+ 10. Dxd2 0-0 11. Lc4 Pd7 12. 0-0 b6 13. Tad1 Lb7 14. Tfe1 Tc8 15. Lb3 Te8 16. Te3 Pf6 17. d5 exd5 18. e5 Pe4 19. De1

Excellente voorbereiding van Carlsen, die nog geen bedenktijd had gebruikt.

19 ... Dc7 20. Pd4 a6 21. h4 Tcd8

Zwart ontneemt zich zelf de mogelijkheid 22. f3 Pc3. De computerprogramma’s adviseren 21 ... h6 of 21 ... b5.

22. f3 Pc5 23. h5 Pe6 24. Pf5 d4 25. Ted3 Pc5

De beste en wellicht laatste kans op verdediging is 25 ... Ld5.

26. Txd4 Txd4 27. Txd4 Pxb3 28. Dg3 g6 29. axb3 Td8

Diagram rechts

30. e6! Dc1+

Niet 30 ... Dxg3 31. Txd8 mat.

31. Kh2 Txd4 32. e7! Dc8 33. De5 Th4+ 34. Kg3

Zwart geeft op.