Als Elia’s doelpunt wordt afgekeurd, is Cocu (voor even) gered. Voor nu mag hij in Istanbul blijven

Eljero Elia viert het feestje al nadat hij Basaksehir in de Turkse stadsderby tegen Fenerbahçe op een 1-0-voorsprong heeft gezet. Het lijkt de genadeslag voor coach Phillip Cocu, die bij ‘Fener’ met de hulp van de directie een muiterij heeft bezworen. Tot verbijstering van Elia keurt arbiter Palabiyik de treffer af en blijft het 0-0. Al in de kleedkamer twittert de voormalige Feyenoorder over ‘mijn gestolen doelpunt’. Maar voor Cocu is het een welkome meevaller. Hij mag nog aanblijven.

In de catacomben van Sükru Saracoglu, waar duizenden Fenerbahçe-fans wederom het ontslag van Cocu eisen, foetert Elia op de videoscheidsrechter. De perschef van Basaksehir, gedeeld tweede in de Turkse Süper Lig’, laat de beelden op zijn telefoon zien. Zowel aangever Visca als afmaker Elia staat niet buitenspel. Voor een batterij aan tv-camera’s zegt Elia op sarcastische toon ‘dat de VAR er een zootje van maakt’. En: ‘Geef die drie punten dan meteen aan Fenerbahçe.’

Lachend zegt Elia in het Nederlands dat hij beter zijn mond kan houden. ‘Ze zijn nogal gevoelig voor kritiek in Turkije.’ Maar dit kan de 31-jarige aanvaller niet over zijn kant laten gaan. ‘Het voelt als diefstal. Ik ben net terug van een blessure en had meteen belangrijk kunnen zijn voor mijn team. Na afloop renden we allemaal naar de scheidsrechter toe. De emoties liepen hoog op. Hij zei alleen maar: sorry, sorry. Daar koop ik niks voor.’

Zijn invalbeurt na een povere eerste helft van Basaksehir voelt voor Elia als een doorstart. In 2017 verzilverde hij de landstitel voor Feyenoord met een lucratieve transfer naar Istanbul Basaksehir, de favoriete club van de Turkse president Erdogan. Elia scoorde in de vooorronde van de Champions League, maar dit seizoen zit alles tegen. Eerst werd zijn terugkeer naar de Engelse Premier League gedwarsboomd. ‘De club wilde me niet laten gaan en hield me aan mijn contract.’

Doodschop

Elia kreeg tijdens de tweede training met Basaksehir ‘een doodschop’ en liep een scheurtje in het bovenbeen op. ‘Het kostte me de gehele voorbereiding, maar ik moest spelen in de kwalificaties voor de Europa League.’ Het werd een echec voor Basaksehir, dat in de derde voorronde werd uitgeschakeld door het Engelse Burnley. Elia: ‘Ik was nog half geblesseerd en in de eerste competitiewedstrijd viel ik uit met een hamstringblessure.’

Je ziet zondagavond aan alles dat Elia ritme mist. Hij krijgt een gele kaart na een onhandige overtreding op Benzia, invaller bij Fenerbahçe. Basaksehir etaleert het betere positiespel, maar creëert nauwelijks kansen. Tot Elia de bal keurig achter de nieuwe Fenerbahçe-doelman Tekin schiet. En niet wordt beloond. ‘Ik was eindelijk fit en had in deze belangrijke wedstrijd een doelpuntje willen meepikken. We hadden gemakkelijk kunnen winnen.’

Vreselijke start

Voor Cocu is het omstreden oordeel van de VAR een zegen. Hij heeft weer roerige dagen achter de rug, nu keeper en clubicoon Demirel met Dirar en Aatif uit de selectie zijn gezet. Drie Turkse assistenten werden ontslagen. ‘Maandag of dinsdag zal de directie deze ingrepen toelichten’, aldus Cocu.

Het lijkt een steunbetuiging van voorzitter Koc en technisch directeur Comolli aan de Nederlander. Cocu beleeft met Fenerbahçe de slechtste start uit de geschiedenis en staat met 8 punten uit 8 duels op de 15de plaats, één punt boven de degradatiestreep. Op de site van Fenerbahçe valt te lezen dat de club ‘niet heeft gesproken met de Servische coach Mihajlovic’. Maar de situatie voor Cocu is precair.

Ruim een uur na de wedstrijd meldt Cocu zich in de perszaal, waar hij vooral met de interne revolutie wordt geconfronteerd. Hij houdt zich op de vlakte, al is zijn lofzang op reserve Topal veelzeggend. ‘Mehmet speelt weinig, maar hij was de eerste om de jongens toe te spreken voor de wedstrijd. Je moet ook een eenheid vormen als je verliest.’ En glimlachend, in het Nederlands: ‘Ik zei toch al dat ik niet de gemakkelijkste weg heb gekozen?’

Geduld

Elia gunt Cocu een langer verblijf in Istanbul. ‘Ik weet dat Phillip een goede trainer is. De fans moeten geduld hebben, maar geduld bestaat niet in Turkije. Fenerbahçe is een grote club, die niet zo laag mag staan als nu.’

Toch zou Elia zonder wroeging matchwinner zijn geweest. In mei werd hij door bondscoach Ronald Koeman na zes jaar weer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Door zijn blessureleed is hij uit zicht geraakt, bovendien is hij ingehaald door talenten als PSV’er Bergwijn. ‘Ik weet dat ik nog de kwaliteiten heb voor Oranje.’

Elia had wel een succesje kunnen gebruiken, maar hij danst in Istanbul niet op zo’n slap koord als Cocu. ‘We hebben niet zoveel aan een punt’, zegt hij. ‘Ik weet ook wel dat de supporters betere resultaten eisen. De leiding vormt in elk geval één front.’

Cocu is tenminste niet onderuit gehaald door een landgenoot. ‘Goed dat die goal werd afgekeurd. Een nederlaag hadden we nu niet kunnen gebruiken.’