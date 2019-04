Daryl Janmaat (rechts) viert met zijn ploeggenoten van Watford de overwinning op Wolverhampton Wanderers in de halve finale van de FA Cup. Beeld Action Images via Reuters

Nederlanders in de FA Cup-final. Het begint een zeldzaamheid te worden. De laatste was Daley Blind, die drie jaar geleden met Manchester United in blessuretijd won van Crystal Palace. Zes jaar eerder maakte Dirk Kuyt een late invalbeurt, tevergeefs op zoek naar de gelijkmaker tegen Chelsea. Om een scorende Nederlanders te vinden dient vijftien jaar terug in de tijd worden gegaan: twee doelpunten van Ruud van Nistelrooy tegen Millwall.

Dit weekeinde maakten drie Engelandvaarders een kans om in mei de mooiste wedstrijd van het Engelse voetbalseizoen te spelen. Voor Brighton & Hove Albion verrichtte Davy Pröpper zaterdagavond de aftrap tegen Manchester City. The Seagulls werden toegejuicht door dertigduizend fans in een voor de rest matig gevuld Wembley, dat te groot is om halve finales te huisvesten. Het doet bovendien afbreuk aan de romantiek.

Het gebeurt niet vaak dat Brighton zover bekert. De laatste keer was in 1983, toen het in de replay de finale verloor van Manchester United. Arnold Mühren was toen de eerste Nederlander die in een Engelse bekerfinale scoorde. Het daaropvolgende seizoen kocht The Albion een Nederlander over wie oudere fans nog steeds praten: Hans Kraay jr. ‘Hans is evil,’ zongen ze vroeger wanneer ‘Crazy Hans’ bij hoekschoppen zijn pogo opvoerde.

Het gejuich van de Brighton-aanhang dempte na drie minuten toen Gabriel Jesus een wonderlijke stuitervoorzet van Kevin de Bruyne inkopte. City, dat dinsdag naar Londen komt voor de Champions League-wedstrijd tegen Spurs, deed het rustig aan en Brighton probeerde aan te vallen. Diep op het middenveld speelde Pröpper, wiens naam met Ajax in verband wordt gebracht, een degelijke, wat onopvallende wedstrijd.

Het spannendste moment in de eerste helft betrof een halve kopstoot – meer een kopaai – die Kyle Walker aan Alireza Jahanbakhsh gaf. VAR zag er geen rood in, misschien omdat de voormalige AZ-speler geen theater maakte. Zoekend naar een gelijkmaker bracht trainer Hughton in de loop van de tweede helft onder meer Jürgen Locadia in, maar het bracht geen soelaas. Pep Guardiola mag blijven hopen op de quadruple, het winnen van de vier grote prijzen.

Elton John

Neerlands hoop rustte vervolgens bij Daryl Janmaat, die zondag op de bank van Watford zat in de wedstrijd tegen Wolverhampton. Voor de club van Elton John, te druk met het voorbereiden van een wereldtournee om op Wembley aanwezig te zijn, was het de kans om voor het eerst sinds 1984 te finale te bereiken. De zanger miste een spectaculair duel waarin de Wolves na een uur spelen 2-0 voor stonden en verzekerd leken te zijn van een finaleplaats.

Het bracht Watford-manager Javi Gracia ertoe zijn sterspeler Gerard Deulofeu, om mysterieuze redenen uit de basis gehouden, erin te brengen. De oud-speler van Barcelona, scoorde meteen een beauty en in de laatste seconde scoorde clublegende Troy Deeney de 2-2 uit een strafschop. In blessuretijd voltrok zich een van de grootste comebacks uit de Engelse bekergeschiedenis toen Deulofeu de winnende treffer scoorde.

En Janmaat? Die mocht uiteindelijk helpen bij het, succesvol, verdedigen van de voorsprong.