Als eerste club uit Flevoland promoveert Almere City FC naar de Eredivisie, Emmen degradeert

Almere City FC spelers vieren de promotie naar de eredivisie. Beeld ANP

Almere City had de thuiswedstrijd met 2-0 gewonnen. De club eindigde dit seizoen als derde in de Keuken Kampioen Divisie. FC Emmen was de nummer 16 van de Eredivisie. Eerder al promoveerden Heracles Almelo en PEC Zwolle rechtstreeks naar de Eredivisie. FC Groningen en Cambuur waren al gedegradeerd.

Van het verwachte stormachtige offensief van Emmen was in de eerste helft geen sprake. Bloed, zweet en tranen wilde trainer Dick Lukkien zien, in een uiterste poging de in de uitwedstrijd opgelopen achterstand goed te maken. Emmen had wel veel de bal, maar miste de overtuiging en de daadkracht om echt gevaarlijk te worden. Almere City kon zich doorgaans vrij gemakkelijk onder de druk uit voetballen.

Toch kwam Emmen voor rust nog bijna op voorsprong. Jeremy Antonisse haalde uit, maar trof met een hard schot de paal.

Na de hervatting trok Almere City het duel snel naar zich toe. Rajiv van La Parra opende de score, door na een voorzet van Anthony Limbombe ineens binnen te tikken. Amper 2 minuten later liep de club uit Flevoland verder uit. Jorrit Smeets nam de bal fraai en doeltreffend op de schoen, nadat de ‘muur’ eerst nog een vrije trap van Limbombe had gekeerd.

Emmen gaf nog niet op. Jari Vlak scoorde voor de thuisclub, nadat doelman Nordin Bakker eerst nog een schot van Ole Romeny had tegengehouden.

Trainer Lukkien zat voor het laatst op de bank bij Emmen. Hij vertrekt naar FC Groningen.