Als een duveltje uit een doosje wint sprinter Caleb Ewan de derde Tour-etappe

Vlak voor de meet raast Caleb Ewan (rechts met de rode helm) nog voorbij Sam Bennett. Beeld AFP

Met vier kleine cols en een vlakke aankomst in Sisteron stond deze etappe rood omcirkelt in de agenda van de sprinters. Veel kansen krijgen zij niet in deze ronde, dus was het de hele dag duidelijk dat de ontsnapte Anthony Perez (Cofidis), Jérôme Cousin (Total-Direct Énergie) en Benoît Cosnefroy (AG2R) niet de zege van het peloton zouden krijgen. Perez en bolletjestruidrager Cosnefroy hadden bovendien vooral oog voor de punten in het bergklassement. De kans dat het trio weg zou blijven werd nog kleiner toen Cousin zijn landgenoten met nog 127 kilometer te gaan achter zich liet, na onderling gebakkelei.

Cousin wist het nog lang te rooien in zijn eentje, maar meer dan vier minuten voorsprong kreeg hij niet. Op 16 kilometer van de finish werd hij teruggepakt, waarna de sprintploegen de koers overnamen. Daarbij maakte ook geletruidrager Alaphilippe nog meters, want in de gelederen van zijn QuickStep-team bevond zich Sam Bennett, een van de favorieten voor de zege.

De sprint werd pas laat aangetrokken en alle treintjes waren al snel ontregeld. Peter Sagan kwam te vroeg op kop en werd ingehaald door Bennett. De Ier leek soeverein op weg naar de zege, maar had buiten het eindschot van Ewan gerekend. De Australiër passeerde Bennett vlak voor de streep en bezorgde zijn geplaagde ploeg Lotto Soudal, met al twee uitvallers, de etappezege. Cees Bol van Sunweb eindigde als zevende.

Voor Ewan is het zijn vierde zege in de Tour de France. Vorig jaar won hij drie etappes. Eerder won hij drie eindsprints in de Giro d’Italia en één in de Vuelta.

De klassementsrenners finishten allemaal ongeschonden in het peloton en hielden dezelfde achterstand in het klassement op geletruidrager Alaphilippe. Zij kunnen zich opmaken voor de eerste rit met aankomst bergop dinsdag, met de beklimming naar Orcières-Merlette.

Pechvogel van de dag was Perez. De Fransman van Cofidis had aan het begin van de etappe voldoende punten veroverd om de bolletjestrui over te nemen van Cosnefroy, maar kwam in de afdaling van de derde beklimming, de Col de Leques, ten val en moest met een sleutelbeenbreuk opgeven.