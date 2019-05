Als een duveltje uit een doosje meldt Mollema zich als podiumkandidaat

Heel blijven, geen slechte dag hebben en dan hopen op een goed klassement; met die ambitie ging Bauke Mollema vorige week in Bologna van start voor de 102de editie van de Giro d’Italia. Zijn woorden werden nauwelijks opgemerkt. De kopman van Trek-Segafredo startte in Italië in de schaduw van Tom Dumoulin.

Maar ziedaar, na het uitvallen van Dumoulin en zijn verrassend goede tijdrit van zondag met aankomst bergop in San Marino, goed voor een derde plaats, heeft Mollema zich ineens aangediend als podiumkandidaat. In het algemeen klassement staat hij nu op 1.55 minuten van Primoz Roglic, die de klimtijdrit over 34,8 kilometer won.

Samen met Vincenzo Nibali is Mollema de enige klassementsrenner die binnen twee minuten van hem staat.

Een voor een ziet de Sloveen concurrenten voor de eindzege wegvallen. Voorafgaand aan de Giro was daar al de afzegging van Sky-belofte Egan Bernal. De Colombiaan brak in een training zijn sleutelbeen. Einde verhaal.

Knieblessure

Afgelopen woensdag kwam daar Tom Dumoulin bij. Hij raakte, op weg naar Frascati, betrokken bij een valpartij en moest een dag later uitstappen met een knieblessure. Weer een rivaal minder.

En na de tweede tijdrit, verreden in de stromende regen, kan voorlopig ook een streep door de naam van Simon Yates. De Brit stortte, na een veelbelovend begin, in het tweede deel van zijn race volledig in. Hij kijkt in het algemeen klassement tegen een achterstand van 3.46 op Roglic aan. Voor Miguel Angel López, die dit voorjaar juist had getraind op de race tegen de klok, staan de zaken er nog beroerder voor. De Colombiaan verloor 3.45 minuten op Roglic en staat nu 27ste op 4.29 van Roglic.

Niet dat de renner van Jumbo-Visma zich al rijk rekent. Stoïcijns als altijd zei hij na afloop dat er nog vele kilometers en bergen te gaan zijn voordat er wordt gefinisht in Verona. ‘Het gaat erom dat ik daar in het roze rij.’ Het neemt niet weg dat zijn voorsprong riant is. Met de winst in de tweede tijdrit (de eerste had hij ook al op zijn naam geschreven) onderstreepte hij zijn favorietenrol.

Dat Roglic na afloop met de bloemen mocht zwaaien, kwam ook door mechanische pech bij Victor Campenaerts, de werelduurrecordhouder van Lotto-Soudal.

Bar en boos

De Belg was in het begin van de middag gestart, toen de weersomstandigheden nog niet zo bar en boos waren en leek op weg naar een niet te overtreffen tijd. Tot op anderhalve kilometer van de streep zijn fiets weigerde.

Zijn mekanieker raakte in paniek. Hij vergat de renner goed op zijn fiets te zetten en stopte veel te vroeg met duwen. Uiteindelijk werd Campenaerts door supporters langs de kant echt goed op weg geholpen. Die tijd die hij door het geprutst van zijn mekanieker verloor kostte hem de zege, want het verschil tussen hem en Roglic was slechts elf seconden. De Belg, die tweede werd, hoefde de beelden van de fietswissel niet meer terug te zien. ‘Anders kan ik vannacht niet slapen.’

De nummer drie, Bauke Mollema, wees op zijn goede voorbereiding, als een van de verklaringen voor wat hij ‘de beste tijdrit uit zijn carrière’ noemde. Hij had het parcours meerdere keren op video gezien en op de dag zelf met eigen ogen aanschouwd. Daardoor kon hij de race naar eigen zeggen optimaal indelen. Zijn goede vorm deed de rest. ‘Als ik me goed voel, dan gaat de tijdrit meestal ook wel lekker.’

Tijd toegeven

Net als Roglic is hij er de man niet naar om al te grote woorden te bezigen. Natuurlijk, hij was blij dat renners als López, Yates, Majka en Zakarin veel tijd op hem moesten toegeven. ‘Maar het zegt nog niet zoveel wat ik vandaag heb gepresteerd, met het oog op het vervolg. Eén ding weet ik wel: mijn conditie is goed op dit moment.’

Bauke Mollema staat twaalfde, maar dat zal niet lang meer duren. De eerste tien renners – minus Roglic – zijn degenen die afgelopen donderdag de zegen kregen van het peloton om te ontsnappen, inclusief rozetruidrager Valerio Conti. Zij zullen straks in de bergetappes op grote afstand worden gereden door de klassementsrenners.

Maandag is een rustdag. Dinsdag en woensdag zijn vlakke ritten die voor de sprinters interessant zijn. Vanaf donderdag gaat de Giro echt beginnen als de etappe naar Pinerolo, met de beklimming van de Montoso (9 kilometer lang, stijgingspercentage 9,4 procent) op het programma staat. Dan zal blijken wat de goede tijdrit van Mollema daadwerkelijk waard is geweest.