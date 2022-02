Als een 10 kilometer goed gaat, dan komt de versnelling vanzelf

Als hij merkt dat benen het aankunnen, trekt Jorrit Bergsma de rondetijden in het tweede deel van de 10 kilometer omlaag. Beeld ANP

Wie de 25 ronden aanvangt alsof het een 5 kilometer betreft, komt zichzelf onherroepelijk tegen, zegt Patrick Roest. Op de kortste stayerafstand is de insteek om de rondetijden vlak te houden. Bij de 10 kilometer kiest Roest een behoudende aanvangssnelheid. ‘Dan probeer ik naar het einde toe te versnellen. Want als ik te vroeg aan ga, dan plof ik gewoon.’

Die beginfase is het aftasten wat de mogelijkheden van de dag zijn. Jorrit Bergsma doet dat ook. Hij noemt het zoeken naar zijn ‘steady state’. Dat is een snelheid die hij makkelijk kan volhouden en waarbij hij de ontspanning in zijn slag kan behouden.

Ergens halverwege volgt de beslissing of hij versnellen moet. Als de benen het aankunnen trekt Bergsma de rondetijden omlaag. Daarom is het tweede deel van zijn 10 kilometer vaak sneller dan zijn eerste deel. Een ‘negative split’ heet dat.

Bij Roest is het geen rationele beslissing. Als een 10 kilometer goed gaat, dan gebeurt het versnellen vanzelf. ‘Het lichaam voelt dat zelf aan. Je gaat automatisch harder rijden als je denkt: ik kom dichterbij en ik kan nog meer.’

Frappant is het dat Roest bij de beste 10 kilometer uit zijn loopbaan afweek van zijn gebruikelijke aanpak. Toen hij eind 2020 het Nederlands record in Thialf op 12.35,20 zette, liet hij zich in het begin meelokken door de snel gestarte Bergsma. ‘Ik was eigenlijk helemaal kapot met nog zeven ronden te gaan. Op de een of andere manier wist er toch nog 28’ers uit te halen. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar het lukte wel.’

Nils van der Poel pakt de 10 kilometer anders aan dan de Nederlanders. Hij rijdt iets minder op gevoel tijdens de eerste ronden. De Zweed weet uit trainingen al wat hij aankan op het ijs in Beijing, omdat hij dan al op wedstrijdtempo rijdt. Die rondjes probeert hij de hele 10 kilometer vast te houden. Een versnelling is niet zijn doel, regelmatigheid, daar vaart hij wel bij.

De Zweed houdt als enige tijdens de trainingsuren de normale wedstrijdbaan aan. Waar bijna iedereen alleen maar binnenbochten neemt, kruist hij elke ronde van binnen naar buiten. Dat is niet alleen om de wedstrijd te simuleren, maar ook om de kruising zelf onder de knie te krijgen, want ook daar valt iets te winnen. Of beter: daar kun je je tegenstander dwars zitten.

De kruising is de plek waar een schaatser achter zijn tegenstander kan kruipen en kan profiteren van de windschaduw. ‘Wie in het midden rijdt op de kruising neemt de ander bijna 90 meter mee.’

Dat wil Van der Poel niet en dus heeft hij een trucje bedacht. Als hij uit de bocht komt en zijn tegenstander zit net achter hem, dan houdt hij nog twee slagen rechtdoor aan. Zo lokt hij de ander, die in zijn slipstream wil, naar zich toe. En als dat gebeurt, steekt de Zweed snel zelf over. ‘Want ze gaan nooit nog een keer van baan wisselen.’ Zo zit zijn tegenstander weer met zijn neus in de wind en verspilt zijn kostbare energie.