Als dit Oranje niks op het WK te zoeken heeft, is het helemaal niet erg als Oranje niet naar het WK gaat

Een voorteken, denk je dan even, maar het was echt niet nodig geweest. Mijn vader en ik hadden toch al geen enkel vertrouwen in een goede afloop. Niets wees er op dat Oranje in Parijs een kans zou maken.



Wie er anders over dacht, had de realiteit uit het oog verloren of wilde de tv-kijkers niet meteen de put in praten, zoals Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart en Tom Egbers die respectievelijk voorspelden dat Frankrijk - Nederland in 0-1, 0-2 en 0-3 zou eindigen.