Als deze voetbalsite zegt dat Ronaldo 25 miljoen minder waard is, dan wordt er geluisterd

Kylian Mbappé. Beeld AFP

Toen Transfermarkt.com in maart de marktwaarde van Cristiano Ronaldo terugbracht van 100 naar 75 miljoen euro liet het antwoord van de Portugese vedette niet lang op zich wachten. Hij blokkeerde de socialemedia-accounts van Transfermarkt.com. Het is een indicatie hoe serieus de schattingen van de voetbalsite worden genomen.

Met argusogen bekijken tal van belanghebbenden (clubdirecteuren, zaakwaarnemers, supporters en dus ook spelers) hoe miljarden euro’s in het profvoetbal verdampen, ondanks de herstart van de Bundeliga, zaterdag. Duitsland is ook op dit terrein het gidsland, want Transfermarkt.com wordt gerund vanuit Hamburg. Op 7 april voerde de site na een uitgebreid onderzoek al een afwaardering van 9,2 miljard door op alle profvoetballers. Dat nieuws werd massaal opgepikt.

Hoe werkt de voetbalsite? De waardebepalingen van spelers worden gemaakt op basis van criteria als leeftijd, positie, statistieken, (jeugd-)interlands, status, belangstelling van andere clubs, verkoopreputatie van de huidige club, ontwikkeling van de markt plus extra informatie. ‘Het is geen exacte wetenschap, meer een vergelijkende studie,’ zegt Bart Tamsyn, manager voor Nederland en België.

‘Maar we krijgen wel steeds meer inside-informatie van clubs, makelaars en spelers’, stelt Tamsyn, een Belg. ‘Al die belanghebbenden zien Transfermarkt.com als een factor die invloed heeft op de transferprijs van een speler. Ik blijf dit verbazend vinden, maar het maakt me ook trots.’

Van Premier League tot hoofdklasse

Inmiddels zijn er ruim 770 duizend voetballers gedocumenteerd. Van de Engelse Premier League tot competities in Fiji en Ghana. In Nederland gaat het van de eredivisie tot aan de hoofdklasse A. Naast de marktwaarde van de spelers worden talloze statistieken bijgehouden.

Op de profielpagina van bijvoorbeeld Jeffrey Bruma, de Nederlander die speelt voor FC Mainz. staan niet alleen zijn personalia, cv, wedstrijdstatistieken, zaakwaarnemer en marktwaardeverloop (van 2,25 miljoen in 2013 naar 10 miljoen in 2016 tot 3,2 miljoen nu), maar ook de landen waar zijn ouders zijn geboren (Nederland en Suriname), een fotogalerij, links naar zijn sociale media, vergelijkbare spelers (Mike van de Hoorn, Bruno Martins Indi) en familieleden die ook (semi-)professioneel voetballen (drie neven en een broer).

Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen, geeft toe geregeld op Transfermarkt.com te kijken. ‘Vooral om te zien hoeveel wedstrijden en waar een speler heeft gespeeld en informatie over zijn blessureverleden. Bij aanvallers kijk je daarnaast naar doelpunten en assists. En je ziet welke zaakwaarnemer hij heeft.’ De vermelde marktwaarde beschouwt hij als ‘een grove indicatie’. ‘Het klopt niet altijd exact. Maar als een speler op 10 miljoen euro wordt geschat dan ga ik er niet achteraan.’

De website is tamelijk onontkoombaar. Tik de naam van een speler in op Google en vaak verschijnt als eerste diens profielpagina op Transfermarkt.com. In de laatste transfermaand, januari, was het aantal pageviews honderd miljoen. Transfermarkt is de grootste voetbalsite ter wereld.

Oprichter Matthias Seidel

De Duitse bedenker, oprichter en mede-eigenaar Matthias Seidel (51) kan er eigenlijk nog steeds niet over uit dat zijn ‘hobbyprojectje’ is uitgegroeid tot een wereldwijd referentiepunt, vertelt hij met jongensachtige jubel telefonisch. Seidel groeide op in Bremen en ging eind vorige eeuw in Hamburg wonen. Daar kon hij nauwelijks informatie vinden over zijn favoriete club Werder Bremen, rivaal van het plaatselijke Hamburger SV. ‘Internet stond nog in de kinderschoenen.’

Hij was al aardig thuis op het web als sitebouwer en programmeur. ‘Daarom ben ik zelf informatie over Werder-spelers gaan documenteren, later ook van hun tegenstanders. Vaak ’s nachts op zolder, want overdag was ik druk met mijn reguliere internetbedrijfje.’ Hij begon in 2000. ‘Ik had er niets van verwacht, dat zie je ook wel aan de naam. Lang was er alleen Transfermarkt.de. Idealiter is een naam korter, pakkender en internationaler.’

Virgil van Dijk Beeld REUTERS

Groot was zijn verbazing toen hij direct vijftig bezoekers had. ‘Dat vond ik fantastisch, die wilde ik niet teleurstellen. Dat is nog steeds het principe: we doen het voor de liefhebbers. Iedereen mag ook informatie inbrengen. Die checken wij. Het is een beetje hetzelfde principe als Wikipedia.’

Inmiddels is er een kantoor in Hamburg van drie verdiepingen, dat plaats biedt aan vijftig vaste medewerkers. In verscheidene landen zitten regiomanagers als Tamsyn, parttimeredacteuren en een netwerk aan vrijwilligers.

Oprichter Seidel had het begin deze eeuw allemaal niet kunnen bevroeden. Het was ook nooit gebeurd als hij in 2004 niet al zijn kaarten op het ontwikkelen en uitbouwen van de site had gezet. ‘Ik sprak een avond uitvoerig met mijn vrouw. Leuk en aardig, zo’n hobby, maar ik zat de hele nacht boven en was overdag ook nog druk met mijn internetbedrijfje.’

Van zolderkamer naar kantoor

Tijd om te kiezen. ‘Waar word je het gelukkigst van, vroeg mijn vrouw. Dat was makkelijk, dat was Transfermarkt.’ Hij had het tij mee, geeft hij ruiterlijk toe. ‘Steeds meer bedrijven gingen online adverteren en in 2006 was het WK in Duitsland, waarbij Duitsland heel goed presteerde. De voetbalvibe was toen heel goed, de economie bloeide, net als Transfermarkt.’

In 2008 kocht mediagigant Axel Springer, dat onder meer de dagbladen Bild en Die Welt uitgeeft, 51 procent van de aandelen. Het gaf Transfermarkt.com een enorme internationale duw. Een belangrijk verschil met andere voetbaldatasites is de koppeling van spelers aan de zaakwaarnemers. Seidel: ‘Ik las in Der Kicker dat sommige tussenpersonen 70 duizend euro kregen door alleen maar het telefoonnummer van de zaakwaarnemer van een bepaalde speler te regelen. Dat vond ik echt ongelooflijk. Dat kon toch transparanter. Die informatie ben ik toen ook gaan verzamelen.’

Raheem Sterling Beeld Rolf Vennenbernd/dpa

Dat is geen sinecure. Soms zijn er meerdere zaakwaarnemers die claimen een speler te vertegenwoordigen, want wie een goede speler begeleidt, maakt reclame voor zichzelf. Met cadeaus of dreigende taal proberen sommigen informatie op de site te beïnvloeden. Seidel: ‘Er zijn wel eens zaakwaarnemers boos geworden op ons, ja. Die zeggen: die speler begeleid ik. Of: mijn speler is veel meer waard. Dan zeggen wij: kom maar met bewijzen.’

Zaakwaarnemers moeten vanaf 200 euro per jaar betalen om met hun naam, adres, bedrijfslogo en telefoonnummer op transfermarkt.com gekoppeld te worden aan de spelers die ze begeleiden. ‘Die drempel schrikt er al een hoop af.’

Naast spelersmakelaars nemen ook veel clubs ‘tot en met het kaliber Chelsea’, contact op met de site om informatie te delen of op te vragen. FC Groningen-directeur Fledderus beaamt: ‘Een scout van ons is er vrij druk mee om ze op de hoogte te houden met informatie.’

De ervaren zaakwaarnemer Louis Laros snapt dat wel. ‘Heel veel mensen in het wereldje nemen Transfermarkt.com bloedserieus.’ Terwijl het inschatten van marktwaardes complex is. Laros: ‘Als bijvoorbeeld ineens meerdere clubs een speler willen hebben dan kan diens waarde ineens veel hoger worden.’ Vaak vloeit er bovendien nog geld naar derde partijen. ‘Maar je kunt er niet omheen dat ze impact hebben.’

Laros zegt het zelf nooit te doen, maar kan zich voorstellen dat partijen de marktwaarde van een speler op Transfermarkt.com inbrengen tijdens onderhandelingen. ‘Sommigen gooien alles in de strijd.’

De site breidt steeds verder uit. Het discussieforum telt een miljoen gebruikersprofielen. Er is een nieuwsredactie opgetuigd. De verkoop- en aankoopsaldo's van clubs zijn erop te vinden en tegenwoordig ook profielen van alle scheidsrechters, trainers en clubbestuurders. Ook oprichter Seidel staat erop. Hij is is sinds 2016 voorzitter van de Duitse vijfdeklasser Concordia Hamburg.

Altijd een hobby gebleven

Er werken ook Nederlanders mee. Maastrichtenaar Kevin Lux, die journalistiek en Frans studeerde, is van hen de enige betaalde kracht. Hij was gefascineerd door de site, leverde een Excel-boek in met zijn visie en is sinds kort parttimeredacteur.

Hij verzamelt informatie en schrijft nieuwsberichten voor de Nederlandstalige tak Transfermarkt.nl. ‘Maar het is niet zo dat ik zelf marktwaardes bepaal, dat doen de specialisten in Hamburg,’ vertelt Lux. Hij vindt het mooi om eraan mee te werken. ‘Vooral om met zijn allen ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk klopt. Het is toch een site waar veel over gesproken wordt.’

Er wacht de medewerkers in de komende periode veel werk. Nog ongewis is hoe de echte transfermarkt zich zal ontwikkelen. Lux: ‘Het is wachten op een eerste grote deal. Daaraan kan je zien in hoeverre de waardes moeten worden teruggeschroefd. Dat druppelt helemaal door naar beneden. Sommige clubs moeten uitverkoop houden, dan kelderen de marktwaardes ook, hoewel die spelers in de tussentijd geen minuut gespeeld hebben.’

Oprichter Seidel ziet ernaar uit. Hij ‘mag niet klagen’ hoe het voor hem is uitgepakt, kan er ‘leuk van leven’. ‘Maar geloof me, Transfermarkt is voor mij altijd een hobby gebleven waar ik anderen blij mee wil maken. Het bepalen van de nieuwe marktwaardes zal een enorme klus zijn. Maar wel een superleuke.’