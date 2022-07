Als de Tour geen drie maar negen weken zou duren, zou Kruijswijk elke keer winnen

Steven Kruijswijk (r) wiens ‘motortje nooit kapot gaat.’ Beeld BELGA

De fietscomputertjes waarmee vrijwel alle Tourrenners rijden, leveren een geweldige berg aan data. Mathieu van der Poel is uitzonderlijk scheutig met het delen daarvan op de populaire fietsapp Strava. Zijn bewonderaars weten welke vermogens hij trapt, de snelheden die hij ontwikkelt, het aantal keren per minuut dat zijn pedalen een omwenteling maken en hoe zijn hart daarbij tekeer gaat. Hartslag: veel dichter kun je niet bij een renner komen.

Toch zegt het niet zoveel over Van der Poels welbevinden dat hij in de kasseienrit een maximale hartslag had van 194 en een gemiddelde van 144 per minuut en zondag in de eerste bergetappe 178 en 135. Het weer en de duur van een koers spelen een rol. Hitte bijvoorbeeld verhoogt de hartslag. En zelfs bij een toprenner als Van der Poel gaat in de derde week zijn gemiddelde hartslag wat naar beneden. In de Giro dit jaar ging hij van 132 in rit 4 naar 103 in de 18de etappe.

Hobbyrenners die met een hartslagmeter dagen achtereen pakweg 150 kilometer fietsen, hebben dezelfde ervaring alleen veel eerder en sterker. Al na een paar dagen is hun gemiddelde hartslag ver onder hun ‘omslagpunt’. Dat staat grofweg voor de hartslag waarboven de benen pijn gaan doen. Dat punt van verzuring ligt volgens velen voor iedereen vast. Maar dat is de vraag. Na drie weken door Frankrijk fietsen zal het behoorlijk pijn doen om bij de hartslag van die ‘lactaatdrempel’ in de buurt te komen.

‘Motortje’ in lijf

Fietstrainer Louis Delahaije pionierde met lactaatmetingen en concludeerde dat lactaatdrempels en omslagpunten onzin zijn. Renners spreken vaak over het ‘motortje’ in hun lijf. Om te zien hoe die motor loopt is hartslag volgens Delahaije niet representatief. Lactaat wel.

Als wattage iets zegt over het vermogen dat de motor levert, dan staat lactaat voor hoe efficiënt dat motortje is. Cruciaal om te weten voor de Tour, aldus de trainer. Met een fantastische motor die niet zuinig staat afgesteld, gaat een renner het niet drie weken volhouden.

Populair gezegd begint het verzuren als een renner meer lactaat produceert dan gebruikt. Wat een toprenner onderscheidt van de rest, is dat hij of zij dat moment door gerichte training eindeloos kan uitstellen en dus heel lang op een heel laag lactaatniveau kan fietsen. Niemand van de renners die Delahaije heeft getraind, kon dat beter dan Steven Kruijswijk. ‘Zijn motortje gaat nooit kapot.’ Als de Tour de France geen drie maar negen weken zou duren, zou Kruijswijk elke keer winnen.

Exceptioneel talent voor duurwerk

Eigenlijk is de 35-jarige inwoner van Monaco pakweg honderd jaar te laat geboren. De Ronde van Frankrijk van 1922 was 5.373 kilometer lang met etappes tussen de 260 en 482 kilometer, had hij zonder meer gewonnen. Mits hij zijn exceptionele talent voor het duurwerk, weerspiegeld in een lactaatcijfer, had ontdekt en getraind.

Een eeuw geleden kon Kruijswijk dat niet weten. Nu is het: rij een lange col op, prik in de vinger en tien seconden wachten. Bij een score 2,5 of, nog beter, 2 millimol per liter bloed, verschijnt er een grote glimlach: heel laag, heel goed.

Vooralsnog is het lactaatniveau ongeschikt voor weergave op het schermpje op het racestuur, maar wie weet. Zodra er fietscomputertjes met een uitschuifbaar naaldje op de markt verschijnen, weten we dat de databerg weer groter gaat worden.