Als de puck maar in de buurt is, mag er ook bij het vrouwenijshockey best nog veel

In de halve finale waren de Amerikaanse ijshockeysters te sterk voor Finland. Nu wacht Canada in de finale. Beeld Reuters

In eerste instantie lijkt het simpel: bij de vrouwen is de bodycheck niet toegestaan. Maar dat betekent niet dat al het fysieke contact verboden is. ‘Dat is er natuurlijk altijd in het ijshockey’, zegt Wielenga vanuit Jönköping waar ze speelt voor de Zweedse club HV71. ‘Het is meer dat het bij de vrouwen in de hele motion van het spel gebeurt. En niet dat iemand er alleen maar op uit is om iemand plat te rijden.’

Voor alle duidelijkheid: ook bij de mannen is het niet toegestaan om zomaar tegen iedereen aan te botsen. Alleen de speler met de puck mag worden gecheckt. ‘Maar als iemand de puck net wegspeelt, dan mag je bij de mannen de bodycheck nog afmaken’, zegt Wielenga, die in Nederland met en tegen mannen speelde. ‘En ook als je op een paar meter afstand van de speler met de puck bent, mag je naar hem toe schaatsen en hem proberen te stoppen.’

Flinke check

Het levert vaak spectaculaire beelden op van ijshockeyers die in de boarding belanden of even boven het ijs zweven na een flinke check van een tegenstander. Bij het vrouwenijshockey zul je dat niet zo snel zien. En als het wel gebeurt, volgt er geheid een straf. ‘Het is niet zo dat je steeds vol op de rem moet’, zegt Wielenga, die herstelt van een zware blessure. Ook bij de vrouwen botsen lichamen geregeld tegen elkaar aan en dat is prima. ‘Maar je moet wel de intentie hebben om de puck te spelen.’

Bij het mannenijshockey (finale zondag) zie je geregeld iemand met een tegenstander mee schaatsen en loeren naar het bovenlijf. ‘Dan zie je ze kijken, zo van: waar ga ik mijn schouder straks landen?’, legt Wielenga het verschil uit. ‘Bij de vrouwen moet je altijd naar de puck blijven kijken. Het is helemaal niet erg om tegen iemand aan te botsen, als je maar naar de puck kijkt.’

Even aftasten

Bij een dynamische sport als ijshockey is dat in de praktijk alleen nog best lastig. Al was het maar omdat de puck zomaar weer weg is. Volgens de aanvoerder van het Nederlands team, dat zich niet wist te kwalificeren voor de Spelen, is het daarom ook vaak even aftasten wat er wel of niet mag. ‘Bij sommige scheidsrechters mag net iets meer dan bij de andere’, zegt ze. ‘Ze zullen het zelf misschien ontkennen, maar zo ervaar ik het wel.’

Wat haar betreft worden de regels dan ook snel helemaal gelijk getrokken. En niet omdat vrouwenijshockey nu niet leuk is. Zonder de checks kan er verzorgder gespeeld worden, is er iets meer tijd om een aanval op te zetten. ‘Maar ik vind het gewoon gek dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen’, zegt Wielenga. ‘Het is 2022, dit is toch ouderwets? En bovendien zijn Nederlanders best wel groot. Het kan ook gewoon helpen, ik ben zelf ook niet de kleinste.’