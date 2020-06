Als de dijken doorbreken, is Telstar waarschijnlijk de eerste club die verzuipt, en niet de laatste

Telstar, de armste club in het betaald voetbal, zal in de pauze tussen de ochtend- en de middagtraining aan de spelers voortaan geen lunch meer serveren. Wegbezuinigd. Iets wat een ‘poolauto’ wordt genoemd? Ook wegbezuinigd.

Verder zegt Telstar een paar verzekeringen op, meldde het Haarlems Dagblad deze week, en worden vier fte's geschrapt – de grootste besparing. In totaal hoopt Telstar het budget met drie ton te verlagen. Dat is zo’n tien procent van de totale begroting, een bedrag vergelijkbaar met het maandsalaris van een Ajacied in de één na hoogste loonschaal.

Telstar-trainer en technisch directeur Andries Jonker betreurt het schrappen van de lunch, zei hij in het Haarlems Dagblad. Doodzonde, vond hij het zelfs. ‘Het is een rustig moment waarop de telefoons uitstaan en we even aandacht hebben voor elkaar.’

Hoe het verder moet is niet bekend. Misschien laten de spelers voortaan een maaltijd bezorgen, op eigen kosten, of smeren ze ’s ochtends een paar bammetjes en nemen ze een lunchpakket mee. Dat is het waarschijnlijkst, want in Velsen-Zuid worden karige lonen betaald, gemiddeld nog geen 2.000 euro per maand. Bruto.

De coronacrisis treft alle clubs in het betaald voetbal, maar de een meer dan de ander. Hoe kleiner, hoe kwetsbaarder. Om de crisis te doorstaan hebben de KNVB en de clubs een noodplan ingediend bij minister Van Rijn van Sport. Het deltaplan, wordt het door iedereen genoemd.

De term is, een paar maanden geleden al, bedacht door een man die in de media veelvuldig aan het woord komt over de crisis, Gaston Sporre. De voetbalpolder staat onder water, lichtte hij zijn vondst toe. In een ver verleden was Sporre voorzitter van PEC Zwolle. Daarna was hij nog even interim-directeur van Heerenveen. Hij is bijna 75 en gek op publiciteit.

Het is al het tweede deltaplan. Het eerste moest voorkomen dat westelijke delen van Nederland door een combinatie van stormvloed en springtij na 1953 nog een keer onder water zou komen te staan. Het nieuwe plan is een stuk goedkoper. De clubs hopen dat het ministerie een hulpfonds van 140 miljoen euro wil creëren.

Deltaplan, daar kun je om lachen, en wie is Gaston Sporre nou eigenlijk helemaal, zou je kunnen denken, maar hij heeft een goed verhaal. In Voetbal International drong hij deze week aan op structurele oplossingen voor het profvoetbal. Een deltaplan zou veel verder moeten gaan dan het noodplan van de KNVB en de clubs. Hun voorstel is slechts een ‘bijsluiter om de motor op te starten’.

Duitsland heeft 55 profclubs op ruim 80 miljoen inwoners, Nederland 34 op 17 miljoen. Talloze sponsors zullen wegvallen door de crisis. De echte klap moet nog komen, zei Sporre, en daar was ook het deltaplan weer: ‘Wat nu is gebeurd, is de dijken verzwaren met zandzakken.’

Als het helemaal mis gaat en de dijken doorbreken, is Telstar waarschijnlijk de eerste club die verzuipt, en niet de laatste. Toevallig prikte ik in januari met vrienden een vorkje in wat tegenwoordig het Rabobank IJmondstadion wordt genoemd. Het was de avond van Telstar - Eindhoven.

In de sponsorruimte, de Witte Leeuwen Kooi, werd een kreeftensoepje geserveerd en aansluitend zeewolf (bij Telstar is IJmuiden nooit ver weg) met een hollandaisesaus. We bestelden er een flesje wit bij en tijdens de wedstrijd zaten we een halve meter achter de kleumende reserves van Telstar, zo gaat dat daar.

Na afloop ging iedereen in de Witte Leeuwen Kooi aan het bier, vertelde Andries Jonker over zijn liefde voor amateurclub De Volewijckers en moest Willem Vissers naar voren komen omdat hij de uitslag én de ruststand goed had voorspeld. Hij won een Telstar-sjaaltje. Kostelijke avond.